Dināra Rudāne atklāti par jauno draugu: "Mans puisis ir 13 gadu jaunāks"
“Lai arī manā dzīvē viss notiek diezgan “ačgārni”, es nebaidos sākt ko jaunu,” saka dziedātāja Dināra Rudāne. Nesen publiski kļuva zināms, ka pirms trim gadiem viņa klusītēm izšķīrusies no vīra. Tagad jaunajā žurnālā “Jauns OK” viņa vairāk pastāstījusi par jaunajām attiecībām.
Dināra atklājusi, ka ar jauno draugu kopā nedzīvo, un attāluma attiecības ir gan brīvības, gan izaicinājumu pilnas. “Paspēju gan sailgoties, gan izdarīt visus savus darbus un pabūt arī viena. Nekad neesmu izjutusi tik lielu brīvību savā ikdienā.
Tiesa gan, ja kaut kas ar mani atgadās, kāda trauma, tad pašai vien jādodas uz slimnīcu. Tādā ziņā tas ir mīnuss, jo otra nav blakus, lai atbalstītu. Un arī es nevaru aizlidot un atbalstīt uzreiz, ja kaut kas notiek.
Ar to man ir jārēķinās,” viņa saka žurnālam “Jauns OK”. Taču dziedātāja uzsver, ka ierobežošana viņai nekad nav gājusi pie sirds un, ja izdodas atrast kādu, kurš tevi saprot un pieņem, tad tā ir laime. Dināra neslēpj, ka līdz šim viņai nebija izdevies satikt cilvēku, kurš rēķinātos, ka viņai kādreiz vajag pabūt vienai.
Taču tagad Rudāne dzīvo pavisam citādi un jūtas brīva: “Visiem ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam šeit un tagad. Dzīvojam tikai vienreiz!” Žurnālam viņa atzīst, ka jau vairāk nekā divus gadus ir laimīga, esot attiecībās ar citu vīrieti.
Tiesa, šajā ziņā Dinārai nācies salauzt savus stereotipus, jo sākumā viņai liels šķērslis šķitis vīrieša vecums. “Mans puisis ir arī 13 gadus jaunāks,” viņa atklāti atzīst “Jauns OK”. Tiesa, kad abi sākuši tikties, tad jau parādījušās jūtas un tās kļuvušas nopietnākas.
“Ja neko īpaši negaidi, viss notiek daudz vieglāk. Problēmas sākas brīdī, kad sāc būvēt scenārijus, plānot un pieķerties savām gaidām – un realitāte izrādās citāda. Nevajag tik daudz domāt, vajag ļauties dzīvei! Vēlos iedrošināt, īpaši tos, kas mēdz justies vientuļi, jo stereotipi piebremzē,” savus dzīves principus izklāsta mūziķe. Iepriekš izdevumam Kas Jauns viņa stāstījusi, ka jaunais mīļotais ir ārzemnieks.
Jau vēstīts, ka iepriekš Dināra Rudāne daudzus gadus bija attiecībās ar basģitāristu Edvīnu Ozolu. Mūziķu pāra kopdzīvē 2018. gada 14. septembrī dzimusi meita Miriama Amira. Pēc šķiršanās Dināra un Edvīns ir saglabājuši labas attiecības un rūpējas par savu meitu.
Pilnu interviju lasi jaunajā žurnālā "Jauns OK"!