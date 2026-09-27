Sieva mājās, bet pats meklējas tinderī: latviešu dāmām apnicis uzrauties uz precētajiem
Iepazīšanās lietotnēs ne vienmēr viss ir tā, kā izskatās profilā - aiz šķietami brīva vīrieša nereti slēpjas attiecības, laulība un pat mazi bērni. Latvijas sievietes dalās pieredzē par šādiem pārsteigumiem un spriež, vai pienācis laiks neuzticīgos kungus sākt atmaskot publiski.
Diemžēl nav jau nekāds noslēpums, ka tādās populārās iepazīšanās platformās kā Badoo un Tinder sastopami ne tikai godīgi tēva dēli, kas alkst satikt savu īsto un vienīgo. Īslaicīgas vai, drīzāk, pavisam, pavisam īslaicīgas attiecības tur meklē arī attiecībās esoši un precēti vīrieši. Nereti arī pavisam mazu bērnu tēvi.
Protams, ka arī aizņemtajiem atrodas sava mērķauditorija. Tomēr ir sievietes, kas ne mazākajā mērā nevēlas tērēt savu laiku, iepazīstoties ar vīriešiem, kas ir citās attiecībās.
Un, kā zināms, tikai daži uzreiz atzīst, ka mājās viena partnere viņu jau gaida. Statistiski lielākā daļa tomēr labāk izvēlas melot. Gana bieži ir dzirdēti stāsti, ka sievietei par sava mīļotā patieso attiecību statusu nav bijis ne jausmas pat mēnešiem ilgi.
Daudz kur pasaulē daiļā dzimuma pārstāves izveidojušas speciālas domubiedru grupas, kur šādi krāpnieki tiek atmaskoti. Ar to palīdzību sievas var pārliecināties, vai vīri nav aizgājuši neceļos, bet iepazīties kārojušas dāmas var izdarīt secinājumus, kuriem vīriešiem nav īsti vērts veltīt savu dārgo laiku.
Šajās domubiedru grupās parasti tiek publicēts nežēlastībā kritušā vīrieša foto un īss apraksts par viņa darbībām mīlas frontē.
Populārākā no šādām grupām – Are we dating the same guy (tulkojumā – vai mēs satiekamies ar vienu un to pašu puisi). Internetā atrodamā informācija liecina, ka Facebook dzīlēs 2024. gadā tika nodibināta grupa Are we dating the same guy | RIGA |. Tā diezgan ātri kļuva strauji populāra, bet jau šobrīd nezināmu iemeslu dēļ tā tomēr vairs nav aktīva. Diemžēl jāsaka, ka diez vai grupas slēgšanas iemesls bijis fakts, ka mums ir pārāk maz savas partneres krāpjošu vīriešu.
Piemēram, Facebook vidē tik populārajā Atsaucīgo Māmiņu forumā vēl pavisam nesen diskusiju izveidojusi kāda pavisam sašutusi sieviete:
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Nu jau gads riņķī, kā izšķīros ar savu draugu. Pieķēru ar citu sievieti. S… par to. Joka pēc piereģistrējos Tinder un Badoo. Likās, ai, nu kas tad tur. Un kā būs, tā būs.
Bet kas mani pārsteidza!!! Vīrieši, ko jūs darāt. Jūs esat precējušies un vai attiecībās ar sievietēm. Savām sievietēm!!!!! 4 mēnešu laikā, kopš esmu Tinder, man raksta precētie un aizņemtie, kuri piedāvā seksu. Es nesaprotu, jums ar savām sievietēm ir par maz? Un sievietes, ko jūs darāt ar vīriešiem, ka šiem ir tāds izmisums?Tāpēc mans ierosinājums ir šāds. Kā jums, sievietes un vīrieši, Tinderī sāk rakstīt, noskaidrojiet, vai viņi ir attiecībās vai precēti. Noskrīnot un ielikt šeit, izveidojot attiecīgu “krāpnieku” postu. Es nekūdu uz dumpi ģimenē, bet tīri, lai informētu šeit esošos, ka jūsu otrās pusītes nav tik spīguļojošas jums, kā jums šķiet.Vēl joprojām šoks par to, kā man vīrietis, kuram sieva pirms 2 nedēļām dzemdēja viņu abu pirmdzimto, meklē kādu, kura varētu uzkāpt uz viņa d….., jo sievai negriboties.
