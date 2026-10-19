Kā izvēlēties sejas krēmu apkures sezonā: kam pievērst uzmanību uz etiķetes?
Mēģinājums atrisināt visas ādas problēmas ar neskaitāmiem serumiem, kas satur aktīvās vielas, ir izplatīta kļūda.
Ikdienas ādas kopšanas pamatā joprojām ir mitrināšana, un tā kļūst īpaši svarīga, sākoties apkures sezonai. Šajā laikā gaiss telpās kļūst sausāks, savukārt aukstums un vējš ārā var radīt ādai diskomfortu. Pareizi izvēlēts sejas krēms palīdz saglabāt ādā mitrumu un stiprināt tās dabisko aizsargbarjeru.
Kā raksta izdevums "Glavred" arī 2026. gadā aktuāla ir minimālistiska pieeja ādas kopšanai. Tā vietā, lai lietotu pārmērīgi daudz dažādu aktīvo līdzekļu, ieteicams pievērst uzmanību ādas pamatvajadzībām un izvēlēties tās tipam piemērotu krēmu.
Kādām sastāvdaļām pievērst uzmanību, izvēloties sejas krēmu?
Kvalitatīvam ikdienas sejas krēmam jāsatur sastāvdaļas, kas piesaista mitrumu, mīkstina ādu un palīdz novērst tās izžūšanu. Izvēloties krēmu, ir vērts pievērst uzmanību uz iepakojuma norādītajam sastāvdaļu sarakstam (INCI), kurā izmantoti starptautiski pieņemtie sastāvdaļu nosaukumi.
Mitrinošās sastāvdaļas
Glicerīns (Glycerin) palīdz saglabāt mitrumu ādas virsējos slāņos. Vēl viena labi zināma sastāvdaļa ir hialuronskābe (Hyaluronic Acid) un tās atvasinājumi, kas veicina ādas mitrināšanu. Tomēr krēma efektivitāte ir atkarīga no tā kopējā sastāva, nevis tikai no vienas konkrētas sastāvdaļas klātbūtnes.
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Sastāvdaļas ādas aizsargbarjeras stiprināšanai
Keramīdi (Ceramides) ir lipīdi, kas dabiski veido daļu no ādas aizsargslāņa. Savukārt skvalāns (Squalane) mīkstina ādu un palīdz samazināt mitruma zudumu.
Ādu nomierinošas sastāvdaļas
Niacinamīds (Niacinamide), pantenols (Panthenol), beta glikāns (Beta-Glucan) un Āzijas centella (Centella Asiatica) var būt īpaši noderīgas sastāvdaļas ādas kopšanas līdzekļos, kas paredzēti sausai un uz kairinājumu jutīgai ādai.
Kā mājas apstākļos noteikt savu ādas tipu?
Lai aptuveni noteiktu savu ādas tipu, vakarā nomazgājiet seju ar maigu attīrošo līdzekli un pēc tam neuzklājiet ne krēmu, ne serumu. Pēc 30–60 minūtēm pievērsiet uzmanību tam, kā jūtas āda un vai uz tās parādījies taukains spīdums.
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Jāņem vērā, ka šāds tests sniedz tikai aptuvenu priekšstatu par ādas tipu, jo tās stāvokli ietekmē arī gaisa temperatūra, mitrums un izmantotie kopšanas līdzekļi.
Sausa āda
Var parādīties ādas savilkuma sajūta, raupjums vai lobīšanās. Taukains spīdums parasti nav novērojams.
Taukaina āda
Taukains spīdums ir redzams lielākajā daļā sejas, īpaši uz pieres, deguna, zoda un vaigiem.
Kombinēta āda
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Taukains spīdums galvenokārt novērojams T zonā – uz pieres, deguna un zoda –, savukārt vaigu āda var būt normāla vai sausa.
Normāla āda
Parasti nav izteiktas ādas savilkuma sajūtas vai pārmērīga taukaina spīduma. Tomēr arī normālas ādas stāvoklis var mainīties atkarībā no laikapstākļiem un izmantotajiem kopšanas līdzekļiem.
Kādu krēmu izvēlēties taukainai un kombinētai ādai?
