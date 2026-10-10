Inga Vanaga: “Mani darbā spēj sadusmot tas, ka politiķi uzmet”
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāju Ingu Vanagu esam pieraduši redzēt kā nelokāmu cīnītāju, kura nebaidās skaļi iebilst politiķiem un aizstāvēt skolotāju intereses. Taču aiz stingrās un reizēm skarbās publiskās personības slēpjas sirsnīga, emocionāla sieviete, kura sevi sauc par cilvēku mīli un atzīst, ka labprātāk izvēlētos mierīgu sarunu, nevis konfliktu.
Ingu visvairāk sadusmo negodīgums un neturēti solījumi. Īpaši tad, ja pie sarunu galda panākta vienošanās, bet vēlāk politiķi rīkojas pavisam citādi. Viņa apzinās, ka reizēm mēdz būt pārāk asa, tāpēc apzināti mācās diplomātiju, vēro citu līderu uzstāšanos un lasa grāmatas. Tomēr ir robeža, kuru pārkāpt negrasās. “Man ir svarīgi nepazaudēt sevi, kļūstot pārāk diplomātiskai.”
Lai gan Inga jau vienpadsmit gadus vada arodbiedrību un pieradusi pie nemitīgas spriedzes, arī viņai mēdz pienākt brīži, kad gribas visam atmest ar roku. Tad lielākais atbalsts ir vīrs Valdis, kuru viņa sauc par savu psihoterapeitu. Mājās Inga var izrunāties, izdusmoties un atgūt spēkus. Viņa neslēpj, ka tieši vīrs ir cilvēks, kurš ļauj viņai būt stiprai.
Ārpus darba Inga ir pavisam citāda. Viņai patīk rītus pavadīt nesteidzīgi dzerot kafiju ar kanēli, konservēšana, kas kļuvusi par savdabīgu meditāciju, un reizēm arī pidžamu dienas, kad var nedarīt neko. Vēl viņai piemīt kāds neparasts ieradums – rudenī vākt kastaņus. Tie atrodami gan virsjaku kabatās un rokassomiņās, gan automašīnā un mājās uz palodzes.
Vislielākā vērtība Ingas dzīvē ir ģimene – vīrs un trīs bērni. Viņa atzīst, ka tieši bērni mainījuši viņas skatījumu uz dzīvi, iemācījuši vairāk novērtēt kopābūšanu un likuši apzināties, cik svarīga ir drošības sajūta. “Visvairāk esmu pateicīga par savu ģimeni, īpaši par vīru, bērniem. Tā man tiešām ir liela Dieva dāvana.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Inga ir pārliecināta, ka cilvēka spēks sākas mājās. Ja tuvajiem viss ir kārtībā, pietiek enerģijas arī vissmagākajām cīņām. “Ja mājās viss ir labi, tad var kalnus gāzt.”
Interviju ar Ingu Vanagu lasi žurnāla “Patiesā Dzīve” jaunajā numurā.