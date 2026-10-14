Mīlestība pie viņiem atnāk vēlāk: vai tavs dzimšanas datums ir šajā sarakstā?
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Patiesa mīlestība var atnākt, kad to vismazāk gaidi. Galu galā svarīgākais nav tas, cik gadu ir pagājis līdz īstajai tikšanās reizei, bet gan tas, kādas attiecības izdodas izveidot.
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Mīlestība pie viņiem atnāk vēlāk: vai tavs dzimšanas datums ir šajā sarakstā?

Lote Elizabete Krišūne

Jauns.lv

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Kamēr vieni savu īsto mīlestību sastop jau jaunībā, citiem līdz liktenīgajai tikšanās reizei jāgaida krietni ilgāk. Numeroloģijas piekritēji uzskata, ka dzimšanas datums var ietekmēt to, kad cilvēka dzīvē izveidojas nozīmīgākās attiecības – gan romantiskas, gan draudzīgas.

Mīlestība pie viņiem atnāk vēlāk: vai tavs dzimšan...

Sabiedrībā joprojām valda priekšstati par to, kādā vecumā vajadzētu iemīlēties, izveidot ģimeni vai atrast tuvākos draugus. Taču katra cilvēka dzīve rit citādi, un tas, ka mīlestība atnāk vēlāk, nebūt nenozīmē, ka kaut kas ir nokavēts, raksta izdevums Parade.

Pēc medija vēstītā, numerologi izceļ četras dzimšanas datumu grupas, kuru pārstāvji nozīmīgākās attiecības mēdzot izveidot tikai pēc lielākas dzīves pieredzes iegūšanas.

Nākamā lapa: Dzimuši 4., 13., 22. vai 31. datumā

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