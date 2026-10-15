Ārsts brīdina: pārsteidzoši daudz sieviešu pieļauj šo kļūdu, skujot kājas
Ja pēc skūšanās kāju āda kļūst sausa, apsārtusi vai sāk kņudēt, pie vainas var būt kāda no bieži pieļautām kļūdām.
Ārste Simi Adededži (Simi Adedeji) atklājusi izplatītākās kļūdas, kas izraisa ādas kairinājumu, un dalījusies ar padomiem, kā iegūt zīdaini gludas kājas bez nepatīkamām sajūtām.
Nesteidzies ar skūšanos
Viena no biežāk pieļautajām kļūdām ir sākt skūt kājas uzreiz pēc iekāpšanas dušā. Sausus matiņus ir grūtāk noskūt, tāpēc nereti skuveklis tiek piespiests ādai spēcīgāk. Tas savukārt palielina ādas kairinājuma risku.
"Pirms skūšanās pavadi dušā divas līdz četras minūtes," iesaka Adededži. Siltais ūdens mīkstina matiņus un atvieglo to noskūšanu.
Nekad neskuj sausu ādu
Sausas ādas skūšana ir viens no drošākajiem veidiem, kā izraisīt ādas kairinājumu. Bez ūdens un skūšanās līdzekļa skuvekļa asmens var bojāt ādas virsējo aizsargslāni, izraisot sausumu, dedzināšanu un apsārtumu. Tāpēc vienmēr ieteicams izmantot skūšanās želeju vai putas, kas palīdz skuveklim vieglāk slīdēt pa ādu.
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Regulāri maini skuvekļa asmeni
Ja vēlies iegūt gludas kājas, nevajadzētu pārāk ilgi lietot neasu skuvekli. Nolietots asmens matiņus nevis nogriež, bet gan rauj, tādējādi palielinot ādas kairinājuma un sīku iegriezumu risku.
Turklāt ar neasu skuvekli bieži vien nākas vienai un tai pašai vietai pārbraukt vairākas reizes, kas vēl vairāk kairina ādu. Ideālā gadījumā pietiekami asam skuveklim matiņi būtu jānoskuj ar vienu vieglu un uzmanīgu kustību.
Nespied skuvekli pārāk stipri
Skūšanās laikā princips "jo stiprāk spiedīsi, jo gludāka būs āda" nedarbojas. Gluži pretēji – pārmērīgs spiediens var bojāt ādas virsējo slāni un izraisīt kairinājumu.
"Iedomājies, ka tev jānoskuj balons, to nepārplēšot. Tieši tikpat saudzīgi vajadzētu izturēties arī pret savu ādu," skaidro ārste.
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Neaizmirsti par ādas pīlingu
Gludu kāju noslēpums slēpjas ne tikai labā skuveklī. Palīdzēt var arī regulārs, saudzīgs ādas pīlings, kas noņem atmirušās ādas šūnas un samazina ieaugušu matiņu risku. Tomēr ar pīlingu nevajadzētu pārspīlēt, īpaši tad, ja āda jau ir sakairināta.
Skūšanās laikā pārmērīgi nenostiep ādu
Visbeidzot, Adededži iesaka skūšanās laikā pārāk stipri nenostiept ādu. Lai gan var šķist, ka tā iespējams noskūt matiņus īpaši tuvu ādas virsmai, patiesībā tas var palielināt matiņu ieaugšanas risku. Ja matiņš tiek nogriezts pārāk īsi, tam ataugot, tas var sākt ieaugt ādā.
Tāpēc, lai kājas būtu zīdaini gludas, svarīgākais ir skūties saudzīgi, izmantot asu skuvekli un pirms skūšanās pienācīgi sagatavot ādu, raksta The Sun.