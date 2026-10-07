Ko par naudu varam mācīties no slavenībām?
Nauda mēdz būt dīvaina lieta. Kamēr tās ir maz, šķiet – ja vien pelnītu vairāk, visi finanšu jautājumi atrisinātos paši no sevis. Taču, izrādās, arī miljoni neatbrīvo no šaubām, kļūdām, bailēm un reizēm pavisam aplamiem lēmumiem.
Slavenību dzīvē summas, protams, ir nesalīdzināmi lielākas. Taču aiz miljoniem un luksusa īpašumiem slēpjas pārsteidzoši pazīstamas izvēles – tērēt vai krāt, aizņemties vai maksāt pašam, baudīt šodienu vai domāt par rītdienu. Un dažreiz tieši svešs piemērs vislabāk ļauj paskatīties arī uz saviem naudas paradumiem.
Kima Kardašjana – kāpēc miljardierei vajadzīgs hipotekārais kredīts?
Kāpēc cilvēkam, kura bagātība pārsniedz miljardu dolāru, vispār vajadzīgs hipotekārais kredīts? Kimas Kardašjanas piemērs labi parāda, ka kredītu ņem ne tikai tad, ja pirkumam nepietiek naudas.
2022. gadā Kardašjana par 70,4 miljoniem ASV dolāru iegādājās greznu māju Malibu, kas savulaik piederēja supermodelei Sindijai Kraufordei un viņas vīram Rendam Gerberam. Sākotnēji īpašums tika piedāvāts pat par 99,5 miljoniem dolāru. Lai gan Kardašjanas bagātība tobrīd jau pārsniedza miljardu, pirkumam tika noformēts aptuveni 48 miljonu dolāru hipotekārais kredīts.
No pirmā acu uzmetiena tas šķiet neloģiski. Kāpēc aizņemties un maksāt procentus, ja naudas pietiek? Mēs nezinām, kāpēc tieši Kardašjana izvēlējās šādu finansēšanas modeli, taču viens no iemesliem, kāpēc turīgi cilvēki izmanto kredītus, ir nevēlēšanās milzīgu summu “iesaldēt” vienā īpašumā. Tā vietā pašu nauda var palikt biznesā vai citās investīcijās un turpināt pelnīt.
Vienkāršots piemērs: ja kredīts izmaksā 5 % gadā, bet citur ieguldītā nauda nopelna 8–10 %, var būt izdevīgāk maksāt bankai procentus un savu kapitālu atstāt strādājam. Kardašjanas gadījumā mēs nezinām ne konkrēto kredīta likmi, ne viņas investīciju atdevi, tāpēc šie skaitļi ir tikai ilustrācija.
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Protams, ir arī otra puse. Ja par mājokli vari samaksāt pats, dzīvei bez kredīta ir vērtība, ko procentos neizmērīsi, – sirdsmiers. Nav ikmēneša maksājuma, procentu likmju svārstību un parāda bankai. Tāpēc jautājums nav par to, vai kredīts ir labs vai slikts. Daudz svarīgāk ir saprast, kāpēc aizņemies un ko tikmēr vari darīt ar savu naudu.
Kima Kardašjana un viņas stilīgā ģimene
Zendaja – kad naudas pietiek, bet joprojām ir bail to tērēt
Par slavenībām biežāk dzirdam pretējo – nopelnīja miljonus un tikpat ātri tos iztērēja. Zendajai ir cita problēma. Pat būdama viena no pieprasītākajām savas paaudzes aktrisēm, viņa ir atzinusi, ka tērēt naudu sev viņai nav nemaz tik viegli.
2021. gada intervijā British Vogue Zendaja stāstīja, ka attieksmi pret naudu lielā mērā pārņēmusi no ģimenes. Mamma vienmēr bijusi taupītāja, savukārt tēta filozofija bijusi daudz brīvāka – naudu taču pēc nāves vairs neiztērēsi. Pati Zendaja cenšoties atrast vietu kaut kur pa vidu.
