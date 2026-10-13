“Digilo” komandai pievienojas jauns kolēģis - humanoīds robots. Saruna ar uzņēmuma vadītāju Zani Sniedzi
Finanšu un investīciju platforma “Digilo” ir pirmais uzņēmumiem Latvijā, kura birojā šiverē humanoīds robots. Šobrīd tas sagaida viesus un palīdz pasākumos, bet drīz veicinās jauniešu interesi par finanšu pratību. Uzņēmuma “Digilo” vadītāja Zane Sniedze prognozē, ka vēl pēc laika, robots veiks uzdevumus, par kuriem šodien neesam pat iedomājušies.
Kas bija galvenais impulss lēmumam ieviest humanoīdo robotu “Digilo” biroja ikdienā?
Mums vienmēr ir bijusi interese par tehnoloģijām, kuras var ne tikai apskatīt izstādē vai YouTube video, bet arī reāli paņemt un izmēģināt ikdienas darbā. Tāpēc brīdī, kad humanoīdie roboti kļuva pietiekami attīstīti, lai ar tiem varētu sākt praktiski eksperimentēt, mums nebija ilgi jādomā.
Lielākā daļa šīs intereses nāk no “Digilo” īpašnieka Edgara Tāluma, kurš ir izteikts HiTech entuziasts un pats iesaistās tehnoloģiju izpētē un programmēšanā.
Projektu attīstām kopā ar ”RoboReady” komandu, humanoīdo robotu platformas programmatūras izstrādātājiem un Booster Robotics oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā. Viņu tehniskā pieredze kopā ar mūsu vēlmi eksperimentēt ļauj skatīties daudz tālāk par vienkāršu robota demonstrāciju. Sākumā robots sagaidīs viesus, piedalīsies prezentācijās, konferencēs un izstādēs, kā arī palīdzēs sniegt vienkāršu informāciju. Bet daudz interesantāks jautājums mums pašiem ir: ko vēl tas varēs darīt pēc sešiem mēnešiem vai gada?
Kā darbinieki reaģēja uz jaunā "kolēģa" ierašanos?
Komandas reakcija bija ļoti pozitīva. Mūsu darba kultūrā jau ilgstoši ir interese par jaunām tehnoloģijām.
Mērķis gan nav turēt robotu birojā tikai tāpēc, ka tas izskatās iespaidīgi. Kopā ar “RoboReady” komandu pakāpeniski testējam reālus pielietojumus. Ja pēc kāda laika robots spēs noņemt no komandas daļu rutīnas darbu, palīdzēt klientiem vai efektīvi iesaistīties izglītībā, tad eksperiments būs pārvērties par īstu darba instrumentu.
Kādi ir galvenie tehnoloģiskie vai loģistikas izaicinājumi?
Viens no interesantākajiem atklājumiem ir tas, cik sarežģīta robotam patiesībā ir parasta biroja vide.
Cilvēks nepievērš uzmanību slieksnim, durvīm, šaurākai ejai vai tam, ka gaitenī pēkšņi kāds nāk pretī. Robotam katra no šīm situācijām ir atsevišķs tehnisks uzdevums. Tad vēl ir lifti, uzlāde, orientēšanās telpā un droša pārvietošanās starp cilvēkiem.
Taču vēl interesantāka par mehāniku ir programmatūra. Mēs kopā ar “RoboReady” skatāmies, kā robotu savienot ar mākslīgo intelektu un konkrētiem biznesa procesiem. Brīdī, kad robots ne tikai staigā un runā, bet spēj saprast jautājumu, atrast nepieciešamo informāciju un atbilstoši reaģēt, sākas pavisam cits tehnoloģiju līmenis.
Kā jūs vērtējat šāda robota investīciju atdevi (ROI)?
Ja šodien mēģinātu robotam veikt klasisku Excel ROI aprēķinu un jautātu, cik darbinieku stundas tas jau ir ietaupījis, atbilde nebūtu īpaši iespaidīga, mēs uz to skatāmies citādi.
Šobrīd lielākā vērtība ir zināšanās, ko iegūstam. Mēs jau tagad praktiski redzam, ko humanoīds robots spēj, ko vēl nespēj un kas nepieciešams, lai tas kļūtu par reālu darba instrumentu.
