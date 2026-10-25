5 vienkārši ilgmūžības padomi no 100 gadus vecas sievietes, kura katru rītu apēd vienu augli
Ilgdzīvotājai Natālijai Grēgerei drīz apritēs 101 gads, un viņas ikdienas ēdienkartē joprojām ir vieta gan bekonam, gan mellenēm, gan šokolādei.
Oktobrī viņa plāno svinēt dzimšanas dienu ar ballīti, kurā būs pica ar sēnēm – vēl viens no viņas iecienītākajiem ēdieniem.
Sieviete piedzima 1925. gadā Ņujorkā, 21 gada vecumā apprecējās un strādāja par telefonisti. Laulībā ar vīru viņa nodzīvoja 68 gadus. Pārim piedzima divi bērni, un tagad Natālijai ir četri mazbērni un seši mazmazbērni. Pašlaik viņa dzīvo senioru aprūpes iestādē Inglvudā, raksta "Today".
Kad Natālijai jautā, kas palīdzējis nodzīvot tik garu mūžu, viņa atbild pavisam vienkārši: "Man nav ne jausmas. Vienkārši jābūt ļoti atvērtam un jāpieņem dzīve tāda, kāda tā ir. Tas arī viss. Dzīve ir jāpieņem un jābauda."
Tomēr sievietei ir arī vairāki vienkārši padomi, kas, viņasprāt, var palīdzēt nodzīvot ilgu mūžu.
Ēdiet veselīgi
Grēgere katru rītu brokastis sāk ar mellenēm. "Es ēdu daudz melleņu. Man tās ļoti garšo," viņa stāsta. Sertificēta uztura speciāliste Samanta Kasetija mellenes uzskata par vienu no veselīgākajiem augļiem, pateicoties to daudzajiem ieguvumiem veselībai.
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Melleņu lietošana uzturā tiek saistīta ar zemāku sirds slimību un 2. tipa diabēta risku, kā arī labākām kognitīvajām spējām. Grēgere visu mūžu iecienījusi arī ābolus. Tie var labvēlīgi ietekmēt sirds un zarnu veselību, kā arī palīdzēt svara kontrolē un iekaisuma mazināšanā.
Viņai garšo arī avokado. Pētījumos tā lietošana uzturā tiek saistīta ar sirds un ādas veselību, kā arī svara kontroli. Tomēr ilgdzīvotāja neievēro kādu konkrētu diētu: "Principā es ēdu visu."
Ļaujiet sev arī kādu našķi
Grēgere dievina šokolādi, īpaši tumšo, kas tiek uzskatīta par veselīgāko šokolādes veidu. Tajā ir visvairāk kakao sausnas, kas, pēc uztura speciālistu teiktā, satur fitoķīmiskus savienojumus ar pretiekaisuma īpašībām.
Cits viņas iecienītais našķis, visticamāk, izpelnītos mazāku uztura speciālistu atbalstu. "Es dievinu bekonu," atzīst Grēgere. "Man droši vien nevajadzētu ēst bekonu, bet es to ēdu." Viņas brokastīs regulāri ir divas ceptas olas ar bekonu un angļu mafins.
Arī citi ilgdzīvotāji ir atzinuši, ka viņiem garšo bekons. Tomēr tas, ka viņi to var atļauties un vienlaikus nodzīvot ilgu mūžu, nenozīmē, ka tas attiecas uz ikvienu.
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Kā iepriekš skaidrojis Jaunanglijas ilgdzīvotāju pētījuma vadītājs doktors Tomass Pērlss, ilgdzīvotājiem mēdz būt ļoti reta aizsargājošu gēnu kombinācija, kas samazina ar novecošanu saistītu slimību risku.
Dejojiet
Ilgdzīvotāja dievina balles dejas un savulaik iemācīja dejot arī savam vīram. Katru svētdienu pēc brokastīm viņa uzlika plates, un pāris dejoja "pa visu viesistabu un ēdamistabu". Grēgere atceras arī to, kā 20 gadu vecumā dejojusi Bruklinas Mūzikas akadēmijā.
Dejošana vienlaikus ir gan aerobā, gan spēka slodze, kas sniedz daudzus ieguvumus veselībai, tostarp palīdz uzlabot sirds veselību, līdzsvaru un koordināciju, kā arī garastāvokli un var mazināt demences risku, norāda ASV Nacionālā medicīnas bibliotēka. Turklāt dejošana ir lieliska iespēja socializēties un patīkami pavadīt laiku.
Atrodiet hobiju, kas palīdz nomierināt prātu
Grēgere adīt iemācījās jau bērnībā – to viņai iemācīja mamma. Lielāko dzīves daļu viņa darināja segas, cepures un džemperus. No adīšanas viņa atteicās tikai pirms pāris gadiem roku problēmu dēļ.
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Rokdarbi var labvēlīgi ietekmēt arī garīgo veselību. Piemēram, kādā pētījumā secināts, ka tamborēšana palīdz cilvēkiem justies mierīgākiem un laimīgākiem. Cilvēki ar tās palīdzību mēdz pārvarēt sēras, kā arī vieglāk sadzīvot ar hroniskām slimībām un sāpēm.
Ilgdzīvotājai patīk arī spēlēt pasjansu savā iPad, kā arī kopā ar draugiem spēlēt kāršu spēli kanastu. Pētījumi liecina, ka galda un kāršu spēles var palīdzēt senioriem saglabāt kognitīvās spējas.
Neuztveriet visu pārāk nopietni
Ikviens piedzīvo stresu, taču spēja to pārvaldīt var būt viens no faktoriem, kas veicina ilgmūžību, norāda pētnieki. Grēgere cenšas pārāk nekoncentrēties uz dzīves grūtībām. "Es neesmu no tiem cilvēkiem, kuri daudz runā par savām problēmām, un tas manu dzīvi padara vieglāku. Esmu laimīgs cilvēks. Man patīk smieties un jokot. Agrāk biju ļoti laba stāstniece un pratu stāstīt arī nerātnus jokus," viņa atklāj.
Kādā pētījumā secināts, ka spēcīgs stress var saīsināt paredzamo dzīves ilgumu gandrīz par trim gadiem – pat vairāk nekā fizisko aktivitāšu trūkums.
Citā zinātniskajā darbā pētnieki konstatējuši būtisku saistību starp ilgstoši uzkrātu stresu un paātrinātu novecošanu. Vienlaikus psiholoģiskā noturība, spēja regulēt emocijas un paškontrole var palīdzēt šo procesu palēnināt.
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Esiet optimisti
Arī optimisms pētījumos tiek saistīts ar iespēju nodzīvot īpaši ilgu mūžu – sasniegt 85 un vairāk gadu vecumu. "Es noteikti esmu optimiste," saka Grēgere. "Es domāju, ka viss būs labi. Lai gan arī manā dzīvē ir bijuši grūti laiki."