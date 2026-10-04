Linda Kalniņa par jauno dzīvi pēc kāzām ar Džilindžeru: "Bija jānāk kaut kam patiesi īpašam"
Pēc tam, kad publiski kļuva zināms par Lindas attiecībām ar skandalozo režisoru Dž.Dž.Džilindžeru, viņas vārds nonācis uzmanības centrā. Taču kas notiek, kad apkārtējais troksnis pieklust? Linda Kalniņa atklāti par jauno sievas lomu, mīlestību un dzīves posmu, kurā pati sevi iepazīst no jauna.
Horeogrāfe, aktrise, režisore – publisku lomu Lindai Kalniņai netrūkst, tomēr neviena no tām viņu līdz galam neizskaidro. Pašlaik viņas dzīves priekšplānā ir jauna loma. Būt attiecībās. Kamēr radošajā darbībā Linda piedzīvo rudeni jeb laiku, kad krīt vecās lapas un notiek attīrīšanās, viņas privātā dzīve uzplaukusi vienos ziedos. Šī ir saruna par Lindu pašu – tādu, kāda viņa ir šajā gadalaikā.
Pirms sarunas tu minēji, ka šī ir pirmā intervija, kurai esi īpaši gatavojusies. Kāpēc tieši šoreiz?
Šī ir pirmā intervija, uz kuru nāku bez jaunumiem, bez kāda jauna projekta. Parasti intervija notiek tāpēc, ka ir jauns projekts, filma vai vēl kaut kas, ko savā ziņā vajag reklamēt. Šoreiz tā nav, tāpēc saprotu, ka saruna tiešām būs par mani. Par mani pašu šajā dzīves posmā. Tieši tāpēc vairāk jāpieslēdzas sev, jāpaskatās atpakaļ. Ja es tiešām gribu nākt un godīgi, atvērti runāt, tad tas ir tāds īpašs process. Tam mazliet jāpagatavojas. Es pat vecās dienasgrāmatas nedaudz palasīju.
Starp citu, tieši gribēju jautāt par tavām dienasgrāmatām. Tu vispār bieži pārlasi, ko domāja pagātnes Linda?
Tieši šoreiz, gatavojoties intervijai, es tās palasīju, jo nesen uzzināju kādu teoriju. Psihologi esot apstiprinājuši, ka objektīvu atmiņu nav. Atmiņas neeksistē atrauti no tā, kā mēs jūtamies šobrīd. Atkarībā no tā, kā pašlaik jūtamies, mēs arī rezonējam ar kādu pagātnes notikumu. Respektīvi, es šobrīd nevaru objektīvi izstāstīt, kāda toreiz biju. Es varu tikai no šī skatpunkta atcerēties, kas notika, un piedāvāt savu šī brīža interpretāciju.
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Pārlasot dienasgrāmatas, es biju patīkami pārsteigta. Tur ir tiešām dziļas, intīmas pārdomas un procesi. Es vienmēr pierakstu visas savas meditācijas un meditēju diezgan bieži. Tagad saprotu, ka ir vērts tās pārlasīt – tādā veidā palasīt pašai sevi un ar sevi parunāties.
Neesi domājusi kādreiz to atrādīt publiski?
Nerakstīju dienasgrāmatas ar tādu nolūku. Ja kādreiz gribētu dalīties, tad drīzāk savā meditāciju pieredzē, kas man ir ļoti mīļa, un par šiem procesiem es labprāt pastāstītu. Bet dalīties ar pašām dienasgrāmatām man nav interesanti. Toties es varu par to pastāstīt tev.
Bet kāda bija tā Linda, teiksim, divdesmit gadu vecumā?
Divdesmit gadu vecumā es vēl absolūti nekādā veidā nebiju saistīta ar mākslu. Studēju Turībā starptautisko komunikāciju un strādāju būvuzņēmumā par sekretāri. Vienā brīdī kļuvu nenormāli nelaimīga. Birojs tolaik atradās pie Mola, un es atceros, ka gāju uz parku ēst pusdienas un katru dienu raudāju. Sapratu – ja man šādi būs jānodzīvo visa dzīve, es to neizdzīvošu.
Interesanti, ka tolaik, tādā kā izmisumā braucot mājās no darba, es katru dienu sāku intuitīvi iet pareizticīgo baznīcā pie Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja ikonas, lai gan neesmu ticīga. Es tiešām katru dienu liku svecīti un lūdzu: “Es zinu, ka manī ir talants. Lūdzu, parādi man to!” Un tad palēnām sākās nākamais posms.