Mākslīgais intelekts pēdējo gadu laikā ļoti labi parādīja, cik ātri tehnoloģija no eksperimenta var kļūt par ikdienas darba rīku. Ar robotiku mūsu skatījumā būs līdzīgi. Tāpēc mēs labprātāk sākam mācīties tagad, nevis tad, kad visi pārējie jau būs sākuši.
Kā radās ideja savienot humanoīdo robotu ar jauniešu finanšu pratību?
Patiesībā ideja radās kopā ar “RoboReady” komandu. Ļoti vienkārši – mēs redzējām cilvēku reakciju uz robotu. Kad telpā ienāk humanoīds robots, īpaši bērni un jaunieši uzreiz pievērš uzmanību. Un tad radās doma – ja jau mums ir viņu uzmanība, kāpēc to neizmantot kaut kam vērtīgam?
“Digilo” ikdiena ir saistīta ar finansēm, kreditēšanu un investīcijām, tāpēc finanšu pratība bija loģiska izvēle. Gribētu, lai robots spēj ne tikai pateikt "sveiki", bet arī izskaidrot, kā darbojas procenti, kāpēc ir svarīgi veidot uzkrājumus, kā atšķirt ieguldījumu no azartspēles un kā neatdot savu naudu interneta krāpniekam.
Kāpēc robots varētu būt efektīvāks par tradicionālām mācību metodēm?
Iedomāsimies divus paziņojumus skolā. "Pēc desmit minūtēm būs lekcija par personīgajām finansēm" un "Pēc desmit minūtēm ar jums par naudu runās humanoīds robots". Domāju, ka uz otro nodarbību interese būtu ievērojami lielāka.
Tas arī ir galvenais ieguvums. Robots pats par sevi nevar aizvietot labu skolotāju, bet viņš var izdarīt vienu ļoti svarīgu lietu – panākt, ka jaunietis vispār sāk klausīties. Tālāk jau mūsu uzdevums ir šo uzmanību pārvērst zināšanās.
Kādas finanšu tēmas robotam būtu vispiemērotākās?
Mēs gribētu sākt ar lietām, ar kurām agrāk vai vēlāk saskaras gandrīz katrs cilvēks: budžets, uzkrājumi, procenti, kredīti, investīcijas, risks un drošība internetā.
Īpaši interesants virziens būtu finanšu krāpniecība. Robots varētu, piemēram, pateikt: "Tu saņem Instagram ziņu ar piedāvājumu nedēļas laikā nopelnīt 30%. Ko tu dari?" Tad jauniešiem jāizvēlas atbilde, jāargumentē un jāiesaistās diskusijā. Tādā veidā tā vairs nav lekcija, bet saruna un spēle. Un tieši šādās situācijās, mūsuprāt, robotam varētu būt ļoti liels potenciāls.
Kā nodrošināsiet, ka robots nesāk mācīt nepareizas lietas?
Finanšu jomā tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs negribētu robotam vienkārši pieslēgt brīvi strādājošu mākslīgā intelekta modeli un ļaut tam improvizēt par jebkuru finanšu tēmu. Redzam hibrīdu modeli. Pamata mācību saturs ir sagatavots un pārbaudīts, bet mākslīgais intelekts palīdz robotam sarunāties dabiskāk, saprast papildu jautājumus un pielāgot skaidrojumu konkrētajai auditorijai. Ja desmitgadnieks jautā "kas ir procenti?", robotam jāspēj to izskaidrot pavisam citādi nekā ekonomikas studentam. Tieši šāda spēja pielāgot sarunu, manuprāt, ir viena no interesantākajām mākslīgā intelekta un robotikas kombinācijas iespējām.
Kas būs tālāk? Kādi ir nākamie soļi?
Mēs negribam sākt ar lieliem solījumiem. Vispirms gribam testēt kopā ar “RoboReady” komandu. Septembrī “RoboReady” komandu uzrunāja jau divas Rīgas skolas, aicinot klātienē iepazīstināt skolēnus ar robotu. Sāksim ar mazākām auditorijām un skatīsimies, kas strādā. Vai jaunieši uzdod vairāk jautājumu? Vai viņi atceras to, ko robots ir pastāstījis? Kuras tēmas izraisa vislielāko interesi? Mums svarīgākais rezultāts nebūtu tas, ka simts cilvēki nofotografējās ar robotu. Daudz interesantāk būtu, ja pēc nodarbības šie simts cilvēki labāk saprastu, piemēram, kā darbojas saliktie procenti vai kā atpazīt krāpniecisku investīciju piedāvājumu. Tad mēs varētu teikt, ka tehnoloģija ir radījusi reālu vērtību.
