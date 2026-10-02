Zīmola IVETA VECMANE jaunā SS27 kolekcija MELANCHOLIA XVI: SAFARI
Modes dizainere Iveta Vecmane prezentē jauno pavasara/vasaras 2027 kolekciju MELANCHOLIA XVI: SAFARI – stāstu, kura centrā ir vēlme doties tālāk par zināmo, saglabāt zinātkāri, brīvību un spēju pašai izvēlēties savu virzienu. Kolekcijā figurējošie vēsturiskie safari garderobes kodi tiek interpretēti laikmetīgās sievietes garderobei, savukārt kolekcijas robežas šosezon paplašina sadarbības ar Latvijas dizaina zīmoliem SLOW, VASKALA, PRIŽETE un CERANNIC.
SAFARI pamatā ir kustība; gan fiziska, gan simboliska. Ceļojums kļūst par brīvības un zinātkāres metaforu, savukārt safari estētika kalpo par kolekcijas atskaites punktu, kurā funkcionalitāte sastopas ar izsmalcinātu piegriezumu un zīmolam raksturīgo arhitektonisko pieeju.
Kolekcijā dominē smilšu toņi, melnais un baltais. Safari estētikai raksturīgais praktiskums satiekas ar precīzu konstrukciju un izteiktu sievišķību. Materiālu izvēlē dominē kokvilna un lins, kuru dabiskās faktūras piešķir siluetiem struktūru, vienlaikus saglabājot vasaras garderobei būtisko vieglumu. Kontrastu veido zīds ar kolekcijai radītiem grafiskiem elementiem, kas izmantots lakatos un transformēts arī patstāvīgos apģērba elementos.
Būtiska SAFARI idejas daļa ir apģērba daudzfunkcionalitāte, jeb iespēja vienu elementu valkāt un interpretēt dažādos veidos. Kolekcija neveido vienu noteiktu sievietes tēlu, bet piedāvā brīvību pašai izvēlēties, kombinēt un atklāt.
Latvijas dizains vienotā stāstā
SS27 sezonā IVETA VECMANE kolekcijas robežas paplašina sadarbībā ar citiem Latvijas dizaina zīmoliem. SAFARI tapusi kopā ar peldkostīmu zīmolu SLOW un aksesuāru zīmolu VASKALA un PRIŽETE, savukārt ārpus garderobes kolekcijas estētika turpinās sadarbībā ar porcelāna zīmolu CERANNIC.
Šāda pieeja aktualizē arī sadarbības nozīmi Latvijas dizainā – dažādu disciplīnu un zīmolu satikšanos vienā radošā projektā, paplašinot katra individuālās robežas un veidojot kopīgu dizaina pieredzi.
Par zīmolu
Zīmols Iveta Vecmane dibināts 2017. gadā un balstās uz ilgtspējīga, funkcionāla un laikmetīgi klasisku vērtību apģērba radīšanu, izmantojot augstvērtīgus materiālus. Zīmola pamatā ir arhitektoniskas garderobes princips - apģērbs, kas pārsniedz sezonu un tendenču robežas.
Zīmola radītāja un radošā direktore Iveta Vecmane ieguvusi maģistra grādu modes dizainā Latvijas Mākslas akadēmijā. Viņas darbs balstās pārliecībā, ka sieviete pati par sevi ir pilnvērtīga identitāte un apģērbs kļūst par instrumentu pašizpausmei, klātbūtnei un personības definēšanai.