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Kas bija tas pagrieziena punkts vai impulss?
Galvenais impulss laikam bija tā milzīgā nelaimīguma sajūta. Tu esi jauns, tev ir daudz enerģijas, tu zini, cik daudz gribi un vari, un intuitīvi jūti, ka dzīvei vajadzētu būt citādākai. Bet tajā brīdī esi tik nelaimīgs ar to, ko dari, ka… Man šķiet, dzīve pati parāda, ka varētu būt citādi, un tu noķer to impulsu.
Kad tu kaut ko tiešām ļoti lūdz – vienalga, baznīcai vai pats sevī –, kad lūdz tik ļoti, pēkšņi viss sāk atrisināties. Atnāk pareizie cilvēki, kāds kaut ko iesaka, kāds ar kādu iepazīstina. Tā es iestājos Kultūras koledžā, Deju nodaļā. Tur pieslēdzās Rēzija, mana radiniece, tur bija arī viņas pirksts. Pēc tam iepazinos ar pasniedzēju Ilzi Zīriņu, tad iestājos akadēmijā. Respektīvi, pamazām jau sāka veidoties tā lielā bilde.
Bet tas nelaimīgums… Jebkuram jaunietim, kurš nezina, ko darīt, un jūtas nelaimīgs, es varu pateikt vienu: ej un mēģini. Dari jebko, iestājies, kur vari, apgūsti jaunus hobijus. Jo tā iestrēgšana ir drausmīga sajūta.
Tikpat traka vai pat vēl dramatiskāka iestrēgšanas fāze nereti mēdz gadīties arī vēlāk dzīvē. Tev tas nav atkārtojies?
Jā, tā ir taisnība. Bet manas lielākās sirdssāpes un lūzuma punkti bija tieši jaunībā, jo man vēl nebija neviena instrumenta, ar kuru sev palīdzēt. Es biju tādā kā tumsā. Tagad, ņemot vērā, ka esmu tam izgājusi cauri un ka jau padsmit gadus ar meditāciju un savu skolotāju palīdzību esmu krājusi dažādus instrumentus, es protu sev dzīvē palīdzēt. Arī trakajā Covid laikā ir bijuši dažādi grūti posmi, un man tas tiešām ir palīdzējis vairs nenonākt tādā bedrē. Protams, mēdz būt grūti, bet tu kaut kā iemācies paļauties uz sevi. Caur dažādām praksēm tu iemācies sev uzticēties, un man tas ir ļoti būtiski.
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Tas noteikti nozīmē arī ļoti lielu kāpšanu pāri bailēm.
Man tieši dienasgrāmatā bija kāds 2023. gada ieraksts, ko es pasvītroju. Mēģināšu precīzi atcerēties: “Bailes īstenībā ir ļoti ērtas, jo tās ļauj daudz ko nedarīt.” Es to izlasīju un biju pārsteigta – o, kāda laba doma! Jo bailes bieži kalpo kā tāds attaisnojums: es baidos, tāpēc nedaru. Bet kāpt ārā no bailēm nozīmē sākt kaut ko darīt. Tāpēc bailes patiesībā ir ļoti ērta pozīcija.
Kā tu sāki aizrauties ar meditācijām?
Tolaik jau strādāju teātrī par horeogrāfi. Biju daudz lasījusi par šīm tēmām, jo mani vienmēr ļoti interesējusi cilvēka izziņa. Biju lasījusi arī par to, ka cilvēkam var būt savs skolotājs, un man personīgi šķita ļoti vērtīgi, ka ir kāds šāds cilvēks, jo standarta terapijām uzticos mazāk. Zināju, ka man vajag aiziet pie kāda, kurš spētu man redzēt cauri.
Izmēģināju vairākus cilvēkus, bet daudz kas nepatika – vai nu neveidojās kontakts, vai šķita, ka cilvēks ir šarlatāns vai arī mēģina noplēst baigo naudu. Tad caur vienu kolēģi pie manis atnāca mana īstā skolotāja, pie kuras eju joprojām. Esam sadarbojušās arī mākslas jomā.
