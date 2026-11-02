Viņa naivi domāja, ka vīram vienkārši patīk futbols... Kā atpazīt bīstamu atkarību, kas nemanāmi izposta ģimenes
Sākumā viņš vienkārši biežāk skatījās futbolu. Tad sāka nervozi pārbaudīt telefonu, dusmoties par zaudētām spēlēm un arvien mazāk interesēties par ģimenes dzīvi. Pamazām sporta skatīšanās pārvērtās par kaut ko daudz bīstamāku – bez uzliktas likmes spēle vairs nešķita aizraujoša, bet katrs zaudējums nozīmēja vēl vienu mēģinājumu atgūt naudu.
Sievietes, kuru vīri kļuvuši atkarīgi no sporta derībām, atzīst, ka sākumā pat nenojauta, kas patiesībā notiek. Kā pamanīt pirmās pazīmes, un ko darīt, ja sporta likmes sāk izpostīt ģimeni?
Viņš skatījās sportu, bet domāja tikai par naudu
Daudzās ģimenēs sporta pārraides ir ierasta vakaru sastāvdaļa. Taču reizēm aiz nevainīgas aizraušanās ar futbolu, hokeju vai basketbolu slēpjas pavisam cita interese – sporta likmes. Sākumā tās var būt nelielas summas. Pieci vai desmit eiro par iecienītās komandas uzvaru. Taču ar laiku likmes kļūst arvien lielākas, un cilvēks sāk sekot arī tādām spēlēm, kuras agrāk viņu nemaz neinteresēja. Sporta skatīšanās iepriekš bija vienkārši izklaidem, taču tagad tā kļuvusi par iespēju laimēt vai zaudēt naudu.
Par to, cik ļoti šāda atkarība var izmainīt cilvēka uzvedību, publiski stāstījis bijušais Velsas futbola izlases spēlētājs Džons Hārtsons. Viņa aizraušanās ar azartspēlēm bija kļuvusi tik nekontrolējama, ka sāka ietekmēt attiecības ar sievu Sāru un bērniem.
Atgriežoties mājās, futbolists bieži ignorēja ģimeni un devās pie televizora, lai skatītos sporta pārraides, uz kuru rezultātiem bija uzlicis ievērojamas naudas summas. Viņš pats vēlāk atzina, ka tolaik nesaprata, cik ļoti ar savu uzvedību sāpina tuvākos.
Viņam šķita, ka problēma ir nevis paša azartspēlēs, bet gan ģimenes locekļos, kuri uzdeva neērtus jautājumus.
Šī ir viena no atkarības bīstamajām iezīmēm – cilvēks var kļūt emocionāli nepieejams, aizkaitināts un noslēgts, vienlaikus noliedzot, ka viņam vispār būtu kāda problēma.
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