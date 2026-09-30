Sieviete neslēpj, ka 35 gados joprojām ir nevainīga: “Katram savs laiks”
35 gadi, nav bijis attiecību un nav arī tērējusi laiku randiņos – Lorēnas dzīves pieredze sociālajos tīklos raisījusi gan pārsteigumu, gan neticību. Taču viņa pati tajā nesaskata neko tādu, par ko būtu jākaunas.
Mūsdienās, kad iepazīšanās lietotnes un sociālie tīkli ir būtiski mainījuši veidu, kā cilvēki veido attiecības, 35 gadus vecā Lorēna Harkinsa nesteidzas sekot sabiedrībā ierastajam scenārijam. Sieviete atklāti stāsta, ka viņai nekad nav bijis drauga, viņa nav piedzīvojusi intīmas attiecības un pat nav bijusi uz randiņu, vēsta The New York Post.
Lorēna pati par to pat nedomā kaunēties. Gluži pretēji – viņa sevi dēvē par cilvēku, kurš vienkārši "uzzied vēlāk", un uzskata, ka pieaugušo nevainība ir daudz izplatītāka par to, kā varētu šķist.
"To nevajadzētu saukt par "vēlu" – cilvēkiem būtu jāsper šis solis tad, kad viņi tam ir gatavi. Katram ir savs laiks," The New York Post sacīja Harkinsa, kura par savu pieredzi regulāri stāsta arī sociālajos tīklos. Viņa atzīst, ka jūtas ērti, publiski runājot par šo tēmu, un savu atšķirīgo pieredzi drīzāk uztver kā spēku, nevis trūkumu.
Vienlaikus Lorēna norāda, ka pieauguša cilvēka nevainība sabiedrībā joprojām ir stigmatizēta. Pēc viņas domām, aizvien pastāv novecojuši priekšstati, ka cilvēks, kuram pieaugušā vecumā nav bijušas seksuālas attiecības, automātiski ir kautrīgs, noslēgts vai sociāli neveikls.
"Lai gan daudzi pieaugušie, kuri joprojām ir nevainīgi, par to atklāti nerunā, pēc komentāriem un ziņām, ko saņemu, ir skaidrs, ka šādu cilvēku ir daudz vairāk, nekā vairums domā," viņa stāsta.
Pretēji izplatītam pieņēmumam Harkinsa negaida līdz laulībām un viņas izvēle nav saistīta ar reliģiju.
"Man nekas nesagādā lielāku prieku kā šo stereotipu laušana, jo man nemitīgi saka, ka es "neizskatos" vai "neuzvedos" kā nevainīga sieviete," viņa norāda. Atklātība sociālajos tīklos nozīmē arī sastapšanos ar kritiku. Harkinsa stāsta, ka cilvēki viņu apsūdzējuši melos, nodēvējuši par "vecmodīgu", uzmanības meklētāju un narcisu. Tomēr 35 gadu vecumā citu cilvēku komentāri viņu vairs īpaši neuztrauc.
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Harkinsa joprojām cer sastapt cilvēku, ar kuru vēlēsies veidot attiecības, taču nevēlas tās sākt tikai tādēļ, lai atbilstu apkārtējo gaidām.
"Es nedomāju, ka kaut kas būtu jāsasteidz. Labāk pagaidīšu attiecības – un vīrieti –, par kuru patiesi jutīšu, ka viņš ir domāts man," saka Lorēna.