Es intuitīvi turpinu pētīt sevi. Tas viss notika īstajā laikā. Covid periods bija brīdis, kad sāku ļoti intensīvi nodarboties ar meditācijām, jo tās mani vilka ārā. Vienā brīdī gan ar to visu tik ļoti pārsātinājos, ka vairs nespēju, un skolotāja pateica: “Nu viss, nedari.” Kādu pusgadu vai pat gadu biju pilnībā no tā visa nost un tad lēnām sāku atgriezties.
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Tu pirmīt minēji, ka ar šīm zināšanām un instrumentiem gribētu dalīties. Varbūt esi jau nonākusi pie formāta vai idejas, kā to darīt?
Es par to domāju, bet laikam vēl neesmu līdz galam nonākusi pie konkrētas idejas, jo nejūtos kā speciāliste. Mans virziens varētu būt saistīts ar ķermeni. Daļa no manas profesijas ir ķermeņa izziņa, tāpēc domāju, ka kādā brīdī nākotnē noteikti līdz tam nonākšu – kaut ko apvienošu savā versijā vai atradīšu kādu nozari, kas man der. Bet, jā, es šo domu noteikti turu sevī. Tas pienāks. Vēl ne, bet pienāks.
Pie kāda sava Instagram ieraksta tu esi retoriski jautājusi: “Cik lomās jums dienas laikā ir jāiejūtas, un vai visas ir patiesas?”
Ja esi pamanījusi, arī intervijās iepriekš esmu teikusi, ka agrāk man tas bija tāds kā komplekss, bet tad sapratu, ka vaina ir kaut kur citur. Man bija neērti, ja mani pieteica kā horeogrāfi, tad kā aktrisi, tad kā režisori. Es visu laiku tam pretojos, lai gan tās jau arī ir manas lomas. Ilgi domāju: kāpēc es pretojos, ja tie taču ir fakti? Tad sapratu, ka tās visas man šķiet tādas kā maskas. Tagad saprotu, ka nevaru pretoties, man tas vienkārši sevī ir jāpieņem.
Es laikam vienkārši negribu, lai mani piesien kādai vienai konkrētai lomai, tāpēc kā tāds flaberis visu laiku izvairos pie kaut kā konkrēta pieturēties. Bet, protams, itin viss mūsu dzīvē ir lomas. Kaut kur izlasīju ļoti labu domu. Daudzi saka: “Tā jau ir tikai tava Instagram puse, īstajā dzīvē tu tāda neesi.” Bet tu esi arī tāda. Tu esi viss, kas tu esi Instagramā, mājās un arī publiskajā telpā. Tu esi viss kopums. Un tā attaisnošanās – “īstenībā jau es tāda neesmu” – ir pilnīgas muļķības.
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Galvenais jau būt mierā ar katru no šīm lomām un lai katra no tām ir tava izvēle.
Jā, tur laikam arī ir tā atslēga – lai tā ir tava izvēle. Tas ļoti saistīts arī ar dažādiem dzīves periodiem, jo šīs lomas mainās, un arī tas ir būtiski. Man bija ļoti ilgs posms, kad desmit gadus dzīvoju viena un man ļoti svarīgs bija tas, ko daru profesionāli, – mana karjeras izaugsme. Tad kādā brīdī nāk klāt cita loma un profesionālā dzīve varbūt uz laiku paiet otrajā plānā.
Citā brīdī man ļoti svarīga kļūst draudzība. Tā īpaši izvirzījās priekšplānā, piemēram, kad draudzenei dzima bērniņš. Man bija svarīgi būt klātesošai. Bet tad kādā brīdī tu atkal mazliet pakāpies atpakaļ, jo saproti – man tomēr ir arī sava dzīve. Tu visu laiku maini šo lomu prioritāti.
Un kura loma tev šobrīd ir pirmajā plānā?
Svarīgākā loma man šobrīd ir saistīta ar privāto dzīvi. Sievas loma man ir ļoti būtiska, jo nākusi manā dzīvē pavisam no jauna. Pirmām kārtām jau gribu sajust sevi un saprast, kāda es šajā lomā vispār esmu, kā man ir ērti un kas pašai patīk. Jā, tieši šajā dzīves posmā, šajā vasarā, kad tu man to jautā, tas man ir pats svarīgākais. Šis ir arī pirmais brīdis, kad esmu atļāvusies nestrādāt jau vairāk nekā divus mēnešus. Tā vienkārši sakrita, un es to ar lielāko prieku pieņēmu.