Zendaja - aktrise, dziedātāja un stila ikona
Cik sarežģīti tas reizēm izdodas, labi parāda viņas pirmais īstais atvaļinājums. 23 gadu vecumā Zendaja devās uz Grieķiju un savu maksājumu karti iedeva asistentam Darnelam Aplingam. Uzdevums bija vienkāršs – maksāt par visu un neteikt viņai, cik tas maksā. Citādi viņa par katru izdevumu satrauktos.
Aiz taupības slēpās ne tikai apdomība. Tajā pašā 2021. gada intervijā Zendaja atzina, ka viņu nepamet sajūta – būs jāstrādā vienmēr, jo, pārstājot strādāt, viss varētu pazust. Par attiecībām ar naudu un šo satraukumu viņa runājusi arī terapijā. Viņa gribēja nonākt situācijā, kurā darbu var izvēlēties tāpēc, ka tas patīk, nevis tāpēc, ka vajadzīga nākamā alga.
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Interesanti, ka līdzīga doma izskanēja arī trīs gadus vēlāk. 2024. gada British Vogue intervijā Zendaja runāja par vēlmi nākotnē radīt projektus, bet pēc tam uz laiku pazust no publikas un dzīvot savu dzīvi, nejūtot, ka nepārtraukti kaut kas jārada un jāpiedāvā auditorijai, lai viss nepazustu.
Var izrādīties, ka ar prasmi nopelnīt un sakrāt vien nepietiek. Kādā brīdī jāiemācās arī sev pateikt – es drīkstu daļu no tā izbaudīt. Nauda ir domāta ne tikai drošībai kaut kad nākotnē. Tā var nopirkt arī laiku, atpūtu un iespēju izvēlēties, kā gribi dzīvot šodien.
Arnolds Švarcenegers – pirmais miljons vēl pirms Holivudas slavas
Šodien Arnoldu Švarcenegeru pazīstam kā vienu no visu laiku slavenākajiem asa sižeta filmu aktieriem, tāpēc būtu viegli pieņemt, ka arī pirmo miljonu viņam atnesa Holivuda. Patiesībā par miljonāru viņš kļuva, ieguldot nekustamajā īpašumā, vēl pirms kino karjera bija pa īstam uzņēmusi apgriezienus.
Kad 1968. gadā Švarcenegers pārcēlās uz ASV, viņš pelnīja ar bodibildingu, semināriem un dažādiem blakus biznesiem. Kopā ar draugu un bodibilderu Franko Kolumbu viņš pat izveidoja mūrēšanas biznesu un vēlāk pa pastu pārdeva ar fitnesu saistītus materiālus. Tā viņam izdevās sakrāt aptuveni 27 000 dolāru, kurus viņš nesteidzās pārvērst dārgās mantās.
Viens no pirmajiem lielajiem pirkumiem bija sešu dzīvokļu nams Santamonikā par aptuveni 215 000 dolāru. Pirmajai iemaksai viņš vēl aizņēmās 10 000 dolāru no bodibildinga izdevēja un uzņēmēja Džo Veidera. Vienā dzīvoklī Švarcenegers dzīvoja pats, pārējos izīrēja. Māja tātad nebija tikai īpašums – tā katru mēnesi nesa ienākumus.
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Viņam palīdzēja arī septiņdesmito gadu ekonomiskā situācija ASV – augsta inflācija un nekustamo īpašumu cenu kāpums. Aptuveni divarpus gadus vēlāk Švarcenegers ēku, par kuru bija samaksājis 215 000 dolāru, pārdeva par aptuveni 365 000. Naudu viņš ieguldīja nākamajos, arvien lielākos īpašumos. Līdz septiņdesmito gadu beigām viņš jau bija miljonārs.
