Patiesa mīlestība var atnākt, kad to vismazāk gaidi. Galu galā svarīgākais nav tas, cik gadu ir pagājis līdz īstajai tikšanās reizei, bet gan tas, kādas attiecības izdodas izveidot.
Cita pasaule
Horoskopi
Šodien 05:13
Mīlestība pie viņiem atnāk vēlāk: vai tavs dzimšanas datums ir šajā sarakstā?
Kamēr vieni savu īsto mīlestību sastop jau jaunībā, citiem līdz liktenīgajai tikšanās reizei jāgaida krietni ilgāk. Numeroloģijas piekritēji uzskata, ka dzimšanas datums var ietekmēt to, kad cilvēka dzīvē izveidojas nozīmīgākās attiecības – gan romantiskas, gan draudzīgas.
Sabiedrībā joprojām valda priekšstati par to, kādā vecumā vajadzētu iemīlēties, izveidot ģimeni vai atrast tuvākos draugus. Taču katra cilvēka dzīve rit citādi, un tas, ka mīlestība atnāk vēlāk, nebūt nenozīmē, ka kaut kas ir nokavēts, raksta izdevums Parade.