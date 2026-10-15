Safari tēma! Iveta Vecmane Benjamiņu namā prezentē savu 2027. gada pavasara/vasaras kolekciju. FOTO, VIDEO.
Modes māksliniece Iveta Vecmane Benjamiņu namā ceturtdien prezentēja savu 2027. gada pavasara/vasaras kolekciju, kura tēma ir safari.
Ivetas Vecmanes 2027. gada pavasara/vasaras "safari kolekcijas" skate; 15.10.2026
Modes māksliniece Iveta Vecmane Benjamiņu namā prezentējusi savu 2027. gada pavasara/vasaras kolekciju, kura tēma ir safari.
"Nedaudz no tāda dzīvnieciskā elementa, kaut kas no izlaušanās. Runājot par šīs kolekcijas tapšanu, šoreiz ir citāds stāsts. Mani uzrunāja ceļojumu aģentūras "Stagings Travel Design" īpašnieks Aldis Kušķis, un tā mums radās sadarbība, izveidojām šo kolekciju kopā," žurnālam "Kas Jauns" nesen atzina māksliniece.
"Viņa ceļojuma aģentūrai ļoti populārs galamērķis ir Āfrika, kurā ir eksotiskas ciltis un galamērķi. Jāteic, ka safari tēma man allaž perifērijā ir sēdējusi. Man tā ļoti patīk, un vienmēr esmu zinājusi, ka kaut kad šo kārti izspēlēšu. Tad šoreiz tas saslēdzās. Pati, lai arī esmu kaislīga ceļotāja, Āfrikā pie eksotiskajām ciltīm vēl neesmu bijusi," par jaunās kolekcijas tapšanu pastāstīja Vecmane.