Taču nauda viņam deva kaut ko vērtīgāku par iespēju nopirkt dārgas lietas. Švarcenegers bija redzējis aktierus, kuri rēķinu dēļ piekrita lomām, kuras patiesībā nevēlējās. Viņš sev gribēja citu dzīvi. Kad 1982. gadā Conan the Barbarian palīdzēja viņa kino karjerai strauji uzņemt apgriezienus, Švarcenegers jau varēja atļauties gaidīt īsto lomu.
Tieši te viņa stāsts kļūst interesants arī cilvēkam, kurš nekad nepirks daudzdzīvokļu namu Santamonikā. Uzkrājumu un ieguldījumu vērtība nav tikai cipars kontā. Nauda var dot iespēju pateikt “nē” – darbam, kuru nevēlies, neizdevīgam piedāvājumam vai situācijai, kurā paliec tikai tāpēc, ka nevari atļauties aiziet. Švarcenegers savus pirmos lielos ienākumus izmantoja, lai nopirktu sev tieši šādu izvēles brīvību.
Rianna – kad miljoni kontā vēl nenozīmē bagātību
Šodien Rianna ir ne tikai pasaulslavena dziedātāja, bet arī veiksmīga uzņēmēja un miljardiere. Taču ceļā līdz tam bijusi arī visai skarba pieredze – pat miljoni var pazust pārsteidzoši ātri.
2012. gadā Rianna iesūdzēja tiesā savus bijušos grāmatvežus, apgalvojot, ka viņu kļūdas un sliktie padomi viņai izmaksājuši miljoniem dolāru. Viens no spilgtākajiem piemēriem bija 2009. gads. Pēc dziedātājas teiktā, gada sākumā viņas rīcībā bija aptuveni 11 miljoni dolāru skaidrā naudā, bet gada beigās – vairs tikai aptuveni divi miljoni.
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Riannas pikantais grūtnieces stiliņš
Tajā pašā laikā Rianna par aptuveni septiņiem miljoniem dolāru iegādājās māju Beverlihilsā. Vēlāk viņa apgalvoja, ka grāmatvedis pirkumu bija atbalstījis, lai gan viņas finansiālā situācija tam neesot bijusi piemērota. Arī pats īpašums izrādījās neveiksmīgs pirkums – vēlāk to pārdeva ar aptuveni divu miljonu dolāru zaudējumiem.
Grāmatveža versija gan bija pavisam cita. Viņš atbildību par naudas izkušanu lika uz pašas Riannas pleciem, norādot uz lieliem tēriņiem apģērbam, apaviem, rotaslietām un ballītēm. Viņa argumentu varētu pārfrāzēt pavisam vienkārši – ja naudu iztērē mantām, beigās tev ir mantas, nevis nauda.
No malas izšķirt, kuram bija lielāka taisnība, nevar. Rianna uzskatīja, ka profesionāļiem, kuri pārvaldīja viņas finanses, vajadzēja laikus brīdināt. Otra puse iebilda, ka grāmatvedis nevar kontrolēt visus klienta personīgos tēriņus. 2014. gadā strīds beidzās ar izlīgumu, kura nosacījumi netika publiskoti.
Taču šajā stāstā ir laba mācība arī bez miljoniem kontā – atbildību par savu naudu nevar pilnībā nodot kādam citam. Grāmatvedis, finanšu konsultants vai bankas speciālists var palīdzēt, taču arī pašam jāzina, cik nopelni, cik tērē, cik esi uzkrājis un ko vari atļauties. Naudai nevajadzētu ļaut vienkārši dzīvot savu dzīvi, paļaujoties, ka kāds cits laikus pateiks, ja kaut kas nav kārtībā.
Riannas gadījumā stāstam ir lielisks turpinājums. Šodien ievērojama daļa viņas bagātības saistīta nevis ar pārdotajiem albumiem, bet uzņēmējdarbību, īpaši Fenty Beauty. No miljoniem, kas savulaik strauji kusa, līdz biznesam, kas palīdzējis viņai kļūt par miljardieri – iespaidīga finanšu evolūcija.
