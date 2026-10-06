Rudens krāsu kods: espresso, sarkankoks un vīna toņi
Šoruden un ziemā skaistuma palete kļūst dziļāka un piesātinātāka. Wella Professionals sezonas matu krāsu tendencēs izceļas Espresso Brunette un Raspberry Mahogany – toņi, kas ļauj veidot vienotu krāsu stāstu no matiem līdz pat manikīram.
Espresso Brunette ir izsmalcināts, dziļš brūnais tonis ar espresso noskaņu. Tā skaistums vislabāk atklājas spīdīgos, koptos matos, bet starp salona apmeklējumiem krāsu iespējams atsvaidzināt ar Wella Professionals Color Fresh Mask – Cool Espresso. Tonējošā maska palīdz uzturēt vēsās espresso nianses un saglabāt krāsu izteiksmīgu.
Drosmīgāka sezonas izvēle ir Raspberry Mahogany – piesātināts sarkankoks ar aveņu un sarkanīgi brūnām niansēm. Šo noskaņu mājas kopšanā papildina Wella Professionals Color Fresh Mask – Rose Blaze, piešķirot matiem siltāku, sarkanīgi rozīgu akcentu.
Lai krāsoti mati ilgāk saglabātu svaigu toni un spīdumu, svarīga ir arī ikdienas kopšana. Wella Professionals Ultimate Color līnija radīta krāsotiem matiem, palīdzot rūpēties par to izskatu un krāsas spilgtumu. Regulāri izmantojot Ultimate Color kopšanas režīmu no salona līdz mājām, Wella norāda krāsas spilgtuma saglabāšanu līdz pat 10 nedēļām.
Monohromatisms no matiem līdz manikīram
Sezonas tonis nebeidzas ar matu krāsu. Espresso Brunette noskaņu manikīrā turpina OPI Infinite Shine – Espresso Your Style, savukārt Raspberry Mahogany skaisti papildina piesātinātais vīna tonis OPI Infinite Shine – Malaga Wine Not? Infinite Shine sistēma nodrošina gēllakai līdzīgu spīdumu un līdz pat 11 dienu noturību.
Šīs sezonas princips ir vienkāršs – izvēlies vienu krāsu saimi un spēlējies ar tās niansēm, veidojot saskaņotu tēlu no matiem līdz nagiem.