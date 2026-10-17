Kuldīgā būs pieejamas bezmaksas mācības aizbildņiem
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Ģimeņu atbalsta centrs “AIRI vecākiem” Kuldīgā no oktobra lūdz decembrim organizēs bezmaksas mācības aizbildņiem, lai sniegtu praktiskas zināšanas un atbalstu cilvēkiem, kuri gatavojas rūpēties par bērnu ārpusģimenes aprūpē.
Aizbildņu atbalsts bērniem un jauniešiem ir nepieciešams, ja vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar rūpēties par bērnu – tā ir iespēja dot bērnam drošību, stabilitāti un rūpes, kad tas visvairāk nepieciešamas.
Bāriņtiesas bērnam ieceļ aizbildni, ja bērna vecāki ir miruši, vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu, ja abi bērna vecāki ir nepilngadīgi, ja radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās, kā arī citos gadījumos. Aizbildņa loma ir nozīmīga – tas nodrošina bērnam drošu un stabilu vidi, kā arī ir līdzās ikdienā atbalstot bērnu un palīdzot veidot drošas attiecības.
Plašāka informācija par iespēju pieteikties aizbildņu mācībām pieejama Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Ģimeņu atbalsta centrā “AIRI vecākiem” pa tālruni 28331196.
Latvijā ārpus ģimenes aprūpē pašlaik atrodas vairāk nekā 5100 bērni, bet uz ģimeni aprūpes un krīzes centros gaida gandrīz 1000 bērnu.
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas SOS Ģimeņu atbalsta centrs “AIRI vecākiem” jau 10 gadus nodrošina atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm. Šobrīd tas apvieno 130 audžuģimenes visā Latvijā, kas rūpējas par 220 bērniem, kā arī 70 adoptētāju un 265 aizbildņu ģimenes, kopumā visā Latvijā sniedzot atbalstu vairāk nekā 720 bērniem ārpusģimenes aprūpē.
Mācību kopējais apjoms ir 56 akadēmiskās stundas, un tās no 25. oktobra norisināsies gan klātienē, gan attālināti.