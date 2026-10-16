96 gadus veca dāma apprec 18 gadus vecu jaunekli. Meksikā reģistrē vairākas laulības ar pārsteidzošu vecuma starpību
Attiecības starp cilvēkiem ar lielu vecuma starpību nereti piesaista sabiedrības uzmanību, sevišķi tad, ja gadu atšķirība ir ievērojama, un jo īpaši gadījumos, kad gadu ziņā daudz pieredzējušāka ir daiļā dzimuma pārstāve. Taču Meksikā pērn noslēgto laulību dalībnieku vecuma starpība ir pārsteigusi daudzus.
Kā liecina Meksikas Nacionālā statistikas un ģeogrāfijas institūta (INEGI) laulību statistikas datubāze (EMAT), kāda vārdā neminēta līgava Meksikas dienvidaustrumu Kintanas Roo štatā, šķiet, pārspējusi visus iespējamos rekordus, apprecot par 78 gadiem jaunāku vīrieti. Tieši tā, dāmai ir 96 gadi, bet viņas izredzētajam — nieka 18. Šīs laulības tiek raksturotas kā 2025. gadā reģistrētās kāzas ar vislielāko vecuma starpību starp jaunlaulātajiem, vēsta “Mirror”.
Kaut gan līgavaiņa jaunais vecums varētu izraisīt izbrīnu, statistika liecina, ka pēdējās desmitgades laikā vidējais vecums, kurā Meksikas iedzīvotāji stājas laulībā, gan sievietēm, gan vīriešiem pieaudzis par 4,1 gadu.
Gandrīz tikpat ievērojama vecuma starpība reģistrēta kādās citās kāzās Mičoakanas de Okampo štatā valsts centrālajā daļā. Morelijas pilsētā jāvārdu teica 96 gadus veca līgava un 19 gadus jauns līgavainis, tādējādi jaunlaulāto vecuma starpība sasniedza 77 gadus, tikai par vienu gadu atpaliekot no lielākās reģistrētās vecuma atšķirības.
Godpilnajā trešajā vietā ir pretēja situācija, kur 90 gadus vecs vīrietis stājies laulībā ar 18 gadus jaunu sievieti. Šādas kāzas svinētas Tamaulipasas štata Šikotenkatlas pilsētā, kur jaunlaulāto vecuma starpība ir “tikai” 72 gadi.