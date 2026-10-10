Artūrs Reiniks atzīst, ka ne vienmēr bijis tēvs klasiskā izpratnē
Mūziķis, komponists un pedagogs Artūrs Reiniks ir cilvēks ar pamatīgu latgalieša spītu, dumpinieka garu un lielisku humora izjūtu. Viņš nekad nav centies būt kā visi, un arī tagad, kad aiz muguras jau 45 pedagoga darbā pavadīti gadi, viņā joprojām mājo jauneklīgs dullums un piedzīvojumu kāre.
To spilgti apliecina kāds nesens piedzīvojums. Ziemas vakarā, sēžot pie televizora, Artūram pēkšņi iešāvās prātā doma ar plēves maisu nošļūkt no Tērvetes pilskalna. Turklāt viņš nolēma to darīt tumsā, lai neviens neredzētu, ja kaut kas noiet greizi. Plēve saplīsa jau pēc pāris metriem, un mūziķis lejā nokūleņoja pa apledojušo nogāzi. Par laimi, viss beidzās veiksmīgi, lai gan ģimene par šo pārgalvību nebija sajūsmā.
Artūrs ir arī cilvēks ar stingru pārliecību. Padomju gados viņš nebaidījās izaicināt pastāvošo kārtību, bet, Latvijai atgūstot neatkarību, bija viens no pirmajiem, kas iestājās Zemessardzē. Viņam patriotisms nav skaisti vārdi, bet gatavība vajadzības gadījumā aizstāvēt savu zemi.
Tomēr aiz spītīgā un reizēm ironiskā rakstura slēpjas jūtīgs cilvēks. Artūru kaitina priekšstats, ka vīrieši neraud un visu pārdzīvo vieglāk. Viņš pats nekautrējas no asarām, ko izraisījusi kāda emocionāla filma, un uzskata, ka neizrādītas sāpes reizēm ir pat smagākas par redzamām.
Ar īpašu siltumu Artūrs runā par ģimeni. Viņš atzīst, ka ne vienmēr bijis tēvs klasiskā izpratnē, jo bērnu Rūtas un Laura bērnība pagājusi koncertos, tomēr ģimene allaž bijusi kopā. Tagad viņš daudz mācās no saviem pieaugušajiem bērniem un ar prieku ļaujas mazdēla Ričarda palaidnībām.
Artūrs nesteidzas sevi saukt par laimīgu cilvēku. Viņam tuvāks ir vārds laimītes: “Manā dzīvē ir bijušas daudz mazas laimītes un lieli prieki. Un es ceru, ka būs vēl.”
Interviju ar Artūru Reiniku lasi žurnāla “Patiesā Dzīve” jaunajā numurā.