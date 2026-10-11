Šis pirkums garantēti padara cilvēkus laimīgākus: ko atklājuši zinātnieki
Materiālu lietu iegāde, pat ja tās ir ļoti dārgas, parasti rada prieku tikai uz īsu brīdi. Sociologi to dēvē par hedonisko adaptāciju - ātru atgriešanos pie ierastā laimes līmeņa pēc kāda nozīmīga pozitīva vai negatīva dzīves notikuma.
Tomēr ir kāds pirkumu veids, kas garantēti var padarīt jūs laimīgākus, apgalvo zinātnieki. Portāls "Inc.com" skaidro, kas tas ir par pirkumu un kādi mehānismi ir šīs parādības pamatā.
Kā norāda pētnieki, prieks par pirkumu ne tikai ātri izzūd - arī pati tiekšanās pēc kādas lietas iegūšanas vai noteikta mērķa sasniegšanas var padarīt cilvēku pat mazāk laimīgu.
Tā kādā pētījumā atklāts, ka cilvēki, kuri materiālās vērtības nostāda augstāk par attiecībām vai personīgo izaugsmi, biežāk izjūt trauksmi un ir mazāk apmierināti ar dzīvi. Savukārt cits pētījums liecina, ka tā dēvētā "iepirkšanās terapija" ir saistīta ar nožēlu un zemāku apmierinātību ar dzīvi.
Būtībā zinātne liecina - ar naudu (precīzāk, tās tērēšanu) var panākt daudz, taču tā pati par sevi cilvēku laimīgāku nepadara. Tomēr šim noteikumam ir viens izņēmums - naudas tērēšana, lai iegūtu vairāk brīvā laika.
Nopirkts laiks un kā to izmantot
Runa ir par samaksu citiem cilvēkiem, lai viņi jūsu vietā paveiktu darbus, kas jums nesagādā prieku, piemēram, uzkoptu māju, parūpētos par pagalmu vai dotos uz veikalu pēc pārtikas.
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Saskaņā ar žurnālā Proceedings of the National Academy of Sciences publicētu pētījumu cilvēki, kuri tērēja nelielas naudas summas, lai ietaupītu laiku, jutās laimīgāki un kopumā bija apmierinātāki ar dzīvi nekā tie, kuri to nedarīja.
Ko parādīja eksperiments?
Eksperimenta dalībniekiem iedeva 40 dolārus un lūdza tos iztērēt pēc pašu izvēles, taču ar vienu nosacījumu - nauda bija jāiztērē materiālu lietu iegādei.
Pēc dažām dienām dalībniekiem atkal iedeva 40 dolārus, taču šoreiz nauda bija jāiztērē, lai atbrīvotu sev laiku. Tā varēja būt samaksa par mājas uzkopšanu, dažādiem saimniecības darbiem, preču piegādi vai citiem pakalpojumiem, kas ļāva nepatīkamos pienākumus uzticēt citiem un ietaupīto laiku veltīt tam, ko cilvēks patiešām vēlas darīt.
Kad cilvēki naudu tērēja laika ietaupīšanai, nevis lietu iegādei, viņi jutās laimīgāki, izjuta mazāku stresu un bija apmierinātāki ar dzīvi. Taču ir kāda būtiska nianse - nepietiek tikai atbrīvot sev laiku. Svarīgi ir arī izlemt, kā šo iegūto laiku izmantot.
Tā vietā, lai uzkoptu māju, atbrīvoto laiku varat pavadīt kopā ar ģimeni vai draugiem. Varat pievērsties kādam projektam, palasīt grāmatu vai nodarboties ar sportu.
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Galvenais nav vienkārši iegūt nedaudz "brīva" laika. Svarīgi ir iepriekš izplānot, kā šo laiku izmantosiet - darīt to, ko patiešām vēlaties, bet kam ikdienā reti izdodas atrast laiku, un pie šī plāna arī pieturēties.
Tieši šādā gadījumā par naudu patiešām iespējams "nopirkt" mazliet laimes - neatkarīgi no tā, cik daudz naudas jums ir vai cik daudz jūs pelnāt.