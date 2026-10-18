Bērni
Šodien 06:50
Pirms 50 gadiem šie neparastie zēnu vārdi bija ļoti iecienīti. Mūsdienās tie ir retums, taču sastopami arī Latvijā!
Pietiek vien atvērt vecu ģimenes fotoalbumu, lai saprastu, cik ļoti gadu gaitā mainījusies vecāku gaume bērnu vārdu izvēlē. Bērnudārzu un skolu fotogrāfijās var sastapt zēnu vārdus, kas pirms pusgadsimta bija pavisam ierasti, bet mūsdienās tiek uzskatīti par retiem vai vecmodīgiem.
Kā raksta "Meglepetes", vārdu mode mainās gluži tāpat kā apģērbs, frizūras un interjera tendences. Daži vārdi saglabā popularitāti gadu desmitiem, bet citi pamazām zaudē savu pievilcību. Tomēr reizēm sen aizmirsti vārdi atkal atgriežas modē un sāk šķist neparasti un oriģināli.