Bet mērķis tuvākajai nākotnei – kam tu briesti?
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Šobrīd iekšēji atrodos tādā kā transformācijas procesā, arī radošajā dzīvē. Man patīk projekti, kuros ir kāda nezināma garša, kādi nezināmie faktori. Šobrīd mēģinu sajust, kurā nozarē tas varētu būt.
Esmu apzināti mazliet atkāpusies un paskatījusies uz visu no malas. No rudens sāksies jauns iestudējums ar manu dalību – TANGO DEJO 2 (DIVI), turpināsies arī pārējās izrādes, bet tā man jau ir zināma zona. Šobrīd sevī manifestēju, kas ir tas, ko es gribētu sev sirdij. Zinu, ka ir karjeristi, kuri nosprauž sev mērķus piecu vai desmit gadu griezumā, bet es tā nedaru. Es dzīvoju ļoti intuitīvi un kaut ko daru tad, ja jūtu, ka tas manai dvēselei dos izaugsmi.
Kā tev strādā intuīcija, kā tu to attīsti?
Zini, kā – es noraksturošu tēlaini. Sievietei ir jāsajūt savi gadalaiki, kad iekšēji viss mainās. Tie ir mainīgi procesi, gluži kā gadalaiki. Vasarā viss ir uzziedējis, tu esi atvērts. Pavasarī viss vēl tikai briest, tu kaut ko dari, rušinies, gatavojies. Ziema savukārt ir sasaluma laiks. Kā jau tev teicu, radošajā dzīvē šobrīd esmu rudens posmā. Krīt lapas, notiek attīrīšanās. Es zinu, ka būs kaut kas jauns, bet vēl nezinu, kas tieši. Man šķiet, ir jājūt tie iekšējie procesi, jāļaujas tiem. Protams, ļoti palīdz arī meditācijas. Reizēm ārēji viss šķiet forši, bet iekšā baigā vētra. Un tad tu domā: kāpēc tā dzīve sāk brukt? Tāpēc, ka iekšā ir nenormāls haoss!
Un cik bieži tevī pašā tās vētras notiek?
Manī ik pa laikam notiek tie pārkārtošanās procesi. Es nevarētu teikt, ka reti. Tam pat nav obligāti lielas saistības ar to, kas notiek ārpasaulē. Vienkārši reizēm jūtu, ka manī notiek kāds transformācijas posms, kaut kas mainās, un tad arī sākas tā iekšējā vētra. Es teiktu – tas notiek samērā bieži.
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Vispār ļoti spilgti atceros pirmo reizi, kad tevi dzīvē satiku. Tev bija tikšanās ar kādu industrijas pārstāvi pie blakus galdiņa kafejnīcā – tu viņam ārkārtīgi aizrautīgi stāstīji par savu bakalaura darba izrādi Dona Perlimplina mīlestība. Es toreiz domāju: ārprāts, tevī ir tāda uguns!
Cik interesanti par sevi tā dzirdēt no malas! Man šķiet, tā uguns ir cieši saistīta ar godīgumu pret sevi un savām izvēlēm. Es cenšos nepiekrist projektiem, kas manī neizraisa sajūsmu. Protams, reizēm tāpat nākas to darīt, jo dienas beigās visi grib arī nopelnīt. Taču es ļoti labi zinu, kāda esmu projektā, par kuru patiesi degu, un cik daudz enerģijas man tad ir. Reizēm šķiet, ka ar to varu pabarot pilnīgi visus apkārtējos. Un tikpat labi zinu, kāda esmu tad, ja kaut kam piekrītu tikai ķeksīša pēc. Man negribas tādai būt. Tieši tāpēc šobrīd esmu mazliet atkāpusies. Es gribu atkal atrast to uguni, to sajūtu, ko tu noraksturoji. Gribu manifestēt vai pati radīt projektu, par kuru varētu no jauna patiesi iedegties.
Tev ir ļoti skaļš uzvārds, jo nāc no talantīgās Kalniņu dzimtas. Tev nav bijusi kādreiz sajūta, ka savs uzvārds ir jāattaisno?
