No kāda vecuma bērni ir gatavi apmeklēt bērnudārzu?
Bērnudārzs - jā vai nē? Diskusiju raisoša tēma, kas mēdz satraukt daļu ģimeņu visā Latvijā. Viennozīmīgas atbildes nav, jo katrs bērns, tāpat kā katras ģimenes vajadzības, atšķiras. Vai bērnudārzs no 1 gada vecuma ir reāla nepieciešamība un īstenojama ideja? Vai privātie bērnudārzi veiksmīgāk īsteno pirmsskolas izglītības programmu? To skaidro pirmsskolas izglītības iestādes “Tince” vadītājs Jurģis Marcinkevičs.
Saskaņā ar Izglītības likumu, Latvijā obligātā pirmsskolas izglītība ir no piecu gadu vecuma. Tas nozīmē, ka līdz šim vecumam bērns bērnudārzu var neapmeklēt, attīstoties mājas vidē un esot kopā ar ģimeni. Bet, kā ir realitātē?
Finansējums
Pašlaik Latvijā pašvaldību atbalsts bērnudārza apmeklējumam ir pieejams no bērna pusotra gada vecuma jeb brīža, kad bērns ir sasniedzis 1 gada un 6 mēnešu vecumu. Ir vecāki, kas darba gaitas vēlas atsākt, kad bērns ir 1 gada vecs, taču pašlaik pašvaldību vai valsts finansiālais atbalsts nav pieejams. Prakse rāda, ka lielākā daļa vecāku tomēr negaida brīdi, kad bērns ir sasniedzis piecu gadu vecumu, lai uzsāktu bērnudārza apmeklējumu. Kādēļ tā? Iemesli tāpat kā viedokļi ir dažādi.
Kādi ir iemesli, kādēļ ģimenes izvēlas savas atvases laist bērnudārzā agrāk par 5 gadu vecumu?
- Finansiāli - beidzoties bērna kopšanas pabalstam, abiem vecākiem nākas atgriezties darbā, lai saņemtu pilnvērtīgu atalgojumu, kā arī stabilitāti nākotnē, saglabājot profesionālo pieredzi, sociālās garantijas un karjeras attīstības iespējas.
- Emocionāli - ja ģimenei nav pietiekams praktiskais atbalsts no citiem, savienot vecāku lomu ar personīgām interesēm un vajadzībām var būt izaicinoši un emocionāli izsmeļoši.
- Ģimenes pieaugums - ģimenē piedzimstot vēl kādai atvasei, pienākumu un ikdienas rūpju kļūst divtik vairāk, bet stundas diennaktī paliek tikpat.
- Dienas ritms - bērnudārzi nodrošina paredzamu dienas ritmu ar ēdienreizēm, rotaļām, mācīšanos, pastaigām un atpūtu. Tas palīdz bērnam veidot drošības sajūtu un paredzamību, ko nereti vecāki nevar nodrošināt darba vai citu pienākumu dēļ.
- Profesionāls atbalsts - vecāki var saņemt noderīgus ieteikumus par bērna attīstību, interesēm, ikdienas paradumiem un prasmēm, kurām būtu vērts pievērst uzmanību arī mājās.
Lai gan obligātā pirmsskolas izglītības apguve Latvijā sākas vēlāk, daudzām ģimenēm bērnudārzs ir izvēle jau agrāk, jo pirmsskola bērnam sniedz iespēju attīstīties kopā ar vienaudžiem, kļūt patstāvīgākam un apgūt jaunas prasmes. Savukārt vecākiem bērnudārzi nodrošina atbalstu ikdienas ģimenes un profesionālās dzīves līdzsvarošanā. Sabiedrībā domas par šādu izvēli atšķiras.
“Lēmumu par bērna došanos uz bērnudārzu nevajadzētu uztvert kā melns uz balta. Ģimeņu vajadzības un iespējas ir dažādas. Tāpat nav viena pareizā vecuma, kurā visiem bērniem būtu jāuzsāk bērnudārza gaitas. Nav jāpiekrīt viedoklim, ka bērns obligāti ir jāved uz pirmsskolas izglītības iestādi jau agrīnā vecumā. Bērns ļoti daudz iegūst arī mājas vidē, ja viņu iesaista ikdienas aktivitātēs. Svarīgi ir atrast risinājumu, kurā jūtas labi gan bērns, gan vecāki,” uzskata pirmsskolas izglītības iestādes “Tince” vadītājs Jurģis Marcinkevičs.
