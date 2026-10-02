Viņš piezvana, kad solījis, un nepazūd - “garlaicīgie draugi” kļūst par jauno attiecību trendu
Viņš ir paredzams, mierīgs un pat mazliet garlaicīgs – tieši šādu partneri arvien biežāk vēlas sievietes. Sociālajos tīklos un dzīvesstila medijos uzmanību ieguvis jēdziens “Boring Boyfriend” jeb “garlaicīgais draugs”.
Tauriņi vēderā, neziņa, vai viņš piezvanīs, kaislīgi strīdi un tikpat emocionāla salabšana – tas, ko romantiskās filmās gadiem esam pieraduši uztvert kā lielas mīlestības pazīmes, daļai sieviešu vairs nešķiet vilinošs scenārijs. Tagad viņas izvēlas paredzamu, uzticamu partneri, ar kuru attiecības ir mierīga ikdiena, nevis amerikāņu kalniņi.
Turklāt vārds “garlaicīgs” šajā kontekstā nebūt nav domāts kā apvainojums. Tieši pretēji – ar to tiek raksturots vīrietis, kurš nepazūd uz vairākām dienām, nerada greizsirdību, nespēlē emocionālas spēlītes un neliek minēt, ko īsti pret partneri jūt. Viņš piezvana, kad solījis, ir sasniedzams un attiecībās rada drošības sajūtu.
Kad miers sākumā šķiet aizdomīgs
Šo sajūtu labi ilustrē kāds pavisam svaigs ieraksts sociālajā platformā Reddit. 24 gadus veca sieviete 29. septembrī rakstīja par vīrieti, ar kuru tiekas aptuveni mēnesi. Viss ritot gandrīz pārāk labi – viņi sazinās katru dienu, regulāri tiekas, kopā jūtas dabiski un pat klusēšana neesot neveikla. Vīrietis atbalsta arī viņas karjeras izvēli.
Tomēr ir kāda problēma – sieviete nejūt ierastos “tauriņus vēderā”, adrenalīnu un satraukumu. Viņa atzīst, ka lielākoties sajūta ir līdzīga laika pavadīšanai ar labāko draugu, lai gan fiziska pievilcība starp abiem pastāv.
Tas viņai licis domāt, vai attiecībās kaut kā netrūkst. Vienlaikus sieviete pati pieļauj, ka iepriekš pierastais adrenalīns varētu būt bijis saistīts ar attiecību drāmu, nevis mīlestību. Diskusijā atsaucās arī citas sievietes ar līdzīgu pieredzi. Kāda rakstīja, ka attiecību sākumā arī apsvērusi šķiršanos, jo nejutusi gaidīto dzirksteli, taču pēc diviem gadiem abi joprojām ir laimīgās attiecībās. Cita stāstīja, ka attiecībās ar partneri ir jau vairāk nekā četrus gadus un tieši drošības sajūta krasi atšķiras no iepriekšējām, daudz sarežģītākajām attiecībām.
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“Kur palikušas sajūtas, ko vienmēr uzskatīju par mīlestību?”
Līdzīgu pieredzi vācu medijiem aprakstījusi 33 gadus vecā Tīna. Viņa stāsta, ka agrāk mīlestību saistījusi ar intensitāti, satraukumu un neziņu – tostarp gaidīšanu, kad vīrietis beidzot atrakstīs. Viņas iepriekšējās attiecībās tā visa netrūka.
Viens partneris bijis harismātisks, bet emocionāli nepieejams, savukārt citās attiecībās netrūcis kāpumu un kritumu. Tīna daudz analizējusi, cerējusi un piedevusi, līdz beigās jutās emocionāli izsmelta.
Tad viņa satika vīrieti, ar kuru viss bija citādi. Nebija nedz “uguņošanas”, nedz sajūtas, ka acumirklī sastapts īstais cilvēks. Tā vietā sekoja patīkama saruna, vēl viena tikšanās un pakāpeniska satuvināšanās.
Jaunais partneris raksta, zvana un ir klātesošs. Tīna atzīst, ka viņa tuvumā var atslābināties – nav jāmin slēptas nozīmes vai jāsaprot, kāpēc otrs pēkšņi mainījis uzvedību. Un tomēr sākotnēji radies jautājums – kur palikusi sajūta, kuru viņa tik ilgi bija uzskatījusi par mīlestību?
Vai mēs mieru mēdzam sajaukt ar garlaicību?
Psihoterapeits un psihosomatiskās medicīnas speciālists Stefans Voinofs norāda uz paradoksu – cilvēkam, kurš pieradis pie attiecībām, kurās tuvība mijas ar distanci un neziņu, stabilitāte sākumā var šķist nevis patīkama, bet gan savāda un pat garlaicīga.
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Arī pazīstamā psihoterapeite Estere Perela ir runājusi par klientu dilemmu, kuru var formulēt aptuveni šādi: iepriekšējais partneris bija kaislīgs, bet haotisks, savukārt jaunais ir stabils, taču šķiet garlaicīgs. Perela norāda, ka
cilvēki pēc haotiskām attiecībām nereti apzināti meklē tieši pretējo – stabilu, uzticamu un paredzamu partneri.
Tomēr “Boring Boyfriend” nenozīmē partneri, kurš neko nevēlas darīt, neinteresējas par otru cilvēku vai attiecībās vairs neiegulda pūles. Tieši šeit robeža ir būtiska. Piemēram, People iepriekš aprakstīja sievietes stāstu par septiņus gadus ilgām attiecībām, kurās viņa partneri sauca par garlaicīgu, jo viņš izvairījās gan no kopīgām izklaidēm, gan ģimenes aktivitātēm un izrādīja maz iniciatīvas. Tas jau ir pavisam cits “garlaicības” veids.
Tādēļ jaunās tendences būtība drīzāk nav vēlme pēc neinteresanta partnera. “Garlaicīgs” šeit ir ironisks apzīmējums attiecībām, kurās nav nepieciešams nemitīgi analizēt neatbildētas ziņas, pārdzīvot pēkšņu pazušanu vai gaidīt nākamo konfliktu.
Izrādās, dažreiz “garlaicīgi” var nozīmēt vienkārši mierīgu, normālu dzīvi.