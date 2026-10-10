Mīnus 7,5 kilogrami 12 nedēļās: apstiprināta populāra produkta efektivitāte cīņā ar lieko svaru
Zinātnieki ir apstiprinājuši kāda populāra mājas līdzekļa efektivitāti cīņā ar lieko svaru. Tomēr tā iedarbība ir atkarīga no lietotās devas.
Žurnālā "Nutrients" publicētā pārskatā zinātnieki analizēja 10 randomizētus klīniskos pētījumus, kuros piedalījās pieaugušie ar lieko svaru, aptaukošanos vai 2. tipa cukura diabētu.
Pētījumi ilga no četrām līdz 12 nedēļām, un dalībnieki katru dienu lietoja no 5 līdz 30 ml ābolu etiķa, visbiežāk atšķaidot to ar ūdeni. Dažos pētījumos ābolu etiķa lietošana tika apvienota ar diētu vai fiziskām aktivitātēm.
Apkopotā analīze liecina, ka ābolu etiķa lietošana ikdienā bija saistīta ar būtisku ķermeņa masas, ķermeņa masas indeksa (ĶMI) un vidukļa apkārtmēra samazināšanos. Vienlaikus netika konstatēta būtiska ietekme uz vidukļa un gurnu apkārtmēra attiecību.
Tāpat nebija iespējams ticami novērtēt ābolu etiķa ietekmi uz ķermeņa tauku masu, jo šis rādītājs bija analizēts tikai vienā no pētījumiem.
Analizējot deviņus pētījumus, kuros tika vērtētas ķermeņa masas izmaiņas, autori aprēķināja, ka vidējais samazinājums bija aptuveni 7,45 kg. Ķermeņa masas indekss (ĶMI) vidēji samazinājās par aptuveni 2 kg/m², bet vidukļa apkārtmērs – par aptuveni 2,95 cm.
Tomēr tas nenozīmē, ka katrs pētījuma dalībnieks zaudēja 7,45 kg. Tas ir kopējais statistiskais efekts, kas aprēķināts, apkopojot atsevišķu pētījumu rezultātus.
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Kad bija labākie rezultāti
Īpaši interesanta izrādījās devas ietekme uz rezultātiem. Būtisks ķermeņa masas samazinājums tika novērots, lietojot 30 ml ābolu etiķa dienā. Savukārt, lietojot no 5 līdz 15 ml dienā, ietekme uz ķermeņa masu nesasniedza statistiski nozīmīgu līmeni. Lielāka deva bija saistīta arī ar izteiktāku ĶMI samazinājumu.
Ietekme uz ķermeņa masu un ĶMI tika novērota gan cilvēkiem ar lieko svaru vai aptaukošanos, gan pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu. Otrajā grupā tika konstatēts arī būtisks vidukļa apkārtmēra samazinājums.
Pētījuma autori norāda uz vairākiem iespējamiem šādas iedarbības mehānismiem. Etiķskābe – galvenā ābolu etiķa aktīvā sastāvdaļa – var palēnināt kuņģa iztukšošanos un paildzināt sāta sajūtu.