“Vai tas ir godīgi?” Divu bērnu vecāki norāda uz netaisnību papildatvaļinājuma dienu regulējumā
“Man ir divi bērni – kāpēc man pienākas tikai viena papildatvaļinājuma diena, bet ģimenei ar trim bērniem uzreiz trīs? Divu bērnu ģimenes tiek pielīdzinātas viena bērna ģimenēm. Vai tas ir godīgi?” Neizpratni pauž divu bērnu mamiņa, norādot, ka viņai nav saprotams, kāpēc starpība starp diviem un trim bērniem darba tiesībās ir tik būtiska.
Pašreizējais regulējums paredz, ka:
- darbiniekam, kura aprūpē ir mazāk nekā trīs bērni līdz 14 gadu vecumam, pienākas vismaz viena papildatvaļinājuma diena;
- savukārt darbiniekam, kura aprūpē ir trīs vai vairāk bērni līdz 16 gadu vecumam, vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, pienākas trīs papildatvaļinājuma dienas.
Bērnu skaits nenozīmē, ka tik dienu ir piešķirams par katru bērnu. Papildatvaļinājuma dienas nesummējas, ja bērnam ir noteikta invaliditāte un ja viens vai divi bērni ir vecumā līdz 14 gadiem. Tiesību akti noteic, ka tiesības uz papildatvaļinājumu rodas darbinieka individuālā darba gada sākumā. Papildatvaļinājums jāizmanto līdz nākamā gada ikgadējam atvaļinājumam, to nevar pārcelt uz nākamo gadu un uzkrāt. Ja papildatvaļinājumu neizmanto, tas zūd.
Lasītāja uzskata, ka šāda kārtība rada jautājumus par to, cik samērīgs ir šāds regulējums un kāpēc tieši trīs bērni ir robeža, pēc kuras papildatvaļinājuma dienu skaits būtiski palielinās.
Skaidrojam, kāpēc likumā izvēlēta tieši šāda pieeja un vai atbildīgās institūcijas saskata nepieciešamību to pārskatīt.
Kā ģimenes portālu Mammamuntetiem.lv informē Labklājības ministrijā, regulējums par papildatvaļinājumu darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem, tika ieviests pēc Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikuma.
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"Sākotnējā Darba likuma redakcijā papildatvaļinājums bija paredzēts tikai darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar invaliditāti. Vēlāk, izskatot grozījumus Darba likumā, tika atbalstīts priekšlikums paplašināt to personu loku, kurām pienākas papildatvaļinājums, paredzot vismaz vienu papildatvaļinājuma darba dienu arī darbiniekiem, kuru aprūpē ir viens vai divi bērni.
Līdz ar to pašreizējais regulējums ir veidojies, saglabājot īpašu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, vienlaikus paplašinot atbalstu arī pārējiem vecākiem.
No pieejamajiem komisijas materiāliem izriet, ka mērķis bija nodrošināt papildu sociālo garantiju plašākam vecāku lokam. Jautājums par izmaiņām šajā regulējumā nav dienas kārtībā, jo no iesaistītajām pusēm netika saņemti priekšlikumi par nepieciešamību mainīt spēkā esošās Darba likuma normas," skaidro LM pārstāvis Egils Zariņš.
Arī Valsts Darba inspekcijā apstiprina, ka Likumdevējs ir izvēlējies un noteicis tādus kritērijus papildatvaļinājuma apmēram, kādi ir noteikti Darba likuma 151. panta pirmajā daļā.