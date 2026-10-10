Kādā brīdī skolēnu rokās parādījās koka kendamas.
Bērni
Šodien 06:31
Vai atceries? 10 lietas, par kurām jaunieši savulaik bija gluži vai apsēsti
Ir lietas, kas vienā brīdī pēkšņi kļūst par absolūtu jauniešu modes lietu. Tās ir gandrīz katram, par tām runā skolā, tās rāda sociālajos tīklos, un šķiet – nu gan šī tendence paliks uz ilgu laiku. Taču paiet pāris gadi, un kādreiz tik populārā lieta vairs gandrīz nav redzama.
Kendama, fidžet spinneri, “Pop It” un vēl virkne citu lietu savulaik bija teju neatņemama jauniešu ikdienas sastāvdaļa. Cits ar tām izklaidējās, cits krāja dažādus modeļus, bet vēl kāds vienkārši gribēja neatpalikt no pārējiem.
Atskatīsimies uz dažām lietām, kas savulaik izraisīja īstu ažiotāžu, bet tagad daudziem jau kļuvušas par piemirstu pagātnes modes tendenci.