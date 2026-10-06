Rīgas Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši Baložu ģimenes dvīnīši
Ar kādu priecīgu notikumu dalījusies Rīgas Dzemdību nodaļa: Baložu ģimenē nākuši pasaulē dvīnīši- dēls Rihards un meitiņa Matilde.
Divkāršs prieks Baložu ģimenē - Rīgas Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši viņu dvīnīši. FOTO
Ar kādu priecīgu notikumu dalījusies Rīgas Dzemdību nodaļa: Baložu ģimenē nākuši pasaulē dvīnīši- dēls Rihards un meitiņa Matilde.
Baložu ģimene Dzemdību namā nav pirmo reizi. Pirms dvīnīšiem Riharda un Matildes šeit pasaulē nāca arī vecākais brālis Imants un meitiņa Anna. “Kur gan citur, ja ne te!”, smej māmiņa Viviana. Un kam gan citam uzticēties, ja ne vecmātei Baibai Koknevičai?!
Nu jau Baiba tiek dēvēta par ģimenes vecmāti, jo sagaidījusi jau divpadsmit Baložu ģimenes radu pulkam piederīgus mazuļus.
Māmiņa Viviana un tētis Ingus saka paldies vecmātei Baibai un dakterei Lindai Grīnbergai, kas pieņēma dzemdības, kā arī visiem pārējiem Dzemdību nama darbiniekiem, kas rūpējas par māmiņu un dvīņiem.
Bet mēs no savas puses priecājamies redzēt, cik labi ģimenes vajadzībām kalpo atjaunotā ģimenes palāta un atgādinām, ka līdz pat gada beigām ģimenēm ar dvīņiem pirmā diennakts ģimenes palātā ir bez maksas.