Tu ļoti precīzi raksturoji to sajūtu. Man tiešām ilgi ir šķitis, ka savs uzvārds kaut kādā ziņā ir jāattaisno. Tas bijis arī viens no iemesliem daudzām iekšējām vētrām, par kurām iepriekš runājām. Protams, lielā mērā tā ir manis pašas uzlikta atbildība. Taču nevar noliegt, ka, ienākot mākslas pasaulē, kur manu dzimtu zina un kur es arī neslēpju, no kādas ģimenes nāku, tā vienlaikus ir gan dāvana, gan pienākums. Varbūt es pati sev novēlu šo atbildību mazliet nokratīt un attiecībā pret to kļūt brīvāka. Man vēl pie tā ir jāpiestrādā, jo nejūtu, ka šis slogs būtu pilnībā pazudis. Joprojām ir sajūta, ka man jāiet un sevi jāpierāda. Kaut kādā ziņā tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc tik mērķtiecīgi pagājušajā gadā pabeidzu režijas studijas akadēmijā. Tas bija viens no maniem motivatoriem, lai gan, iespējams, ne pats veselīgākais.
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Kāds ir tavs kontakts ar radiniekiem? Tu jūties atzīta?
Kontakts – kā ar kuru, bet, jā, es noteikti jūtos atzīta. Šobrīd saprotu, ka būt pieņemtai un atzītai nenozīmē obligāti katru dienu sazvanīties vai nepārtraukti uzturēt kontaktu. Zinu, ka arī šajā ģimenes pusē ir cilvēki, kuri man noteikti palīdzētu, ja tas būtu vajadzīgs. Viņi mani atbalsta, ar vienu aci “piečeko”, ko daru, un seko līdzi. Es to zinu un jūtu, un pieaugušu cilvēku attiecībās tas jau ir ļoti daudz. Reizēm nepārtraukts kontakts nemaz nav nepieciešams. Šajā ziņā manī gan laikam ir iestājies tāds iekšējs miers. Atceros, ka laikā, kad sniedzu savu pirmo interviju, par šo jautājumu vēl biju ļoti trauksmaina. Tagad jūtu pilnīgu mieru un pieņemšanu, un tā tiešām ir ļoti laba sajūta.
Pēdējā laikā publiskajā telpā izskanējis kāds personisks stāsts no citas sievietes skatpunkta, kas skar arī tevi. Kā tu pati jūties šajā situācijā? Tu izjūti nosodījumu?
Es uzturos tādā kā savu cilvēku burbulī, tāpēc nevaru teikt, ka ikdienā izjūtu nosodījumu. Protams, ir interneta vide un viss pārējais, bet šobrīd es vienkārši dzīvoju savu dzīvi. Es neko nevaru ar to ne iesākt, ne neiesākt. Tā tas ir, un es to pieņemu. Vai man par to reizēm ir emocijas? Jā, protams. Bet es te citēšu Nansiju Garkalni, kura šādi reiz komentēja par kādu savu situāciju un ļāva man šo citātu aizlienēt: “Mans ego gribētu ļoti daudz ko pateikt, bet saprāts un sajūtas saka, ka nevajag.”
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Šajā publiskajā situācijā tev neizbēgami tikusi arī “sliktās meitenes” loma. Bet lielākoties taču visas gribam būt labas… Ko šī pieredze tev likusi ieraudzīt sevī?
Pie šīs tēmas jau kopš ziemas strādāju ar vienu no savām skolotājām. Es mēdzu teikt: ja gribi būt ļoti labs, aizej dzīvot viens pats būdiņā mežā. Tur tev var šķist, ka esi sasniedzis pilnīgu Zen stāvokli. Bet tad izej ārā, satiec reālo pasauli un paskaties, kāds tu esi attiecībās ar citiem cilvēkiem. Ja es teiktu, ka man vienmēr viss ir perfektā kārtībā un vienalga, tad es vai nu nebūtu godīga, vai arī pietiekami nemīlētu sevi. Esmu skatuves cilvēks, un ir skaidrs, ka vēlme patikt kaut kādā mērā man ir izteikta. Savienot skatuves ceļu ar dvēselisko izaugsmi ir ļoti grūti. No vienas puses, mācos savu ego nolikt malā, bet skatuve pieprasa gandrīz pretējo: aplausus, ziedus, uzmanību. Tu visu laiku esi tādos svaru kausos: vienā dienā jūties tā, citā – pavisam citādi.
