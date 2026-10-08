Vīrieši bieži ignorē sejas ādas kopšanu - eksperte skaidro, kādas tam var būt sekas
Daudzi vīrieši sejas kopšanā aprobežojas ar ūdeni, ziepēm un skūšanos, pat nenojaušot, ka daži ikdienas ieradumi var nodarīt ādai vairāk ļauna nekā laba. Kosmetoloģijas eksperte atklāj biežākās kļūdas un skaidro, kā no tām izvairīties.
Ādas kopšana nav tikai izskata jautājums. Āda aizsargā organismu no apkārtējās vides ietekmes, palīdz saglabāt mitrumu un piedalās ķermeņa temperatūras regulēšanā. Tāpēc arī vīriešiem ir svarīgi pievērst uzmanību tās stāvoklim, negaidot, līdz parādās pirmās problēmas.
“Vīrieši ādas kopšanai mēdz pievērst pārāk maz uzmanības gan stereotipu, gan praktisku iemeslu dēļ. Nereti priekšroka tiek dota pēc iespējas vienkāršākai ikdienas rutīnai, tomēr ir jāņem vērā, ka daudzas ādas problēmas nav pamanāmas uzreiz, bet attīstās pakāpeniski,” norāda kosmetoloģijas eksperte Sintija Valuškina, kura sadarbībā ar interneta veikalu 220.lv apkopojusi ieteikumus vīriešu sejas ādas kopšanai.
Trīs soļi, ar kuriem pietiek ikdienas kopšanai
Lai uzturētu sejas ādu labā stāvoklī, nav nepieciešams ne plašs kosmētikas līdzekļu klāsts, ne laikietilpīgas procedūras. Eksperte iesaka sākt ar trim pamatlietām – saudzīgu attīrīšanu, mitrināšanu un aizsardzību pret sauli.
“Arī vīriešiem nav nepieciešama sarežģīta sejas kopšanas rutīna. Tās pamatu veido maigs sejas attīrītājs, mitrinošs līdzeklis un SPF dienas laikā. Izvēloties pirmos produktus, svarīgākais ir ņemt vērā savu ādas tipu – vai tā ir sausa, jutīga, taukaina, kombinēta vai normāla – un sākumā nepārspīlēt ar aktīvajām vielām,” skaidro Valuškina.
Sejas attīrīšana palīdz atbrīvoties no sviedriem, liekajiem ādas taukiem un netīrumiem, kas uzkrājušies dienas laikā. Savukārt mitrinošs krēms palīdz saglabāt ādas mitruma līmeni un stiprina tās dabisko aizsargbarjeru.
Ne mazāk svarīga ir aizsardzība pret ultravioletajiem stariem. Saules aizsargkrēmu nevajadzētu atstāt tikai vasaras atvaļinājumam – UV starojums ādu ietekmē arī citos gadalaikos, veicinot priekšlaicīgu novecošanos un pigmentācijas plankumu veidošanos.
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Savukārt rudenī un ziemā, kad āda pakļauta aukstumam, vējam un sausam iekštelpu gaisam, var nākties pārskatīt ierastos kopšanas līdzekļus. Ja āda kļūst sausāka vai jutīgāka, vieglo mitrinošo krēmu ieteicams aizstāt ar barojošāku.
Kāpēc jākopj arī āda zem bārdas?
Vīrieši, kuri audzē bārdu, nereti vairāk uzmanības velta tās formai un izskatam, nevis ādai, ko tā sedz. Tomēr arī zem bārdas var veidoties sausums, nieze, izsitumi un ādas zvīņošanās, ko mēdz dēvēt par bārdas blaugznām.
Lai no tā izvairītos, seju ieteicams ik dienu mazgāt ar maigu attīrošo līdzekli un remdenu ūdeni. Pēc mazgāšanas svarīgi mitrināt ne tikai bārdas matiņus, bet arī ādu zem tiem.
“Ja bārda ir garāka un āda normāla vai sausa, var izmantot dažus pilienus bārdas eļļas, to iemasējot tieši ādā, nevis tikai matos. Savukārt jutīgai ādai labāk izvēlēties vienkāršu mitrinošu krēmu bez smaržvielām,” iesaka eksperte.
