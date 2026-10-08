Armands Broks par ļoti veiksmīgiem cilvēkiem: “Es pazīstu miljardierus, kuriem nav neviena drauga”
Panākumi un liela nauda ne vienmēr nozīmē veiksmīgu dzīvi. Uzņēmējs Armands Broks atzīst, ka ar gadiem viņa priekšstats par to, ko nozīmē būt veiksmīgam, ir būtiski mainījies.
Žurnālam Jauns OK Broks stāsta, ka agrāk uz biznesu daudz biežāk skatījies caur rezultāta un ciparu prizmu, bet ar laiku arvien vairāk sācis pamanīt arī cilvēkus, kuri stāv aiz šiem cipariem. “Pirmajos gados tu, iespējams, skaties tikai uz Excel tabulu. Vēlāk sāc saprast, ka ar to viss nebeidzas,” viņš saka.
Runājot par panākumu cenu, uzņēmējs piebilst: “Es pazīstu miljardierus, kuriem nav neviena drauga. Nu, arī tas dzīves beigās droši vien nav baigi forši.”
Arī cilvēki, kurus Broks pats šodien ciena visvairāk, vairs nav tie, kuri vienkārši nopelnījuši visvairāk. Daudz lielāku cieņu viņā izraisa tie, kuri atraduši savu aicinājumu un gadiem kļūst tajā arvien labāki.
Plašā intervija ar Armandu Broku lasāma jaunajā žurnāla Jauns OK oktobra numurā.