Es vienmēr saku, ka dzīve ir ļoti dāsna un dod mums to, kas konkrētajā brīdī ir nepieciešams. Ja šī situācija man ir vajadzīga, lai es ieraudzītu arī savu ēnas pusi, iemācītos ar to sarunāties un to pieņemt, tad labi – acīmredzot tāda situācija ir vajadzīga. Es ne sajūtās, ne ar prātu nevienam neko ļaunu neesmu vēlējusi un neesmu apzināti darījusi pāri. Bet dzīve ir dzīve, un tā mēdz būt ļoti dažāda.
Kāds šobrīd ir tavs izaugsmes ceļš kā personībai? Jūties sevi atradusi?
Es par šo esmu tik daudz lasījusi, ka varu teikt – sevi līdz galam mēs nekad neatradīsim. Esmu atklājusi sevī pilnīgi jaunu šķautni, par kuru iepriekš pat nenojautu, un tagad mācos sevi no jauna. Mācos, kāda esmu attiecībās, kāda esmu kā partnere. Tas par mums ļoti daudz ko atklāj, kā mēs protam pieņemt mīlestību un kā spējam to dot. Attiecības nav pašsaprotamas, jo īpaši labas attiecības. Un jo sevišķi tad, ja tajās satiekas nobrieduši cilvēki, kuri vairs nav tikko no skolas sola. Es negribu teikt, ka attiecības ir darbs, lai gan varētu sacīt, ka tas ir darbs ar sevi. Tā ir atteikšanās no ilūzijas, ka viss pats no sevis vienkārši notiks.
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Mana pārliecība ir tāda, ka sieviete tīri enerģētiskā ziņā lielā mērā uztur ģimenes mikroklimatu un sistēmu. Es pati esmu ļoti emocionāla un, ja vajag, varu arī izraisīt konfliktu. Tāpēc mācos būt godīga un godīgi komunicēt arī ar partneri. Reizēm tas ir mans mīnuss – vēl ne vienmēr protu negatīvās lietas pateikt labā un saudzīgā veidā. Bet, jā, tā ir viena no lietām, ko šobrīd esmu sevī atklājusi un turpinu mācīties.
Atskatoties uz sevi iepriekšējās attiecībās, ko tās tev iemācīja? Un ko šajās attiecībās tu piedzīvo citādi?
Man dzīvē ir bijusi ļoti liela dāvana – tas, ka desmit gadus dzīvoju viena. Es iepazinu gan vientulību, gan vienatni un izgāju cauri dažādām vētrām. Es zinu, ka varu izdzīvot un dzīvot jebkādos apstākļos. Man nav bail kādu pazaudēt, jo zinu, ka arī vienai var būt ļoti laba dzīve. Šobrīd es to vairs negribētu, bet katrā ziņā esmu ieraudzījusi un pieņēmusi arī šo savu pusi. Man šķiet, tieši tas mani ir visvairāk izmainījis un sagatavojis attiecībām citādi nekā agrāk.
Es nesen tieši sapratu, ka no malas droši vien tolaik izskatījos pēc tādas tipiskas Cosmopolitan meitenes – dzīvo viena, strādā, mācās, ir aktīva. Un kaut kādā ziņā tā arī bija. Man ir tāds vecums, ka es uzaugu ar visu to Sekss un lielpilsēta stāstu. Manas paaudzes sievietes tiešām arī tā dzīvoja. Sirds ļoti ilgojās pēc īstām attiecībām, bet vienlaikus zināju, ka arī vienai būt ir ļoti labi. Tāpēc bija jānāk kaut kam patiesi īpašam, lai es būtu gatava to iemainīt.
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Cik grūti tev šobrīd ir upurēt to savu pašpietiekamību?
Es laikam jau intuitīvi zināju, ka arī personīgajai izaugsmei man ir vajadzīgas partnerattiecības. Tāpēc man nav sajūtas, ka būtu kaut kas jāupurē. Arī saglabāt pašpietiekamību nav grūti, jo man blakus ir ļoti pašpietiekams cilvēks. Tas ir forši – būt attiecībās, bet vienlaikus katram saglabāt arī pašam sevi.
Kādā no iepriekšējām intervijām tu minēji, ka attiecības ar Džili vēl ir kā mazs stādiņš, kas ļoti jāsargā. Ir pagājuši vairāki mēneši – vai šobrīd tev šķiet, ka šīm attiecībām jau ir stipras saknes?