Taukainai un kombinētai ādai bieži vien vislabāk piemēroti vieglas tekstūras kopšanas līdzekļi – geli, losjoni, fluīdi vai emulsijas, kas ātri iesūcas un nerada smaguma sajūtu uz ādas.
Izvēloties krēmu, tā sastāvā vērts meklēt glicerīnu, hialuronskābi, keramīdus un niacinamīdu. Savukārt cinka PCA (Zinc PCA) bieži tiek izmantots līdzekļos, kas paredzēti ādai ar noslieci uz pastiprinātu taukainību un spīdumu.
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Marķējums non-comedogenic (nekomedogēns) nozīmē, ka līdzeklis ir izstrādāts, ņemot vērā poru aizsprostošanās risku. Tomēr tas negarantē, ka produkts būs piemērots ikvienam.
Kādu krēma sastāvu izvēlēties sausai ādai?
Sausai ādai parasti nepieciešams barojošāks, bagātīgākas tekstūras krēms, kas ne tikai piesaista mitrumu, bet arī palīdz samazināt tā iztvaikošanu. Vērtīgas sastāvdaļas var būt keramīdi, skvalāns, augu eļļas, holesterīns un urīnviela. Pēdējā palīdz saglabāt mitrumu ādā, taču tās iedarbība ir atkarīga no koncentrācijas un konkrētā līdzekļa sastāva.
Īpaša uzmanība jāpievērš arī vazelīnam (Petrolatum). Tas veido uz ādas virsmas aizsargkārtiņu un ievērojami samazina mitruma zudumu. Tomēr tā efektivitāte ir atkarīga no koncentrācijas, uzklāšanas veida un produkta kopējā sastāva, tāpēc nevajadzētu vadīties tikai pēc vienas sastāvdaļas procentuālā daudzuma.
Kā izvēlēties krēmu jutīgai ādai?
Jutīgai ādai ieteicams izvēlēties līdzekļus ar vienkāršu sastāvu, izvairoties no nevajadzīgām, potenciāli kairinošām sastāvdaļām. Īpaša uzmanība jāpievērš produktiem bez smaržvielām, kas sastāvdaļu sarakstā var būt norādītas kā Fragrance, Parfum vai Aroma.
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Šādos kopšanas līdzekļos bieži izmanto glicerīnu, skvalānu, pantenolu, alantoīnu un koloidālās auzu pārslas. Arī hialuronskābe var palīdzēt nodrošināt ādai nepieciešamo mitrināšanu.
Jaunu kopšanas līdzekli vispirms ieteicams izmēģināt uz neliela ādas laukuma. Ja atkārtoti parādās kairinājums, izteikts apsārtums vai nieze, produkta lietošana jāpārtrauc un nepieciešamības gadījumā jākonsultējas ar dermatologu.
Kāds krēms piemērots normālai ādai?
Normālai ādai parasti pietiek ar vidēji biezu krēmu vai vieglu emulsiju. Šādu līdzekļu sastāvā var būt glicerīns, hialuronskābe un keramīdi.
Ja ādai nav specifisku problēmu, nav nepieciešams izvēlēties produktus ar lielu daudzumu aktīvo sastāvdaļu. Galvenais, lai krēms nodrošinātu pietiekamu mitrināšanu, neizraisītu kairinājumu un atbilstu ādas vajadzībām dažādos gadalaikos.
Kā pareizi lietot sejas krēmu aukstajā sezonā?
Sejas krēmu ieteicams uzklāt pēc mazgāšanās uz nedaudz mitras ādas. Tas palīdz saglabāt mitrumu epidermas virsējos slāņos. Sejai nav jābūt slapjai – pietiek to viegli nosusināt ar dvieli.
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Ja, sākoties apkures sezonai, parādās ādas savilkuma sajūta vai lobīšanās, vieglu mitrinošo gelu var mēģināt aizstāt ar bagātīgākas tekstūras krēmu, kas satur ādu mīkstinošas un aizsargājošas sastāvdaļas.
Vienlaikus arī aukstajā sezonā dienas laikā ir svarīgi lietot saules aizsarglīdzekli, ņemot vērā laikapstākļus un uzturēšanās ilgumu ārā.