Desmit vietas Rīgā, kur doties vēlā brīvdienu vakarā
„Virtuve jau ir ciet.” Tie ir četri vārdi, kas noteikti pielikuši punktu daudziem potenciāli skaistiem vakariem. Kad ierastais vakariņu laiks jau pagājis, ielās mēdz parādīties naktsputni, kuri tikko beiguši darba maiņu vai izkāpuši no lidostas autobusa. Un vēl, protams, tie, kas pirms četrām stundām izgājuši no mājas tikai uz vienu dzērienu, bet tagad gribētu patusēt vēl nedaudz ilgāk. Turklāt gandrīz katrs no mums vismaz reizi dzīvē ir izjutis milzīgu izsalkumu vai vēlmi iedzert kādu glāzi tieši tad, kad jau būtu jādodas pie miera. Šādos brīžos nav spēka ilgi meklēt piemērotu vietu, tāpēc nepagurstošā visam komanda ir apkopojusi desmit vietas, kur doties spontānās naksniņās.
ATMODA
Sāksim ar vietu Stabu ielā, kur piektdienas vakars var ievilkties līdz pat četriem rītā. Tikpat ilgi darbojas arī virtuve, tāpēc šeit droši var nākt ieturēt vēlas vakariņas vai pat ļoti agras sestdienas brokastis. Zem viena jumta „Atmodā” atrodas koncertzāle un bārs, kā arī tiek piedāvāti Eiropas virtuves ēdieni. Ēdienkartē ir dažādas uzkodas, zupas un burgeri, tostarp īpašie smašburgeri, kā arī kartupeļu pankūkas, ko viesi vērtē visaugstāk. Cenas te ir draudzīgas — vidēji pieci līdz desmit eiro par porciju. Ja tik vēlā stundā līdz Stabu ielai vairs nav spēka aizkulties, ēdienu līdzņemšanai vai piegādei var pasūtīt tikpat ilgi, cik darbojas virtuve.
Bar Six
Ja negribi pārēsties, bet tikai nedaudz uzkost un izdzert kokteili patīkamā atmosfērā, vari izmēģināt „Bar Six”. Tas ir Rīgas pirmais slepenais bārs, kas jau gandrīz desmit gadus atrodas Ģertrūdes ielas pagalmā. Lai tajā iekļūtu, vispirms jādodas pie melnajiem pagalma vārtiem un jāpaskatās uz laternu. Ja tā deg, bārs ir vaļā. Tad uz domofona jānospiež cipars seši un pavisam nedaudz jāpagaida, līdz darbinieki atnāks tev pretī. Apmeklētāji slavē šīs vietas draudzīgās cenas, savukārt piedāvājums mainās ik nedēļu, tāpēc katru reizi tevi sagaidīs neliels pārsteigums. Piektdienās un sestdienās bārs ir atvērts līdz diviem naktī.
BEERloga
Šī ir vienīgā vieta sarakstā, kas atrodas ārpus Rīgas centra — Lokomotīves ielā. „BEERloga” piektdienās un sestdienās strādā līdz diviem naktī, bet zinātāji stāsta, ka laba dīdžeja mūzikas pavadībā ballītes mēdz ievilkties līdz pirmajiem gaiļiem. Ēdienkartē ir plaša burgeru izvēle, tostarp smašburgeri, kā arī salāti un dažādas uzkodas. Tā ir lieliska vieta, kur remdēt izsalkumu nakts stundās. Vidējais rēķins šeit ir desmit līdz piecpadsmit eiro, turklāt piektdienās un sestdienās ēdienu var pasūtīt arī līdzņemšanai vai piegādei.
BigSushi
Katram no mums gadās vakari, kad kārojas tikai un vienīgi suši. Bruņinieku ielas „BigSushi” tos var pasūtīt katru vakaru līdz vienpadsmitiem, bet piektdienās — līdz pat pusnaktij. Šeit var arī iepriekš veikt pasūtījumu uz konkrētu laiku, turklāt pasūtījumus pieņem visu diennakti. Te atradīsi visdažādākos suši — gan klasiskos, gan karstos un tempurā gatavotos, kā arī neparastos suši hotdogus un suši vrapus. Vietas pilnais nosaukums ir „Big Sushi & Zivju Luste”, un tas nav nejaušs — īpaša uzmanība šeit pievērsta dažādām jūras veltēm, tāpēc te vērts iegriezties arī tad, ja suši nav galvenais mērķis.