Kā jūs redzat humanoīdos robotus Latvijā pēc 5–10 gadiem?
Man šķiet, ka šodien atrodamies līdzīgā punktā kā ar mākslīgo intelektu pirms dažiem gadiem. Sākumā cilvēki jautāja: "Kam man ChatGPT vispār vajadzīgs?" Šodien jautājums daudzos uzņēmumos jau ir: "Kā vēl mēs varam izmantot mākslīgo intelektu?"
Ar humanoīdajiem robotiem, iespējams, būs līdzīgi. Latvijā vispirms tos redzēsim ražošanā, noliktavās, loģistikā un izstādēs. Pēc tam klientu apkalpošanā, izglītībā, viesnīcās un birojos. Un interesantākais ir tas, ka mēs šobrīd droši vien vēl pat nezinām, kādi būs vērtīgākie pielietojumi pēc pieciem gadiem. Tieši tāpēc sadarbība starp tādiem uzņēmumiem kā “RoboReady”, kas šo tehnoloģiju atved un attīsta Latvijā, un uzņēmumiem, kuri ir gatavi to reāli testēt, ir ļoti svarīga.
Un kāds tam visam sakars ar “Digilo”?
Finanšu platforma un humanoīds robots šķiet diezgan atšķirīgas lietas. Kā tās sasaucas? No pirmā acu uzmetiena ļoti maz. Bet, ja paskatāmies dziļāk, “Digilo” ir tehnoloģiju izmantošana ļoti tradicionālā nozarē. Kreditēšana un investēšana eksistē simtiem gadu, bet tehnoloģijas pilnībā maina veidu, kā cilvēki šiem pakalpojumiem piekļūst.
Mūsu komanda un uzņēmumu grupa strādā aizdevumu, finanšu tehnoloģiju un programmatūras jomā. Tāpēc mākslīgais intelekts, automatizācija un tagad arī robotika mums nav kaut kas pilnīgi svešs.
“Digilo” īpašnieks Edgars šo pieeju bieži virza ar vienkāršu principu: tehnoloģiju vislabāk var saprast tad, kad pats sāc ar to strādāt. Robots ir vēl viens šāds eksperiments.
Vai “Digilo” tagad kļūs par robotikas uzņēmumu?
Nē. “Digilo” fokuss paliek finanses un investīcijas. Taču mēs gribam, lai “Digilo” būtu tehnoloģiski moderns finanšu uzņēmums, nevis tikai vēl viena platforma ar nepieciešamību reģistrēties un pogu "Investēt". Ja automatizācija var padarīt procesu ērtāku, automatizēsim. Ja robots var padarīt komunikāciju vai finanšu izglītību interesantāku, testēsim robotu. Tehnoloģija mums nav pašmērķis. Tai ir jāatrisina problēma vai jārada labāka pieredze.
Vai nākotnē robots varētu komunicēt arī ar “Digilo” investoriem?
Tas ir ļoti interesants attīstības virziens. Jau tagad plānojam robotu ņemt uz konferencēm. Pienākot pie “Digilo” stenda, tā vietā, lai meklētu nepieciešamo informāciju vairākās mājaslapas sadaļās, robotam pajautājat: "Kas ir ROI? Kā darbojas hipotēkas nodrošinājums? Kāds ir minimālais ieguldījums?" Un viņš to izskaidro vienkāršā valodā.
Tas nenozīmē, ka robots sāks cilvēkiem pateikt, kurā projektā ieguldīt. Robeža starp informāciju un individuālu investīciju rekomendāciju mums ir ļoti svarīga. Taču kā interaktīvam informācijas un izglītības palīgam robota potenciāls ir ļoti liels.
Kas jums pašiem šajā projektā šķiet visinteresantākais?
Tas, ka mēs īsti nezinām, ar ko šis projekts beigsies. Šodien robots var sagaidīt viesus un piedalīties izstādē. Pēc gada tas varbūt vadīs finanšu pratības nodarbību. Vēl pēc laika, iespējams, palīdzēs klientiem vai veiks uzdevumus, par kuriem šodien neesam pat iedomājušies. Mēs nemēģinām paredzēt nākotni. Mēs gribam to izmēģināt.