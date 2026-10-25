Internetā plašu ievērību guvis saraksts, ko vīrietis nosūtījis bijušajai sievai: "Vai viņš vispār ir pie pilna prāta?"
Amerikāniete Railija Medisone, kura tobrīd šķīrās no vīra, saņēma no viņa neparastu sarakstu – veselu uzskaitījumu ar "upuriem", kurus viņam it kā nācies nest abu brūkošās laulības laikā.
Sieviete ar šo savādo sarakstu dalījās savā "TikTok" kontā, kur video ātri vien savāca vairāk nekā 15,5 miljonus skatījumu un izraisīja sašutuma vētru sociālajos tīklos.
Par vienu no pirmajiem un lielākajiem upuriem vīrietis uzskatīja uzticību sievai. Kā viņš pats rakstīja: "Visas sievietes, ar kurām es būtu varējis pārgulēt, kopš mēs sākām būt kopā." (Tiesa, vīrietis nepieminēja, vai kāda no šīm sievietēm vispār būtu bijusi gatava ar viņu pārgulēt.)
Darbs un citas smagas ciešanas
Līdztekus tam, ka nācies saglabāt uzticību sievai, bijušais vīrs viņai pārmeta arī to, ka bijis spiests strādāt parastu biroja darbu: "Es atteicos no sava brīvā laika darbdienās, lai no deviņiem rītā līdz pieciem vakarā strādātu un pelnītu mums naudu."
Kopumā sarakstā bija 15 absurdi, rūgtuma pilni pārmetumi. Vīrietis cita starpā žēlojās, ka attiecību dēļ atteicies no iespējas tikties ar daudzām citām sievietēm, taupījis naudu, ko būtu varējis tērēt savām vajadzībām, un pat atturējies no uzvedības kā pilnīgs kretīns.
Tieši pēdējais punkts komentētājos izraisīja vislielāko neizpratni. "Kāpēc viņš tik ļoti lepojas ar to, ka ir kretīns?" jautāja kāds apmulsis video skatītājs. "Vai viņam ar garīgo veselību viss ir kārtībā?" Savukārt kāds cits pajokoja: "Es viņu nekad neesmu redzējusi, bet arī es gribētu no viņa izšķirties."
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@rileymadison00 Let me know if I was the worst wife ever #fyp #storytime #toxicrelationship #narcissist #ex ♬ original sound - Riley Madison🍋🟩
Psiholoģe: tā ir klasiska manipulācijas taktika
Klīniskā psiholoģe doktore Sūzena Spaisere (Susan Spicer) laikrakstam "The New York Post" skaidroja, ka, lai gan šāds saraksts var šķist galējība, diemžēl līdzīga uzvedība ir visai izplatīta. "Pie klasiskām manipulācijas taktikām pieder vainas novelšana uz otru cilvēku, manipulēšana un izvairīšanās no atbildības. Tas viss skaidri redzams arī šī vīrieša nosūtītajā vēstulē," norādīja Spaisere.
Plašā pētījumā, ko veica Šveices psihologs doktors Ulrihs Orts (Ulrich Orth), tika analizēti vairāk nekā 30 000 cilvēku dati, pievēršot uzmanību narcistiskām personības iezīmēm. Pētījums apstiprināja, ka šādas rakstura īpašības laika gaitā ir ļoti noturīgas.
Taču Railijai Medisonei šis dzīves posms jau ir neatgriezeniski aiz muguras. Sieviete "TikTok" publicētajā video atklāja, ka bijušā vīra absurdos pārmetumus lasījusi, guļot gultā līdzās savam jaunajam, mīlošajam vīram.