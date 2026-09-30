Pēc 20 spontānajiem abortiem sieviete sagaida sava dēla pirmo dzimšanas dienu. “Es nevarēju padoties..."
Desmit gadus Čikāgā dzīvojošais pāris - Ranima Haddada un viņas vīrs Fuads cerēja kļūt par vecākiem, taču dzīve viņa sapņu priekšā lika šķēršļus - Ranima šo gadu laikā piedzīvoja 20 spontānos abortus un apglabāja divus savus mazuļus.
Pāris apprecējās 2014. gadā, un tikai septiņus mēnešus pēc kāzām uzzināja, ka Ranima ir stāvoklī. Taču prieku drīz nomainīja smags pārdzīvojums – viņa piedzīvoja spontāno abortu. Turpmākajos gados Ranima piedzīvoja vismaz 20 grūtniecību zaudējumus. Viņa un Fuads vairākkārt saskārās ar sāpēm, zaudējot gaidītos bērnus, vienlaikus cenšoties atrast skaidrojumu, kāpēc grūtniecības neizdodas saglabāt.
“Lielākā problēma bija tā, ka viņi nevarēja atrast problēmu,” sacīja Ranima. “Ja viņi man būtu pateikuši: “Lūk, kāpēc jūs nevarat iznēsāt bērnus,” es būtu ar to samierinājusies. Bet viņi tikai teica: “Mēs nezinām. Ja jūs turpināsiet mēģināt, varbūt izdosies.” Tāpēc es vienkārši nevarēju padoties, kamēr pastāvēja iespēja.”
2018. gadā ārsti pārim ieteica izmēģināt mākslīgo apaugļošanu (IVF). Procedūras laikā tika izveidoti aptuveni astoņi veselīgi embriji, kuru ģenētiskās pārbaudes uzrādīja labus rezultātus. Tomēr arī šis ceļš nebija viegls – pirmais embrija pārneses mēģinājums beidzās ar grūtniecības zaudējumu devītajā nedēļā, bet otrais mēģinājums nebija veiksmīgs. Neraugoties uz piedzīvotajām neveiksmēm, Ranim un Fuads turpināja cerēt, ka kāds no nākamajiem mēģinājumiem ļaus viņiem kļūt par vecākiem.
Pēc gadiem ilgas gaidīšanas un rūpīgas mediķu uzraudzības 2025. gada oktobrī viņu sapnis beidzot piepildījās – pasaulē nāca viņu dēls Emanuels. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, visa grūtniecība tika īpaši uzraudzīta, un katrs tās posms ģimenei bija īpaši nozīmīgs.
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Tagad, kad Emanuels tuvojas savai pirmajai dzimšanas dienai, Ranim vēlas ar savu stāstu iedrošināt citas ģimenes, kuras piedzīvo neauglību vai grūtniecības zaudējumu. Viņas un Fuada pieredze, pēc Ranimas domām, atgādina, cik sarežģīts var būt ceļš līdz bērna piedzimšanai un cik īpašs ir brīdis, kad ilgi gaidītais bērns beidzot ir ģimenē.