Droša un emocionāli atbalstoša vide
Ņemot vērā, ka arvien biežāk izskan viedokļi, ka būs pieejams bērnudārzs no 1 gada vecuma, vēl aktuālāks kļūst jautājums par drošu un atbalstošu vidi.
“Viena gada vecumā bērnu pašapkalpošanās prasmes tikai sāk attīstīties. Tas nozīmē, ka bērnudārzi būtu ļoti jāpielāgo, lai tik maziem bērniem būtu droši atrasties telpā un viņi dabiskā veidā attīstītu savas iemaņas, piemēram, roku mazgāšanā, ēšanā u. tml. Otrkārt, personālam ir jābūt ne tikai profesionālam un pieredzējušam šāda vecuma bērnu aprūpē, bet arī iejūtīgam un empātiskam, lai nodrošinātu bērnu labbūtību,” uzsver Jurģis Marcinkevičs.
Nereti privātie bērnudārzi var piesaistīt labāk kvalificētus speciālistus, pateicoties atalgojuma apmēram un citiem bonusiem. Privātais bērnudārzs cenas nosaka atbilstoši izmaksu apmēram uz vienu bērnu, kas ir lielākas nekā pašvaldību izglītības iestādēm. Tas, savukārt, var radīt papildu finansiālo slogu ģimenēm.
Neatkarīgi no tā, vai jūsu ģimenē tiek apspriesti pašvaldību vai privātie bērnudārzi, galvenie priekšnosacījumi, ka bērnudārzs īsteno bērna emocionālai veselībai draudzīgu vidi, ir:
- sirsnīga un uzticēšanās pilna attieksme no pedagoga - bērnam ir svarīgi sajust, ka pieaugušais viņu redz, sadzird un palīdzēs, ja tas būs nepieciešams;
- paredzama ikdiena un skaidrs dienas ritms - bērnam ir vieglāk, ja viņš zina, kas notiks tālāk – kad būs brokastis, rotaļas, pastaiga, nodarbība, diendusa un došanās mājās. Paredzamība samazina trauksmi un palīdz bērnam iejusties jaunā vidē;
- emociju pieņemšana, nevis noliegšana - bērnam ir jājūt, ka visas emocijas ir pieņemamas. Pieaugušajam ir jāpalīdz bērnam tās nosaukt un izprast, nevis jāsaka: “Neraudi”, “Nekas traks jau nebija” u. tml.;
- skaidras un cieņpilnas robežas - emocionāli drošā vidē bērniem netiek atļauts viss. Viņiem tiek noteiktas saprotamas robežas bez kliegšanas, kaunināšanas un pazemošanas;
- individuāla pieeja - katrs bērns ir atšķirīgs, tādēļ katram ir vajadzīgs atšķirīgs laiks, lai iejustos bērnudārzā vai jebkurā citā jaunā vidē. Pedagogam jāspēj pamanīt un pieņemt šīs atšķirības;
- droša adaptācija jaunajiem bērniem - uzsākot bērnudārza gaitas, bērnam nepieciešams laiks, lai pierastu pie jaunās vides, cilvēkiem un dienas ritma. Svarīga ir sadarbība ar vecākiem un individuālajām vajadzībām pielāgota adaptācija. Bieži vien privātie bērnudārzi piedāvā pakāpeniskāku un ilgāku adaptācijas periodu;
- cieņpilna attieksme pret katru bērnu - bērnu nedrīkst salīdzināt, izsmiet, kaunināt vai publiski izcelt viņa grūtības. Arī kļūdas jāuztver kā dabiska mācīšanās procesa daļa.
Gan pašvaldību, gan privātie bērnudārzi atšķiras, lai gan visos tiek īstenota viena un tā pati valstī noteiktā pirmsskolas izglītības programma. Bērnudārzs reģionā veiksmīgāk varēs īstenot āra nodarbības, salīdzinot, ko šajā jomā var īstenot privātie bērnudārzi Rīgas centrā, kur zaļā vide nav tik pieejama. Tomēr kopīgs visiem ir viens - bērnu labbūtībai ir jābūt prioritātei. Vai tiešām bērnudārzs no 1 gada vecuma būs tam atbilstošs?