HEX
Elizabetes ielas pagrabiņā atrodas īpašs kokteiļbārs „HEX”, kurā nav dzērienkartes. Tā ir šī bāra koncepcija — tu pasaki, kas tev garšo, kāds tev šodien ir garastāvoklis vai kuru dzērienu pēdējoreiz baudīji ar prieku, un bārmenis uzjauks kokteili tieši tev. Šajā bārā vari arī apskatīt mākslas darbu izstādes, kuru ekspozīcijas mainās vairākas reizes gadā. Jāņem gan vērā, ka ēdienu šeit negatavo, taču, ja izsalkums ir liels, īpašnieki ļauj to pasūtīt no citas kafejnīcas. Piektdienās un sestdienās te vari vakarēt līdz pat trijiem naktī.
Late Night Munchies
Nosaukums nemaldina — šī vieta Vecrīgā aicina tos, kurus izsalkums piemeklējis vēlā, vēlā vakarā. Katru dienu te vari paēst arī pēc pusnakts: ceturtdienās līdz diviem naktī, piektdienās līdz pat puspieciem, savukārt sestdienās līdz pusčetriem rītā. Piedāvājumā ir kvalitatīvi ēdieni labsajūtai — sulīgi burgeri, picas un dažādas klasiskas un neparastas uzkodas, tostarp īpaši pagatavoti halapenjo pipari. Kafejnīcas sienas klāj polaroīda fotogrāfijas, kurās gadu gaitā iemūžināti tūkstošiem nakts viesu. Tās ir patiesākās atsauksmes par šo vietu, kādas vien var būt.
RedBus.LV
Stabu ielā atrodama īpaša picērija, kuras ideja radusies Jūrmalā. Tur sarkanais busiņš kļuvis tik populārs, ka to uzskata teju par oficiālu Majoru apskates objektu. Piektdienās un sestdienās Stabu ielas picērija strādā līdz trijiem naktī — tieši laikā, lai ballīti noslēgtu ar gardu picas šķēli. Vietas nav daudz, jo picērija galvenokārt piedāvā piegādi un ēdienu līdzņemšanai, tomēr pāris galdiņu atradīsies arī tiem, kas grib piesēst uz naksniņām. Picas ar divdesmit centimetru diametru maksā no pieciem līdz desmit eiro, bet lielākai kompānijai pieejamas arī picas ar trīsdesmit un četrdesmit piecu centimetru diametru.
Secret event
Jāņa sētas pagrabiņā ir bārs, kurā vienlaikus deg divsimt sešpadsmit sveces. Izkārtnes te tikpat kā nav, un bārā valda noslēpumaina, vēstures caurvīta gaisotne. Turklāt šī ir viena no vecākajām Rīgas daļām — 1234. gadā šeit atradās dominikāņu klosteris, un pagalmā joprojām ir saglabājies viduslaiku pilsētas mūra posms. „Secret event” telpās tevi sagaida velvēti griesti, īpašs apgaismojums un patiešām plaša dzērienu izvēle. Pasūtījumus te pieņem pie bāra letes, un nedēļas nogalē iespējams vakarēt līdz trijiem naktī. Kārtīgi paēst šeit nevarēsi, bet ēdienkartē atradīsi dažas uzkodas, ko baudīt pie dzērieniem.
THC (Tea & Hookah Club)
Šī ir īpaša vieta Vecrīgā, Mazajā Smilšu ielā, kur katru dienu līdz pusnaktij, bet nedēļas nogalē līdz pat diviem naktī var baudīt tēju un ūdenspīpi. Telpas iekārtotas vairākās nelielās istabās, tāpēc katrai kompānijai atradīsies savs privāts stūrītis. Galvenā loma, protams, ir tējai: piedāvājumā ir puera, zaļās, baltās, melnās un ūlonga tējas, kuras vari arī iegādāties līdzņemšanai. Sātīgas vakariņas gan te nemeklē, toties pie tējas vienmēr atradīsies kaut kas salds. Tieši desertu dēļ šī vieta ir viena no visaugstāk vērtētajām pilsētā.
Piana Vyshnia
Šajā vietā Šķūņu ielā pārdod tikai vienu dzērienu — Ļvivas ķiršu liķieri no Ukrainas, kura alkohola saturs ir 17,5 %. To te var baudīt aukstu vai karstu kopā ar uzkodām. Glāzes pielej līdz pašai malai, tāpēc pirmais malks jāiedzer, glāzi nepaceļot un noliecoties pie letes. Šī gan nav vieta ilgai vakarēšanai, jo vidējais apmeklējums ilgst aptuveni trīsdesmit minūtes — tā ir rūpīgi pārdomāta koncepcija. Piektdienās un sestdienās šī vieta strādā līdz trijiem naktī, tāpēc tā būs lieliska pietura ballīšu vakarā.
Tagad tu zini desmit vietas, kur doties vēlā vakarā, kad miegs vēl nav ne prātā. Saglabā šo rakstu vai lejupielādē visam lietotni — sadaļā „Vietas” atradīsi vēl vairāk kafejnīcu un bāru, kas tevi gaidīs arī nakts stundās.