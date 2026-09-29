"Biju pārliecināta, ka novecosim kopā." 60 gadu vecumā vīrs viņu pameta jaunākas sievietes dēļ
Virdžīnija bija pārliecināta, ka zina, kā izskatīsies viņas vecumdienas – līdzās būs vīrs, kopīgi ceļojumi un ierastie ikdienas sīkumi. Taču 60 gadu vecumā viens vīra paziņojums sagrāva šo nākotnes ainu. Un izrādās – viņa nebūt nav vienīgā, kurai pēc 50 nācies sākt dzīvi no jauna.
Iemīlēties no jauna 47 gadu vecumā un apprecēties 52 gados Virdžīnijai de Lukai šķita kā brīnums. Viņa bija pārliecināta, ka kopā ar vīru sagaidīs vecumdienas, taču 60 gadu vecumā dzīvesbiedrs paziņoja, ka vēlas bērnu ar jaunāku sievieti. Par savu negaidīto šķiršanos un dzīvi pēc tās psihoterapeite atklāti pastāstījusi izdevumam "HuffPost". Viņas pieredze izgaismo arī plašāku parādību, kas kļūst arvien populārāka – tā dēvētās "pelēkās šķiršanās", kad pāri izšķiras pēc 50 gadu vecuma.
Bija pārliecināta, ka novecos kopā
Laulības dzīve bija rimta un bez strīdiem, un viss šķietami liecināja, ka tā būs vienmēr. Abi rūpējās viens par otru arī ikdienišķos sīkumos. Virdžīnija vakarā nolika vīram glāzi ūdens uz naktsgaldiņa, bet viņš no rīta pagatavoja sievai vēl vienu kafiju, kamēr viņa rakstīja.
Virdžīnija nešaubījās, ka arī vēlākos dzīves gadus abi pavadīs kopā – sadevušies rokās, ceļojot, skūpstoties un baudot tuvību. Viņa iztēlojās, ka abi kopā sagaidīs arī dzīves nogali.
Taču tad, kad viņai bija 60 gadu, vīrs paziņoja, ka vēlas bērnu ar jaunāku sievieti.
Viņa domāja par vecumdienām, viņš nevēlējās par tām runāt
Jau dažus gadus iepriekš Virdžīnija bija sākusi domāt par novecošanu un nāvi. Viņa nebija smagi slima, vienkārši vēlējās, lai viss būtu praktiski sagatavots dzīves nākamajiem posmiem. Gribēja sakārtot testamentu un medicīniskos dokumentus, kā arī noskaidrot vīra vēlmes – piemēram, vai viņš pēc nāves vēlētos tikt apbedīts vai kremēts.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Taču vīram nebija ne mazākās vēlmes domāt par novecošanu un nāvi. Viņš negribēja arī izvēlēties starp apbedīšanu un kremēšanu. Faktiski vispār nevēlējās domāt par dzīves beigām.
Virdžīnija raksta, ka zināmā mērā viņu sapratusi. Novecošana abiem bija jauna pieredze, un viņi katrs ar to mēģināja tikt galā savā veidā. Viņa vēlējās nokārtot praktiskos jautājumus un pēc tam turpināt ticēt, ka atlikušo dzīvi abi laimīgi pavadīs kopā. Taču vīram bija cita ideja – viņš nolēma kļūt par tēvu.
Kas vispār šķiras 60 gadu vecumā?
Vīra lēmums Virdžīnija bija šoks. Viņa bija domājusi, ka 60 gadi ir vecums, kad cilvēks mēdz atgriezties mājās pēc aizmirstām automašīnas atslēgām vai meklēt, kur nolicis brilles, nevis pamest laulību un sākt dzīvi no jauna.
Tomēr, kā viņa pati vēlāk secināja, šādā vecumā šķiras daudz vairāk cilvēku, nekā varētu šķist.
Šai parādībai angļu valodā radies pat īpašs apzīmējums – "gray divorce" jeb "pelēkā šķiršanās". Parasti ar to saprot laulības šķiršanu pēc 50 gadu vecuma, nereti pēc daudziem kopā nodzīvotiem gadiem vai pat vairākiem gadu desmitiem.
