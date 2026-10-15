Vai partneris tevi krāpj? Signāli, kurus nevajadzētu ignorēt
Neuzticība attiecībās ne vienmēr sākas ar acīmredzamiem meliem vai pēkšņu atzīšanos sānsolī. Dažkārt par to var liecināt pavisam nelielas pārmaiņas partnera uzvedībā.
Tās var būt neizskaidrojamas izmaiņas dienas plānos, pastiprināta vēlme pēc privātuma, emocionāla atsvešināšanās vai ieradumi, kas iepriekš nav bijuši raksturīgi. Attiecību speciālisti uzsver, ka krāpšana var būt ne tikai fiziska, bet arī emocionāla. Kā atpazīt brīdinājuma signālus un saprast, vai attiecībās kaut kas nav kārtībā?
Pirmais un svarīgākais, kas jāatceras, ja radušās aizdomas par partnera neuzticību, – nevajag tajā vainot sevi, raksta portāls „Prevention”.
Pāru terapeite un grāmatas „Breaking Up and Bouncing Back” autore Samanta Bērnsa skaidro, ka neuzticība ne vienmēr ir viennozīmīgi definējama, tomēr pastāv noteiktas pazīmes, kas var liecināt par problēmām attiecībās. „Neuzticība var būt gan fiziska, gan emocionāla, un tā var ietvert slepenu vai atklātu attiecībās noteikto robežu pārkāpšanu,” norāda speciāliste.
Savukārt laulību un ģimenes terapeite Leslija Doaresa uzsver, ka cilvēki, kuri krāpj savu partneri, parasti cenšas darīt visu iespējamo, lai neradītu aizdomas. „Tā kā neuzticību apvij noslēpumi, cilvēks cenšas panākt, lai partnerim nerastos aizdomas. Viņš nevēlas tikt pieķerts un saskarties ar savas rīcības sekām. Tāpēc tiek darīts viss, lai radītu iespaidu, ka nekas nav mainījies,” skaidro terapeite.
Psihologs Pols Kolmens piebilst, ka cilvēki nereti vērtē partnera uzvedību, balstoties uz saviem līdzšinējiem priekšstatiem. Ja esam pieraduši otram uzticēties, dažkārt varam nepamanīt pat diezgan acīmredzamus brīdinājuma signālus.
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