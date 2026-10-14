Vai tu dzīvo pagātnē? Psihologi skaidro, kad nevainīga nostalģija kļūst par problēmu
90. gadu mūzika, bērnības našķi un vecas fotogrāfijas – šķiet, ka pasaule arvien vairāk ilgojas pēc pagātnes. Nostalģija var sniegt drošības un laimes sajūtu, taču psihologi brīdina, ka tai ir arī ēnas puse. Kā saprast, vai patīkamas atmiņas jau kļuvušas par slazdu, kas neļauj pilnvērtīgi dzīvot tagadnē?
Kāpēc mūs tik ļoti vilina pagātne?
Pietiek izdzirdēt sen aizmirstu dziesmu, sajust bērnībā pazīstamu smaržu vai ieraudzīt konfekšu iesaiņojumu, kāds veikalos bija pirms 30 gadiem, lai atmiņā pēkšņi atdzīvotos vesels dzīves posms. Nereti tās nav tikai atmiņas par konkrētu notikumu – atgriežas arī sajūtas, kas ar šo laiku saistītas.
Īpaši spēcīgu nostalģiju var izraisīt bērnības un jaunības atmiņas. Tas ir laiks, kad veidojās mūsu personība, radās pirmās draudzības, piedzīvojām pirmo mīlestību un iepazinām pasauli. Sauthemptonas Universitātes sociālās un personības psiholoģijas profesors Konstantīns Sedikidess, kurš nostalģiju pētījis vairāk nekā divas desmitgades, to raksturo kā nozīmīgu psiholoģisku resursu.
Viņa un kolēģu pētījumi liecina, ka nostalģiskas atmiņas palīdz cilvēkam sajust saikni ar savu pagātni, stiprina piederības izjūtu un atgādina par nozīmīgām attiecībām. Tādējādi nostalģija var vairot pārliecību, ka mūsu dzīvei ir jēga un ka, neraugoties uz pārmaiņām, esam saglabājuši savu identitāti.
2016. gadā zinātniskajā žurnālā Emotion publicētajā pētījumā, kurā bija apkopoti seši eksperimenti, Sedikidess un viņa kolēģi secināja, ka nostalģija stiprina cilvēka saikni ar savu pagātni, veicinot sociālās piederības izjūtu. Savukārt šī saikne palīdz uzturēt psiholoģisko labklājību un dzīves enerģiju.