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Šakils O'Nīls – pelnīt un vienlaikus darīt labu
Šakils O'Nīls NBA karjeras laikā nopelnīja simtiem miljonu dolāru un pēc basketbola izveidoja iespaidīgu biznesa impēriju. Taču viņa pieejā ir kāda interesanta īpatnība – viņš neuzskata, ka slavens vārds obligāti ir jāliek uz visdārgākās preces.
Šakils O’Nīls pārdod māju ar basketbola zāli
Basketbolists Šakils O’Nīls šo īpašumu iegādājās 1993. gadā, par 3.95 miljoniem dolāru, bet tagad vēlas to pārdot par 28 miljoniem!
Šādu domāšanu veicināja kāda nepatīkama tikšanās tajos laikos, kad O'Nīls spēlēja Orlando Magic. Kāda māte basketbolistam pārmeta, ka viņa reklamētie Reebok basketbola apavi maksā vairāk nekā 100 dolāru un daudzas ģimenes tos bērniem nevar atļauties. O'Nīls mēģināja sievietei iedot 200 dolārus, taču viņa naudu nepieņēma. Saruna viņam palika atmiņā.
Vēlāk radās Shaq un Dunkman apavu līnijas. To cena bija zem 30–40 dolāriem, taču zemāka cena nenozīmēja atteikšanos no peļņas. Biznesa ideja bija cita – pārdot pieejamu produktu ļoti daudziem cilvēkiem. Forbes rakstīja, ka jau pirmajā gadā tika pārdoti aptuveni divi miljoni pāru. Bizness pārauga miljonos mērāmā apjomā.
Viņam bija svarīgi arī tas, lai pieejami apavi neizskatītos lēti. O'Nīls pats iesaistījās to veidošanā un dizaineriem prasīja radīt modeļus, kas izskatītos pēc daudz dārgākiem apaviem. Viņš Forbes savu pieeju reiz raksturoja ļoti vienkārši – dizaineriem lūdz radīt stilus, kas izskatās pēc 150 dolāru apaviem, lai gan veikalā tie maksās vien dažus desmitus.
Līdzīgu principu O'Nīls izmanto arī citās biznesa sadarbībās. NBA oficiālajai vietnei viņš izvirzījis trīs noteikumus: piedāvātajam produktam jābūt pieejamam vidusmēra pircējam, viņam pašam tam jātic un tas jālieto, bet reklāmai jāspēj cilvēkus sasmīdināt.
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Šaks savu slaveno vārdu varēja izmantot, lai pārdotu ļoti dārgus apavus nelielai sabiedrības daļai. Tā vietā viņš izvēlējās radīt produktu, ko var atļauties miljoniem ģimeņu, – un arī ar šo modeli izveidoja veiksmīgu biznesu. Viņa piemērs atgādina, ka nav obligāti jāizvēlas starp peļņu un vēlmi izdarīt kaut ko labu. Dažreiz tieši ideja, kas atrisina reālu cilvēku problēmu, var izrādīties arī ļoti labs bizness.
Noslēgumā
Šajos stāstos nav vienas formulas, kā pareizi rīkoties ar naudu. Vienam gudrs lēmums ir aizņemties, lai savu naudu varētu ieguldīt citur, citam – vispirms izveidot drošības spilvenu, vēl kādam jāiemācās nevis mazāk tērēt, bet beidzot atļauties baudīt to, ko pats nopelnījis.
Varbūt tieši tā arī izskatās finanšu pratība ikdienā – nevis vienmēr izvēlēties lētāko, visu mūžu krāt vai nekad neņemt kredītu, bet saprast, kāpēc pieņem konkrēto finanšu lēmumu un ko vēlies ar savu naudu sasniegt. Jo galu galā nauda nav pats mērķis. Tā ir iespēja radīt sev un savai ģimenei drošību, izvēles brīvību un dzīvi, kuru gribas piedzīvot.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild SIA “Izdevniecība “Rīgas Viļņi””.