Šķiršanās iemesli katram pārim, protams, ir atšķirīgi. Tie var būt partneru atsvešināšanās, neuzticība, finansiālas grūtības, veselības problēmas, atšķirīgi nākotnes plāni vai vienkārši gadu gaitā mainījušās vēlmes un gaidas.
Nozīme var būt arī tā dēvētajam "tukšās ligzdas" posmam – bērni ir izauguši un pametuši vecāku mājas, tādēļ partneri pēc daudziem gadiem atkal paliek divatā un ir spiesti no jauna paskatīties uz savām attiecībām.
Mainījušās arī sabiedrības normas. Iepriekšējās paaudzēs biežāk valdīja priekšstats, ka cilvēkam jāapprecas, jāaudzina bērni un ar vienu partneri jānodzīvo līdz mūža beigām. Mūsdienās arvien vairāk cilvēku pieņem, ka nav viena universāla ceļa uz laimīgu dzīvi. Arī sieviešu lielāka finansiālā neatkarība daudzām dod iespēju izbeigt attiecības, kurās viņas vairs nevēlas palikt.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šķiršanās pēc 50 kļuvusi daudz pamanāmāka
ASV pētnieki secinājuši, ka šķiršanās cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma pēdējās desmitgadēs kļuvusi ievērojami izplatītāka. Īpaši izceļas cilvēki pēc 65 gadu vecuma – šajā grupā šķiršanās rādītājs turpinājis pieaugt arī laikā, kad jaunākās vecuma grupās tendences bijušas atšķirīgas.
Šķiršanās vēlākā dzīves posmā var būt īpaši smaga. Pēc gadu desmitiem ilgas laulības cilvēkam jāatvadās ne tikai no partnera, bet arī no priekšstata par nākotni, kuru abi bija plānojuši kopā. Var mainīties dzīvesvieta, finansiālā situācija, attiecības ar kopīgiem draugiem un visa ierastā ikdiena.
Tieši ar to nācās saskarties arī Virdžīnijai.
"Vai tu joprojām tici mīlestībai un laulībai?"
Kad Virdžīnijas jaunākais dēls no pirmās laulības saderinājās, viņš mātei uzdeva jautājumu: vai pēc divām šķirtām laulībām viņa joprojām tic mīlestībai un laulībai? Virdžīnija ar atbildi nav steigusies.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Savā stāstā "HuffPost" viņa raksta, ka ikviens cilvēks, kuru mīlam, savā ziņā paņem līdzi daļiņu no mums. Cilvēki mirst, pārstāj mīlēt vai aiziet, un mums nākas sērot.
Vienīgais veids, kā pilnībā izvairīties no šādām sāpēm, būtu izvairīties arī no mīlestības. Taču tādu dzīvi viņa nevēlas.
Tāpēc dēlam Virdžīnija atbildēja, ka joprojām tic gan mīlestībai, gan laulībai. Taču pēc piedzīvotā viņa sapratusi vēl kaut ko – ar mīlestību vien nepietiek, vajadzīga arī drosme.
Atklāja, ka viņai patīk dzīvot vienai
Pēc vīra aiziešanas notika kas tāds, ko Virdžīnija nebija gaidījusi. Sērojot par izjukušo laulību, viņa pamazām atklāja, ka viņai patiesībā ļoti patīk dzīvot vienai. Tas bijis gluži kā ceļš atpakaļ pie sevis.
Sākumā bijis grūti citiem izskaidrot, kā iespējams būt vienai un vienlaikus justies laimīgai, neradot iespaidu, ka viņa tikai cenšas pati sevi par to pārliecināt. Tomēr ar laiku Virdžīnija sapratusi, ka piepildīta dzīve iespējama arī bez partnera – esot saskaņā ar sevi, savām vēlmēm un cilvēkiem, kuri viņai ir svarīgi.
Kā psihoterapeite viņa nonākusi arī pie vēl kādas atziņas – nav iespējams radīt laimes un iekšēja miera sajūtu otra cilvēka vietā. Var būt blakus saviem bērniem, mazbērniem, draugiem vai pacientiem, uzklausīt viņus, paturēt roku, piedāvāt plecu, uz kura izraudāties, iedrošināt un palīdzēt atrast nepieciešamo atbalstu. Taču ceļš līdz iekšējai labsajūtai katram jāveic pašam.