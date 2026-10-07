Kā savu dienu sāk Aina Poiša? Viņas rīta rituāli aizņem vien dažas minūtes
“Lai labi justos, reizēm pietiek ar dažām tikai sev veltītām minūtēm no rīta,” saka ģimenes psihoterapeite Aina Poiša. Viņa savu dienu nevar iedomāties bez rīta vingrošanas, pašas gatavota īpaša dzēriena un pirts vakariem otrdienās.
Vingrojumi, rožūdens un dzēriens uz čuju
Ideālais rīts Ainas izpratnē sākas bez modinātāja. “Ja pamostos ap deviņiem, mana bioloģiskā sistēma ļoti labi strādā. Nav stresa, un tad diena paiet harmoniskāk, visu varu paspēt izdarīt.” Taču arī reizēs, kad modinātājs nepieciešams, jo jāceļas agrāk, Aina ierēķina laiku saviem ikrīta rituāliem. Vēl esot gultā, viņa izvingrina ķermeni – izpurina rokas un kājas, izpilda vēderpreses vingrojumus, izstaipās.
Viens no iecienītākajiem vingrojumiem ir strauji un ar spēku mest rokas uz augšu. To viņa dara trīs reizes pa 12 atkārtojumiem.
“Tā nav vienkārši roku cilāšana. Tiek izmantots ķermeņa iekšējais spēks, un var just, kā tas sāk koncentrēties rokās. Vingrinājums izstiepj mugurkaulu, pēc tam tiešām jūtos pamodusies.” Ainai patīk arī saberzēt plaukstas, līdz kļūst siltas, un tad uzlikt tās uz sejas. “Tā ir mana enerģija, kuru esmu atmodinājusi.”
Viss rīta vingrošanas komplekss aizņem tikai 5–7 minūtes, pēc tam seko sejas palutināšana ar rožūdeni, ko Aina iecienījusi tā smaržas dēļ, un tad ir laiks pašas gatavotam veselības un mundruma dzērienam. Aina neesot no tiem cilvēkiem, kuri virtuvē visu nosver līdz gramam, un arī šo dzērienu viņa gatavo pēc izjūtas, tāpēc dažkārt tas sanāk stiprāks, citreiz maigāks.
“Visu daru uz čuju, bet aptuvenās proporcijas: sešas ķiploka daiviņas, gana liels ingvera gabals, apmēram divas kanēļa standziņas, pāris krustnagliņu, aptuveni tējkarote kurkumas un pavisam nedaudz čili. Ūdens – aptuveni pusotrs līdz divi litri. Gatavajam dzērienam ļauj nostāvēties un pēc tam uzglabāju ledusskapī vairākām dienām. No rīta glāzē ielej dzērienu un pievieno šķīstošo C vitamīnu.” To var dzert aukstu, tomēr Aina dod priekšroku remdenam. Ja no rīta negribas dzērienu sildīt, to var izņemt no ledusskapja jau iepriekšējā vakarā. “Tā ir mana ikdienas dabiskā antioksidantu deva, kas palīdz uzturēt možumu un labu pašsajūtu.”
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