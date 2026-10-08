“Mani tā nekad nav uzrunājusi.” Stiliste Inna Bertāne atklāj, kurai modes tendencei saka “nē”
Ir lietas, kurās stiliste Inna Bertāne gatava investēt, un ir kāda modes izvēle, kas viņu tā arī nav spējusi pārliecināt. Kas veido viņas pašas stila rokrakstu, bez kurām detaļām nav iedomājams perfekts koptēls un kādi ir viņas šā brīža favorīti?
Dairis un Inna Bertāni uz sarkanā paklāja, basketbolā un ikdienā
Basketbola leģenda Dairis Bertāns un viņa sieva stiliste Inna Bertāne uz sarkanā paklāja, basketbola mirkļos un ikdienā
Stilistes Innas Bertānes rokrakstu var pamanīt uzreiz, jo tieši viņas tērptās Latvijas slavenības uz sarkanā paklāja vienmēr izceļas ar perfekti noslīpētiem tēliem. Tikpat pārdomāts ir arī viņas pašas stils: nekas nav nejaušs, un katrai detaļai ir sava vieta. Ieskatāmies izvēlēs, kas veido Innas garderobi, skaistuma plauktu un ikdienas estētiku.
Stila izjūta
Man ļoti patīk vārds “precīzs” – tieši tā es šobrīd raksturotu savu stilu. Es ļoti labi zinu, kā vēlos izskatīties un, pats galvenais, kā vēlos justies, tāpēc gadu gaitā esmu savu garderobi tam pielāgojusi.
Kopumā teiktu, ka mans stils ir aptuveni 70 % miera un 30 % krāšņuma – spilgtas, mirdzošas un mazliet “dramatiskas” lietas.
Sirdī esmu ļoti spilgta, bet ikdienā cenšos ģērbties mierīgi, ērti un nepārspīlēt. Mans mīļākais virziens šobrīd noteikti ir ģērbšanās vienā tonī – vienkārši, bet tajā pašā laikā ļoti pamanāmi.
Šīs sezonas favorīts
Šī rudens favorīts man noteikti ir sarkanā krāsa. Tā mani uzrunā gan apģērbā, gan aksesuāros, un, protams, arī sarkanas lūpas. Man patīk, kā šī krāsa pat vienkāršam tēlam piešķir raksturu un padara to pamanāmu. Tendences mainās ļoti ātri, tāpēc cenšos vairāk fokusēties uz lietām, kas paspilgtina manu stila rokrakstu. Es nevaru apgalvot, ka kāda tendence man nepatiktu, jo ar laiku savu garderobi mēdzu papildināt arī ar lietām, pret kurām sākotnēji esmu bijusi skeptiska. Tomēr ir viena tendence, kas mani nekad tā arī nav uzrunājusi, – apspīlēti džinsi.
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Mīļākie dizaineri un zīmoli
Mani šobrīd ļoti iedvesmo Magda Butrym. Uzrunā zīmola spēja apvienot sievišķību ar spēku un arī izteiksmīgumu. Estētikā ir kaut kas ļoti romantisks, bet tajā pašā laikā drosmīgs – silueti, ziedu motīvi, izteiksmīgi pleci un detaļas, kas ļauj apģērbam būt galvenajam tēla akcentam. Man patīk arī tas, ka zīmols nebaidās no “drāmas”, bet saglabā izsmalcinātību un mūsdienīgu eleganci.
Latvijas mode
Īpaši tuvs man ir Latvijas zīmols The Sea Silk. Ja man būtu jāizvēlas viens vārds, lai to raksturotu, tā noteikti būtu kvalitāte. Zīmols fokusējas uz adījumiem, un mūsu platuma grādos tas ir īpaši būtiski. Man patīk, ka skaists dizains šeit apvienojas ar praktiskumu un funkcionalitāti. Kopumā katru savu pirkumu uztveru kā investīciju garderobē. Izvēlos lietas, kuras varēšu valkāt ilgtermiņā un kurām ir paliekoša vērtība.
Labākais pirkums
Mans pēdējā laika veiksmīgākais modes pirkums ir balta soma. Kādu laiku biju pievērsusi īpašu uzmanību Osoi zīmolam, un balta soma bija viena no lietām manā must have sarakstā. Man patīk nesteigties ar pirkumiem. Mana profesija ir iemācījusi pieņemt pārdomātus lēmumus.
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Lietas, kurās vērts investēt
Es ieteiktu investēt lietās, kas veido garderobes pamatu, – kvalitatīvā žaketē, labā somā, apavos un virsdrēbēs. Tās ir pozīcijas, ko valkājam visbiežāk un kas var būtiski mainīt koptēlu. Noteikti viena no šīm pamata lietām ir arī kvalitatīvs balts T krekls. Iesaku to izvēlēties heavyweight jeb blīvāka auduma. Savukārt ar trendu lietām es būtu piesardzīgāka. Ja zinu, ka konkrēto lietu valkāšu tikai vienu sezonu, noteikti nepārmaksāšu.