Ja zem bārdas regulāri parādās apsārtums, nieze vai zvīņošanās, nevajadzētu automātiski pieņemt, ka pie vainas ir tikai nepietiekama mitrināšana. Šādi simptomi var liecināt arī par ādas saslimšanu, kuras ārstēšanai nepieciešama speciālista palīdzība.
Skūšanās var kairināt ādu. Kā to novērst?
Arī ikdienas skūšanās var radīt problēmas, īpaši vīriešiem ar jutīgu ādu. Skuveklis ne tikai nogriež matiņus, bet arī iedarbojas uz ādas virsējo slāni, tāpēc pēc skūšanās mēdz parādīties apsārtums, sausums vai dedzinoša sajūta.
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Lai mazinātu kairinājumu, pirms skūšanās seju vēlams saudzīgi attīrīt, bet pēc tās uzklāt nomierinošu un mitrinošu līdzekli.
“Pēc skūšanās piemēroti ir produkti ar pantenolu, keramīdiem vai glicerīnu. Ja āda ir jutīga, vēlams izvairīties no spirtu saturošiem un stipri aromatizētiem pēcskūšanās līdzekļiem, jo tie var pastiprināt sausumu un dedzinošu sajūtu,” skaidro Valuškina. Vēl viena izplatīta problēma ir ieauguši matiņi. Lai samazinātu to veidošanās risku, ieteicams skūties matiņu augšanas virzienā un nespiest skuvekli pārāk stipri pret ādu.
Atsevišķos gadījumos var palīdzēt arī saudzīga ādas atmirušo šūnu nolobīšana jeb eksfoliācija vienu vai divas reizes nedēļā. Tomēr, ja āda jau ir sakairināta, no papildu skrubēšanas labāk atturēties.
Biežākās kļūdas, kas pasliktina ādas stāvokli
Viena no izplatītākajām kļūdām ir sejas mazgāšana ar parastajām ķermeņa ziepēm. Tās var būt pārāk sausinošas un izjaukt ādas dabisko aizsargbarjeru, īpaši tad, ja seja tiek mazgāta bieži.
Arī pārmērīga skrubēšana nepalīdzēs iegūt tīrāku vai veselīgāku ādu. Gluži pretēji – pārāk intensīva berzēšana var izraisīt kairinājumu, apsārtumu un pastiprinātu jutīgumu.
Eksperte kā biežas kļūdas min arī mitrinoša krēma un saules aizsarglīdzekļu nelietošanu, nepareizu skūšanās tehniku un nepietiekamu ādas kopšanu zem bārdas.
Turklāt nevajadzētu vienlaikus sākt lietot daudzus jaunus līdzekļus, īpaši tādus, kuru sastāvā ir spēcīgas aktīvās vielas. Sākumā svarīgāk ir atrast savam ādas tipam piemērotus produktus un lietot tos regulāri.
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Kad ar sejas krēmu vairs nepietiek?
Ne visas ādas problēmas iespējams atrisināt, mainot kosmētikas līdzekļus. Ja apsārtums, nieze, zvīņošanās vai izsitumi saglabājas ilgstoši, nepieciešams noskaidrot to cēloni.
“Ja ilgstoši saglabājas izteikta akne, sāpīgi izsitumi, apsārtums, nieze vai zvīņošanās, ar ikdienas kopšanu vien vairs nepietiek un ieteicams vērsties pie dermatologa. Speciālista konsultācija nepieciešama arī tad, ja parādās pigmentācijas izmaiņas vai aizdomīgas dzimumzīmes,” uzsver Valuškina.
Eksperte atgādina, ka šādos gadījumos nav ieteicams bezgalīgi eksperimentēt ar jauniem krēmiem un citiem līdzekļiem, cerot, ka problēma pāries pati no sevis.
Ikdienas sejas kopšanai nav jābūt sarežģītai. Saudzīga mazgāšana, mitrināšana un aizsardzība pret sauli ir labs sākums, lai uzturētu ādu veselīgu. Galvenais ir šos vienkāršos soļus ievērot regulāri, nevis pievērsties sejas kopšanai tikai tad, kad jau parādījies diskomforts.