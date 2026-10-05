Visilgāk strādājošais naktsklubs “Coyote Fly” svin 20 gadu jubileju un izsludina grandiozu starptautisku mākslinieku uzstāšanos līdz pat gada beigām
Latvijas pazīstamākais un visilgāk pastāvējušais naktsklubs “Coyote Fly” šogad atzīmē 20 gadu jubileju un par godu tai izsludina vērienīgu starptautisko mākslinieku programmu līdz pat gada beigām. FEDDE LE GRAND, STEVE EDWARDS, ATB, NERVO, TUJAMO, AQUA dalībnieks RENÉ DIF, D’ANGELLO & FRANCIS un BOMBOSSA BROTHERS - jubilejas sezona pulcēs vairākus pasaules deju un elektroniskās mūzikas māksliniekus. Savukārt pašas “Coyote Fly” 20 gadu jubilejas svinības paredzētas 7. novembrī.
“Divdesmit gadi Latvijas izklaides industrijā ir būtisks atskaites punkts. Kopš “Coyote Fly” atvēršanas 2006. gadā klubs ir piedzīvojis vairākas paaudzes, mainīgas mūzikas tendences un izklaides paradumus, vienlaikus saglabājot savu vietu Rīgas naktsdzīvē. Šo gadu laikā uz mūsu skatuves viesojušies pasaulē zināmi dīdžeji un mūziķi, bet “Coyote Fly” ir kļuvis par atpazīstamu zīmolu ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā līmenī. Daudziem tas vienlaikus simbolizē veselu laikmetu Latvijas klubu kultūrā,” stāsta “Coyote Fly” vadītāja Inta Filipoviča.
20 gadu jubileju “Coyote Fly” atzīmēs nevis ar vienu vakaru, bet ar vērienīgu starptautisko mākslinieku programmu, kas turpināsies līdz pat gada beigām. 7. novembrī notiks “Coyote Fly” 20 gadu jubilejas svinības, kurās satiksies kluba vēsture un šodiena. Vakara īpašie viesi būs house mūzikas leģenda FEDDE LE GRAND un britu vokālists STEVE EDWARDS, kura balss pazīstama no vairākiem pasaules deju mūzikas hitiem.
“Fedde Le Grand ir viens no tiem māksliniekiem, kura vārds house mūzikā runā pats par sevi. Jau 18 gadus pēc kārtas viņš ir DJ Mag pasaules labāko dīdžeju topā, un tas ir fenomenāls sasniegums. Gandrīz divas desmitgades saglabāt vietu pasaules elektroniskās mūzikas elitē nozīmē ne tikai milzīgu talantu, bet arī spēju nepārtraukti būt aktuālam un uzrunāt arvien jaunas auditorijas. Viņš ir viens no māksliniekiem, kas veidojis house mūzikas skanējumu, un arī šodien regulāri uzstājas uz pasaules lielāko festivālu un klubu skatuvēm. Mēs patiesi lepojamies, ka “Coyote Fly” 20 gadu jubilejā mums ir iespēja atvest Fedde Le Grand uz Rīgu un redzēt viņu uz mūsu skatuves. Tas ir pasaules mēroga mākslinieks, un mums ir īpaši svarīgi 20 gadu jubileju atzīmēt tieši ar šādu vērienu!
Savukārt Steve Edwards ir balss, ko atpazīst miljoni. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir Bob Sinclar “World, Hold On” - viens no 2000. gadu ikoniskākajiem house skaņdarbiem, kas joprojām skan klubos visā pasaulē,” saka “Coyote Fly” vadītāja.
Taču 7. novembra jubilejas svinības būs tikai sākums. No 3. oktobra līdz pat gada beigām uz “Coyote Fly” skatuves kāps arī ATB, NERVO, TUJAMO, RENÉ DIF no leģendārās grupas AQUA, D’ANGELLO & FRANCIS un BOMBOSSA BROTHERS, turpinot jubilejas sezonu ar starptautiski atpazīstamu deju un elektroniskās mūzikas mākslinieku programmu.
“20 gadu jubileju nevēlējāmies ierobežot ar vienu vakaru. “Coyote Fly” ir viens no ilglaicīgākajiem un atpazīstamākajiem naktsklubu zīmoliem Latvijā, un mūsu mērķis bija izveidot jubilejas sezonu, kas atspoguļo gan kluba divdesmit gadu vēsturi, gan tā vietu Latvijas izklaides industrijā. Programmā apvienoti mākslinieki, kuru mūzika pārstāv dažādus klubu kultūras posmus. No 90. un 2000. gadu hitiem līdz šodienas starptautisko festivālu skanējumam. 7. novembrī atzīmēsim pašu “Coyote Fly” 20 gadu jubileju, savukārt īpašo viesu programma turpināsies līdz pat gada beigām,” norāda “Coyote Fly” vadītāja.
Noslēgumā kluba vadītāja Inta Filipoviča aicina atsaukties arī tos viesus, kuri gadu gaitā paši kļuvuši par daļu no “Coyote Fly” vēstures: “Ja esi bijis daļa no “Coyote Fly” stāsta, aicinām ar to dalīties! Tā var būt saglabāta VIP karte, fotogrāfija no kluba Palasta ielā, spilgts atmiņu stāsts vai cits apliecinājums par piedzīvoto “Coyote Fly”. Materiālus aicinām sūtīt uz info@coyotefly.lv. Pirmie pārliecinošāko stāstu un liecību autori saņems īpašus ielūgumus uz jubilejas svinībām. Pārējiem biļetes būs pieejamas “Biļešu Servisa” kasēs. Vietu skaits klubā ir ierobežots, tāpēc par ieeju aicinām parūpēties savlaicīgi. Un, iespējams, pēc 20 gadiem ar frāzi “es pazīstu apsargu” vien vairs nepietiks.”