“Mans personiskais viedoklis kā 2 bērnu tētim un pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam ir tāds, ka klasiskais pilnas dienas bērnudārzs lielākoties ir piemērots bērniem no 3 gadu vecuma, kad bērns spēj mājās izstāstīt dienā notikušo, dalīties ar pārdzīvojumiem, veiksmīgāk spēj parūpēties par sevi, kā arī izrāda patiesu vēlmi rotaļāties kopā ar citiem. Tomēr vēlreiz gribu uzsvērt, ka bērni un katras ģimenes vajadzības atšķiras, tādēļ lēmums, no cik gadu vecuma laist savu bērnu uz bērnudārzu, ir jāpieņem katrai ģimenei individuāli,” stāsta pirmsskolas “Tince” vadītājs Jurģis Marcinkevičs.
Alternatīva bērnudārzam - vai tāda ir?
Ja vecākiem ir iespēja būt mājās ar bērniem arī ilgāk par bērna pusotra gada vecumu, tiek meklētas alternatīvas. Vēlme socializēties ir arī jaunajiem vecākiem, lai uzklausītu citu pieredzes stāstus un saprastu, ka arī citas ģimenes saskaras ar dažādiem izaicinājumiem ikdienā.
Ja arī Jums interesē alternatīvs bērnudārzs Rīgā, kas piedāvā apgūt pirmsskolas programmu citā formātā, iepazīstieties ar pirmsskolu “Tince”.
Nepilna laika bērnudārzs Rīgā
Privātais bērnudārzs “Tince” ir licencēta pirmsskolas izglītības iestāde, kas darbojas jau vairāk nekā 27 gadus, piedāvājot citu, unikālu pieeju pirmsskolas programmas apguvei. “Tinci” ģimenes izvēlas iejūtīgās attieksmes dēļ, kā arī bērni vienmēr tiek veiksmīgi sagatavoti skolai, apgūstot lasītprasmi, rakstītprasmi, kā arī matemātiskos priekšstatus.
Ko nozīmē nepilna laika pirmsskola?
Bērnudārzs Rīgā “Tince” piedāvā apgūt pirmsskolas izglītības programmu bērniem no 1 līdz 7 gadiem, apmeklējot attīstošas nodarbības. Nodarbības ilgums ir no 1h līdz 3h atkarībā no bērnu vecuma. Mazākajiem bērniem nodarbībās piedalās un līdzdarbojas arī viens pieaugušais, lai bērniem radītu drošības sajūtu. Papildus mācību nodarbībām, skoliņa piedāvā arī mūzikas un sporta nodarbībās, kā arī dažādus interešu izglītības pulciņus.
Kāpēc izvēlēties pirmsskolu “Tince”?
- Vairāk nekā 27 gadu pieredze.
- Iejūtīgi, profesionāli un atsaucīgi darbinieki.
- Citāda pieeja tiem, kam nav nepieciešams vai neder pilnas dienas bērnudārzs.
- Pieejams pašvaldības līdzfinansējums no bērna 1,5 gada vecuma.
- Ģimenes iesaka “Tinci” arī saviem draugiem un paziņām.
“Tinces” skoliņa būs piemērota izvēle tiem, kuriem ir iespēja apvienot karjeru ar bērnu audzināšanu vai arī bērns nespēj iejusties lielā kolektīvā. Ja tomēr nepieciešams pilnas dienas bērnudārzs no 1.5 gadu vecuma, tad iesakām apmeklēt “Tinces” bērnudārza filiāli Rīgas centrā!
“Tince” privātie bērnudārzi Rīgas centrā atrodas divās lokācijās:
- Bruņinieku ielā 19 (nepilna laika bērnudārzs attīstošo nodarbību formātā);
- Bruņinieku ielā 43 (pilna laika klasiskais bērnudārzs).
Lai saprastu, kura no filiālēm būs piemērota Jūsu ģimenes vajadzībām, sazinieties ar “Tinces” administratori pa tālr. 26584053, e-pastu info@tince.lv vai arī aizpildiet tiešsaistes kontaktformu šeit mājaslapā!