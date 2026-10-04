Pēkšņi mirusi japāņu bērnu elks - jaunā popzvaigzne Hirata Runa. Viņai bija vien astoņi gadi
Japānas izklaides pasauli satricinājusi traģiska vēsts – tikai astoņu gadu vecumā mirusi meiteņu elku projekta DIANNA Project dalībniece Hirata Runa. Vēl piecas dienas pirms nāves viņa uzstājās uz skatuves un pēc koncerta dalījās priekā ar saviem sekotājiem.
Par notikušo, atsaucoties uz jaunās izpildītājas oficiālo kontu sociālajā tīklā X, vēsta TMZ. Tajā paziņots, ka Runa 25. septembrī "klusi devusies mūžībā". DIANNA Project pārstāvji vēlāk atklāja, ka meitenes nāves cēlonis bijis gripas izraisīts miokardīts – sirds muskuļa iekaisums.
"Mēs no sirds pateicamies visiem faniem, kuri atbalstīja Hiratu Runu, un ikvienam, kurš viņai palīdzēja," teikts projekta paziņojumā. Ģimene lūgusi respektēt tās privātumu.
Īpaši skaudru šo vēsti padara Runas pēdējais ieraksts pēc uzstāšanās 20. septembrī. Kā vēsta "The Standard", viņa saviem sekotājiem rakstīja: "Paldies arī par šodienu. Es to ļoti novērtēju. Bija ārkārtīgi jautri."
Tikai dažas dienas vēlāk Runas X kontā jau tika publicēti atvadu vārdi. Ģimene pateicās citiem māksliniekiem, faniem un aģentūras darbiniekiem, kuri bija bijuši līdzās meitenei un palīdzējuši viņai piepildīt sapni par darbošanos uz skatuves.
Hirata Runa dzimusi 2018. gada 16. aprīlī un bija Nagojā bāzētā DIANNA Project dalībniece. Neraugoties uz ļoti jauno vecumu, ievērojamu daļu savas īsās dzīves viņa bija pavadījusi uzstājoties un darbojoties Japānā populārajā "idol" jeb elku kultūrā.
Miokardīts ir sirds muskuļa iekaisums, ko var izraisīt arī infekcijas. Smagos gadījumos tas var traucēt normālu sirds darbību un radīt dzīvībai bīstamas komplikācijas. Plašāka informācija par Runas saslimšanu un tās norisi pagaidām nav publiskota.