Es uzskatu, ka jebkuras attiecības tik un tā ir jāsargā. Es noteikti nebūšu cilvēks, kurš šīs attiecības izliks publiskai apskatei – ne Instagramā, ne arī detalizēti par tām runājot. Es to nevēlos darīt. Man šķiet, vienmēr ir svarīgi atcerēties, ka attiecības ir kaut kas sargājams. Nesen izlasīju psiholoģes Kristīnes Balodes interviju, kurā viņa teica, ka attiecības nav pašsaprotamas – tā katru dienu ir izvēle. Līdz ar to, jā, šobrīd ir ļoti labi, bet tā tik un tā katru dienu ir izvēle.
Jūsu attiecībās ir 27 gadu starpība, un sabiedrībā šādas attiecības mēdz asi kritizēt. Kā jūs paši uz to skatāties?
Savā pasaulē es vecumam tik lielu uzmanību nepievēršu. Arī vairākas manas ļoti tuvas draudzenes ir piecdesmit un vairāk gadu vecas. Man nekad dzīvē nav bijusi izteikta skatīšanās uz cilvēkiem caur vecuma prizmu. Es vienlīdz labi varu komunicēt, piemēram, ar savu draudzeni, aktrisi Aneti Kursīti un viņas mammu. Mākslinieku pasaulē šīs vecuma robežas vispār brūk un jūk. Arī mūsdienu sabiedrībā tas vairs nav tik viennozīmīgi – tavs priekšnieks, piemēram, var būt divdesmit gadus vecs influenceris. Nu jā, sanāca tā, ka iemīlējās divi cilvēki ar lielu gadu starpību. Un? Man pat pašai ir mazliet neērti to komentēt, jo tas šķiet muļķīgi.
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Ko jaunu tu mācies savā laulībā?
Es pati esmu diezgan spēcīga personība, tāpēc mācos samiksēt mūsu kopīgo lauku tā, lai tajā abiem būtu harmoniski. Lai neeju tikai ar to, kā patīk man. Zinu, ka manas lielākās iekšējās vētras sākas tad, kad kaut kas nenotiek pēc mana prāta un mans ego sāk kliegt. Tāpēc mācos to mazliet pieklusināt. Skaidrs, ka attiecībās ir vajadzīgi kompromisi.
Tu joprojām sapņo par dzīvi pie okeāna?
Tā realitātē laikam nekad neesmu domājusi pārvākties. Zini, kā – kad dzīvoju viena, es varēju iedomāties sevi ļoti dažādās lomās, tāpēc kādreiz to biju minējusi. Bet mans sapnis ir dzīvot foršu, laimīgu dzīvi. Man patīk dzīvot Latvijā, un, ja iespējas ļauj aizceļot pie tā okeāna, ideāli! Bet man nav tādas vilkmes pārvākties, man tiešām šeit patīk. Man patīk dzīvot savā Miera ielā. Man patīk arī mans mazais veikaliņš Genādijs un tā īpašā savas vietas sajūta. Un tā man ir tieši šeit.
Kas tev šobrīd sniedz māju sajūtu?
Cilvēks, ar kuru es esmu kopā. Noteikti.
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Sarunas laikā mēs pieskārāmies tam, kāda bija pagātnes Linda. Kāda, tavuprāt, būs nākotnes Linda?
Vienā brīdī es pārstāju par to tik daudz domāt. Pārstāju veidot arī visas tās vēlmju kolāžas, lai gan ticu, ka tām kaut kādā ziņā piemīt spēja piepildīties. Taču dzīve man ir pierādījusi, ka es pat nevaru iztēloties, kas būs tālāk. Nereti viss notiek pat vēl labākā versijā, nekā esmu spējusi iedomāties. Kad sāku mācīties koledžā, nevarēju iedomāties, ka jau pēc pieciem gadiem veidošu izrādi Dailes teātrī. Man pat nebūtu ienācis prātā ko tādu ielikt savā wishlistā. Tas ir kā tajā teicienā: paprasīji Dieviņam 10 eiro, lai gan viņš bija paredzējis tev tūkstoti, bet nu labi, ņem desmit. Tāpēc es tā īsti nemēģinu sevi ielikt kaut kādās robežās. Es gribētu būt laimīga savā ģimenē, lai man un maniem tuvākajiem būtu laba veselība. Ticu arī tam, ka jebkurā vecumā ir jāturpina iepazīt jaunus cilvēkus. Dzīvi redzu tieši sajūtās.