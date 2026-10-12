Šonedēļ populārākie vārdi – Rolands, Daiga un Karīna
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Dzīvesstils
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Šonedēļ populārākie vārdi - Rolands, Daiga un Karīna

Dzīvesstila nodaļa

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Sveicam Karīnas, Daigas, Lūkasus, Rolandus, Kiras, Irmas, Ronaldus, Dinijas, Helvijus un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu.

Šonedēļ populārākie vārdi – Rolands, Daiga un Karī...

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Rolands (3861), Daiga (3687) un Karīna (3433).

No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Lūkass (1157) un Kira (1076). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Mirga (6), Gaits (12), Eda (20), Rolanda (22), Minna (23), Valfrīds (32), Hedviga (55)  un Gaitis (87).

Vēl vārda dienu šonedēļ svin 928 Ronaldi, 288 Irmas, 230 Dināri 191 Helvijs, 176 Vilhelmīnes, 175 Dinijas un 142 Erlendi.

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