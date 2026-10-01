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Šodien 13:34
Trim zodiaka zīmēm oktobris var kļūt par pagrieziena punktu
2026. gada oktobris astroloģiski solās būt pārmaiņām bagāts mēnesis. Īpaša uzmanība tiks pievērsta attiecībām, naudai un lēmumiem, kurus līdz šim esam atlikuši.
Jau 3. oktobrī Venera sāks retrogrādo kustību, savukārt 24. oktobrī tai pievienosies Merkurs. Astroloģijas vietne Astrology.com oktobri raksturo kā laiku, kas mudinās godīgāk paskatīties gan uz attiecībām, gan pašiem uz sevi. Būtisks datums būs arī 10. oktobris, kad gaidāms jauns Mēness Svaru zīmē. Savukārt 26. oktobrī pilnmēness Vērsī aktualizēs stabilitātes, drošības un finanšu jautājumus.
Apkopojot "Astrology.com" un "The Old Farmer’s Almanac" astroloģiskās prognozes, piedāvājam horoskopu visām 12 zodiaka zīmēm 2026. gada oktobrim.
Lasi tālāk un uzzini, ko zvaigznes sola katrai zodiaka zīmei:
Piezīme. Astroloģiskās prognozes un horoskopi ir izklaidējošs saturs, kas nav balstīts zinātniski pierādītās metodēs.