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Šis karaliskais vārds no trim burtiem atkal atgriežas modē
Lai gan vārds ir īss un cēli skanīgs, mūsdienās tas ir gandrīz aizmirsts.
Saskaņā ar Polijas Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2024. gadā šis vārds dots tikai trim meitenēm, bet pašlaik visā valstī dzīvo vien 26 sievietes vārdā Oda.
Kā raksta "Gazeta", viena no pazīstamākajām šī vārda īpašniecēm Polijas agrīnajā vēsturē bija Oda no Meisenes – Boļeslava Drosmīgā ceturtā sieva. Viņa piedzima ap 996. gadu Meisenes markgrāfa Ekeharda I un Svanhildes ģimenē. Odas māte nāca no ietekmīgās sakšu Billungu dzimtas.
Oda apprecējās ar Polijas valdnieku pēc viņa trešās sievas Emnildes nāves. Šī laulība nostiprināja saites starp Pjastu dinastiju un ietekmīgu vācu augstmaņu dzimtu. Par Odas turpmāko dzīvi zināms visai maz. Vēstures avotos vien minēts, ka viņa mirusi pēc 1018. gada.