Skolotāju dienas dilemma - dāvana pedagogam ir jauks žests vai lieks pienākums?
Tuvojoties Skolotāju dienai, kas Latvijā kopš 2024. gada oficiāli tiek atzīmēta 5. oktobrī, vecāku vidū atkal aktualizējies jautājums – vai skolotājam vispār kaut kas jādāvina un, ja jā, tad kas būtu piemērots?
Plaša diskusija par šo tēmu izvērtusies arī “Atsaucīgo māmiņu forumā”. Vecāku piedāvātās idejas ir visdažādākās – sākot ar pašu lasītu rudens ziedu pušķi, kafiju un šokolādi un beidzot ar pašceptiem našķiem, augļu grozu, personalizētu pildspalvu vai nelielu praktisku dāvanu.
“Es nopirku kafiju un dažāda veida konfektes, visu iesaiņošu vienā iepakojumā, un tā būs kopīgā dāvana, ko var baudīt brīvākā brīdī,” raksta kāda no diskusijas dalībniecēm.
Vēl kāda mamma iecerējusi kopā ar divgadnieku izcept našķus, uzsverot, ka tā būs dāvana, kuras tapšanā piedalījies arī pats bērns. Citi izvēlas pavisam vienkāršu variantu – krizantēmu podiņā, dārzā saplūktus ziedus, kafijas paciņu vai šokolādi.
Diskusijā iesaistījušies arī pedagogi. Kāda skolotāja atzīst, ka viņu visvairāk iepriecinātu vienkāršs rudens ziedu pušķītis un lieliem tēriņiem neesot nekādas vajadzības. Cita pedagoģe kā praktisku dāvanu min skaistu pildspalvu, līmlapiņas vai uzlīmes, ko pēc tam iespējams izmantot darbā ar bērniem.
Savukārt daļa vecāku ir kategoriski – pedagogiem nekas nav jādāvina. “Pilnīgi neko,” īsi norāda kāda diskusijas dalībniece. Vēl kāds joko, ka vislabākā dāvana skolotājam būtu kopā ar bērnu apsēsties un izpildīt mājasdarbus.
Diskusijās parādās arī jautājumi par jaunajiem dāvanu ierobežojumiem. No šā mācību gada īpaša dāvanu pieņemšanas kārtība ir spēkā Rīgas pašvaldībā un attiecas arī uz tās izglītības iestāžu pedagogiem. Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs strādājošie nedrīkst pieņemt skaidru vai bezskaidru naudu, dāvanu kartes un citus naudas ekvivalentus. Savukārt kolektīvu dāvanu no skolēniem vai viņu vecākiem saistībā ar mācību procesa tradīcijām, valsts svētkiem vai atzīmējamām dienām drīkst pieņemt, ja tās kopējā vērtība nepārsniedz 50 eiro un dāvana nav saistīta ar kādu ietekmējamu lēmumu, piemēram, skolēna vērtēšanu vai uzņemšanu. Atsevišķos gadījumos atļauti arī ziedi un suvenīri kā uzmanības apliecinājums.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vecāku diskusija rāda, ka vismaz daļa ģimeņu šogad izvēlas atteikties no dārgām dāvanām un priekšroku dot simboliskiem uzmanības apliecinājumiem – ziediem, saldumiem vai pašu bērnu gatavotām kartītēm.
Kāda audzinātāja forumā trāpīgi rezumē: vislabākā dāvana esot bērnu pašu zīmētas kartītes – tām nav lielas naudas vērtības, taču ir personiska nozīme.