Stila vizītkarte
Mana stila vizītkarte ir soma, pulkstenis un saulesbrilles. Soma man nav tikai praktisks aksesuārs – tā ir būtiska koptēla sastāvdaļa, kas papildina un noslēdz tā noskaņu. Pulkstenis savukārt piešķir tēlam noslīpētību un personīgo raksturu. Man ļoti patīk arī saulesbrilles – tās ir viena no detaļām, kas uzreiz piešķir tēlam raksturu, attieksmi un mazliet fashion sajūtu. Tieši šīs mazās detaļas bieži vien visvairāk definē koptēlu.
Skaistuma izvēles
Skaistumkopšanā man svarīgākais ir kvalitatīva un kopta āda, tāpēc arī savus favorītus izvēlos ar domu par ilgtermiņa rezultātu. Ķermenim noteikti varu izcelt endosfēras procedūras, savukārt sejas procedūras uzticu savai kosmetoloģei, pie kuras eju jau vairākus gadus. Ikdienas sejas kopšanā šobrīd mani favorīti ir Elemis produkti, bet matu kopšanai izvēlos Davines. Un pa rokai man vienmēr ir kāda mitrinoša sejas maska – tā ir mana mazā skaistumkopšanas viltība, kas acumirklī atsvaidzina sejas ādu, piešķir tai mitrumu un mirdzumu.
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Labsajūtas padoms
Mans labākais skaistuma un labsajūtas padoms ir pavisam vienkāršs – Less is more jeb mazāk ir vairāk. Dzīvē vislabāk strādā paši pamati: kvalitatīvs miegs, pietiekami daudz ūdens, sports un veselīgs uzturs. Tas ir tik vienkārši un tajā pašā laikā sarežģīti mūsu ikdienas ritmā.
Mīļākais aromāts
Mani vienmēr uzrunājuši spēcīgi un izteiksmīgi aromāti. Līdzīgi kā ar apģērbu, arī smaržas man ir būtiska koptēla sastāvdaļa. Es smaržas mainu diezgan reti – gadu gaitā man ir izveidojušies savi favorīti, pie kuriem arī pieturos. Ikdienā šobrīd izvēlos Matiere Premiere Vanilla Powder.
Ikdienas rituāls
Cenšos piecelties nedaudz agrāk, lai no rīta izbaudītu nesteidzīgu laiku sev. Tas ir mans svarīgākais ikdienas rituāls, kurā jūtos vislabāk. Man patīk dienu sākt mierīgi, bez steigas, ar labām brokastīm un, protams, tasi ļoti labas kafijas. Man šķiet, ka tieši šis mazais laiks sev palīdz sakārtot domas un noskaņoties dienai.
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Šā brīža atradums
Šis šķiet ļoti grūts jautājums, jo ikdienā nepārtraukti pamanu jaunas lietas un atrodu kaut ko, kas mani iedvesmo. Bet, ja jānosauc viena no pēdējā laika spilgtākajām pieredzēm, tad noteikti gribu izcelt kādu restorānu.
Es ļoti ticu, ka dzīvē ir jāsvin gan mazi, gan lieli notikumi. Tieši šī iemesla dēļ apmeklējām restorānu Shichirin, un tā bija patiešām lieliska pieredze. Ļoti patika gan ēdiens, gan apkalpošana, gan kopējā atmosfēra. Tā ir viena no vietām, kur noteikti gribas atgriezties vēlreiz.
Iedvesmas avots
Mani šobrīd visvairāk iedvesmo iespējas un sajūta, ka vienmēr ir vēl kaut kas, ko piedzīvot, iemācīties vai radīt. Mani iedvesmo pati dzīve un cilvēki, kuri tajā aktīvi iesaistās un dara.
Ja runājam par māksliniekiem, tad atbilde man ir viena – Beyoncé. Esmu apmeklējusi vairākus viņas koncertus – katru reizi pēc tiem nevarēju aizmigt no tās milzīgās piepildījuma sajūtas. Viņas enerģija, profesionalitāte un spēja radīt šovu mani patiesi iedvesmo.
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Vieta, kur atgriezties
Ļoti īpaša un maģiska vieta man ir Bilbao Spānijā, kur nodzīvoju trīs gadus. Mani joprojām ļoti uzrunā viss Bizkaia reģions – kultūra, cilvēki, ēdiens un izteiktā dzīves baudīšanas sajūta. Tieši šī vieta man iemācīja vairāk novērtēt mieru, tvert lietas vieglāk un uz dzīvi skatīties pozitīvāk.