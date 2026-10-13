Vientuļi vīrieši viņai maksā 80 eiro stundā, taču ne par seksu: Anetes neparastais darbs Vācijā
Viņi dzīvo vieni, ikdienā izjūt stresu un ilgojas pēc cilvēciska siltuma. Lai kaut uz brīdi sajustu otra cilvēka tuvumu, vīrieši Vācijā ir gatavi maksāt 80 eiro stundā. Tieši tik maksā tikšanās ar Aneti Volfu, kura piedāvā visai neparastu pakalpojumu – profesionālus apskāvienus. Viņas klientu vidū lielākoties ir vīrieši pēc 50 gadu vecuma, kuriem ikdienā pietrūkst fiziska kontakta ar citiem cilvēkiem.
Vācijas pilsētā Osnabrikā dzīvojošā 57 gadus vecā Anete Volfa (Anette Wolff) ikdienā strādā administratīvu darbu, taču brīvajā laikā pieņem cilvēkus, kuriem pietrūkst fiziskas tuvības. Viņa ir viena no nedaudzajiem profesionālajiem apskāvienu speciālistiem Vācijā, vēsta izdevums "Focus", atsaucoties uz laikrakstu "Neue Osnabrücker Zeitung".
Pie viņas visbiežāk vēršas vīrieši, kas vecāki par 50 gadiem. Daudzi dzīvo vieni, izjūt spriedzi darbā un ikdienā reti piedzīvo otra cilvēka pieskārienus.
"Vairums vīriešu vēlas, lai viņus apskautu sieviete. Dažiem klientiem var redzēt, ka viņiem ilgi pietrūcis fiziska kontakta, tāpēc sākumā viņi jūtas nedroši. Taču drīz vien viņi atslābst un izbauda apskāvienu," stāsta Volfa. Viņas klientu vidū ir arī cilvēki ar dažādiem fiziskās un garīgās veselības traucējumiem. Kā sieviete atklājusi 2026. gada janvārī publicētā intervijā portālam evangelisch.de, pieskārieni palīdz cilvēkiem atslābināties. Izveidojoties savstarpējai uzticībai, mainās viņu elpošana, sejas izteiksme un mazinās muskuļu sasprindzinājums.
Apskāvieni, glāsti un stingri noteikumi
Lai gan pakalpojums paredz fizisku tuvību, sieviete uzsver, ka tam nav nekādas saistības ar seksu. Pirms pirmās tikšanās ikvienam klientam jāiepazīstas ar noteikumiem un jānoslēdz līgums.
Sesiju laikā ir stingri aizliegts skūpstīties, pieskarties intīmajām ķermeņa daļām vai veikt jebkādas seksuāla rakstura darbības. Tāpat nedrīkst ierasties alkohola vai narkotisko vielu reibumā, pilnībā izģērbties vai filmēt notiekošo. Uz tikšanos nedrīkst nākt arī saslimušam, turklāt klienti tiek aicināti ievērot personīgo higiēnu un izvairīties no spēcīgām smaržām.
Pēc Volfas teiktā, viņas klienti līdz šim noteikumus nav pārkāpuši. Gluži pretēji – daudzi sākumā ir tik kautrīgi, ka baidās izdarīt kaut ko neatļautu. Tiesa, reiz kādam vīrietim apskāvienu laikā radusies erekcija. Sieviete stāsta, ka situāciju atrisinājusi bez lieka satraukuma – vienkārši mainījusi ķermeņa pozu un turpinājusi nodarbību.
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Kā notiek stundu ilga apskāvienu sesija?
Tikšanās parasti sākas ar mierīgu sarunu un roku turēšanu. Pēc tam seko maigi pieskārieni plaukstām, bet vēlāk, ja klients to vēlas, arī apskāvieni. Cilvēki var apskauties sēdus, stāvus vai guļus. Aptuveni ik pēc desmit minūtēm Volfa piedāvā mainīt pozu, pielāgojoties klienta vēlmēm un pašsajūtai.
Vieniem pietiek ar to, ka kāds viņus cieši apskauj un kādu brīdi patur savās rokās. Citi vēlas arī maigus glāstus. "Es radu vidi, kurā ikviens var būt tāds, kāds viņš ir," savu pieeju raksturo sieviete.
Profesionālo apmācību viņa apguvusi organizācijā Kuschel Kiste, kuras tīmekļvietnē atrodams arī viņas profils. Volfa atzīst, ka tikšanās ar klientiem mēdz būt emocionālas un diezgan personiskas, tomēr viņa spēj skaidri nodalīt profesionālo saskarsmi no tuvības savā privātajā dzīvē.
Par apskāvieniem – 80 eiro stundā
Stundu ilga tikšanās ar Aneti maksā 80 eiro. Cenā iekļauta arī desmit minūšu ievadsaruna, kurā tiek pārrunātas klienta vēlmes un robežas. Pēc sesijas sieviete vēl piecas līdz desmit minūtes bez papildu maksas velta sarunai par piedzīvotajām sajūtām. Lai pieteiktos, vispirms viņai jāuzraksta e-pasts. Pēc īsas sarakstes potenciālais klients saņem noteikumus un līgumu.
Interesanti, ka sākotnēji arī pašas Anetes ģimene pret viņas neparasto nodarbošanos izturējusies ar zināmu piesardzību. Dzīvesbiedrs viņu atbalstījis, tomēr nav slēpis arī greizsirdību un satraukumu par to, ka viņa regulāri apskauj svešus vīriešus.
Nākotnē grib piedāvāt arī pastaigas, sadodoties rokās
Ar apskāvieniem vien Volfa neplāno aprobežoties. Viņa stāstījusi, ka nākotnē vēlētos piedāvāt arī citus cilvēciskas tuvības un kopā būšanas veidus, piemēram, pavadīt klientu uz kino, doties pastaigā, sadodoties rokās, vai sarīkot apskāvienu sesiju brīvā dabā.
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Sieviete uzsver, ka arī šiem pakalpojumiem nebūtu nekāda seksuāla rakstura. Viņas mērķis ir sniegt cilvēkiem iespēju piedzīvot fizisku tuvību, kas dažādu dzīves apstākļu dēļ viņiem ikdienā nav pieejama. Arī pašai Anetei vēl ir daudz neiepazīta. Piemēram, viņa labprāt apmeklētu kādu no tā dēvētajām apskāvienu ballītēm, kur cilvēki sanāk kopā, lai cits citu apskautu.
"Pat darot šo darbu, es joprojām ar apskāvienu palīdzību atklāju arvien ko jaunu," atzīst Volfa.