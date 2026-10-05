Dzīvesstils
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Šodien 13:01
Šonedēļ populārākie vārdi - Aina un Anete
Sveicam Amēlijas, Montas, Anetes, Monikas, Ainas, Elgas, Arvīdus, Arvjus, Silvas, Daumantus un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākie vārdi ir Aina (3347) un Anete (3085).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Amēlija (2429), Monta (1828), Arvīds (1657) un Arvis (1453). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Druvvaldis (6), Zilga (6), Tince (24) un Zilgma (25).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 928 Monikas, 787 Elgas, 525 Silvas, 247 Druvji, 208 Elgari, 188 Helgas, 139 Daumanti un 138 Amālijas.