Turpmākajā diskusijas gaitā atklājas, ka ir milzum daudz sieviešu, kam nācies piedzīvot ko līdzīgu. Un viņas no tiesas justos iepriecinātas, ja šāda atmaskojoša grupiņa tiešām eksistētu:
- nu, bet pārsvarā viņi grib seksu. Un tas sievas nemaz nezina.. Pārsvarā visi vīrieši tā dara.. Krāpj savas sievas. Iepazīšanās sludinājumos pārsvarā ir tikai precētie. Vieni, kuriem nesen bērns piedzimis – sieva nevēlas seksu un.. Otrie – vajag asas izjūtas. Sieva apnikusi, gulta jau. Ģimeni pamest negrib
- Iesaku atmaskot publiski tādus indivīdus bez žēlastības! Ģimenes cilvēki skaitās – smiekls nāk! Lai tauta zin “nīkuļus”! Ar visiem pierādījumiem – tad zinās, ko suns ēdis
- Oi, te varētu attiecīgu sadaļu uzrakstīt. Man bija tāds kolēģis, kurš darbā visām lien virsū, sūdzas par sievu, ka esot nelaimīgs, un sēž Tinderī. Tiklīdz piektdienas vakars, var just, ka grādi viņam galvā, un raksta, un raksta naktī. Bet ikdienā sabiedrībā tēlo labo tēti un vīru, taisa fotosesijas un raksta, cik ļoti mīl mīļo sieviņu. Kam šis viss cirks?????? Un kur tas tā sieviete ir vainīga?! Un jā, tādus gribas iemest krāpnieku grupā!
- Iepazinos ar vīrieti pasākumā. Jociņš pēc jociņa, draudzenes sakūdīta vēl tiku pie viņa numura, sākām čatot, tālāk jau tikties. Viņš no citas pilsētas, bet bieži bija manā pilsētā darba sakarā. Brauca savos pārtraukumos pie manis uz darbu. Daudz runājām, pakratījām viens otram sirdi par to, kas nebija izdevies iepriekš. Viņš tajā brīdī šķīrās no savu dēlu mātes. “Šķīrās.” Viss bija forši, līdz sāku pamanīt, ka vienā un tajā pašā stāstā mainās notikumi, personāži utt., līdz viņa dzimšanas dienas svinēšana septembrī, it kā ar bērniem, izrādījās viņa paša kāzas. Vienmēr uz ziņām atbildēja bez liekas kavēšanās. Vienmēr bija laiks, lai satiktos. Nebija pazušanas vakaros pēc 18. Tā lūk – ne tikai Tinderī un Badoo var ‘uzrauties’ uz precētajiem.
- Jā. Viņi jau arī melo, gan par vārdu, gan statusu. Tikai, kad saglabā, piemēram, numuru telefonā, tad Facebookā pēkšņi parādās tas cilvēks ar citu vārdu, sievu un 3 bērniem. Tā kā, esam uzmanīgas, jo viņu sievas apēdīs mūs, nevis savus bēgošos k…...
- Esmu Tinderī gadus 3. Un paralēli bijusi Badoo un Bundle. Katrs desmitais ir bijis attiecībās, jo paši atzinušies.Vai es tikos?Jā. Kāpēc? Tīri ziņkārības pēc. Un liela daļa sacīja, ka ģimenes dzīve un sekss viss ir kārtībā. Tik ik pa laikam svaigu gaļu prasoties. Izklausās pēc kanibālisma.
- Bija situācija, kad iepazinos ar vīrieti. Viss jauki. Sarakstes intensīvas, zvani. Tikšanās. Norunājām, ka paņemsim numuriņu. Jo man tajā laikā bija pārcelšanās brīdis un man viss dzīvoklis neizpakots, bardakā. Viņam – remonts. Pēc pirmā raunda gultā runājam visu ko. Par ikdienas darbiem, par to, kas patīk un kas ne. Un tad pēkšņi šis izspļauj, ka viņam ir sieva!! Ko??!! Kas???!?? Es uz pauzes. Liku viņam pazust no numuriņa.
- Hah, arī slikta pieredze. Draugs, ar kuru gandrīz 6 gadus draudzējamies, tika uziets Tinder saitā ar norādi “ilgstošām attiecībām”. Tas nekas, ka kopā guļam. 3 mēnešu laikā nekas nemainījās. Turpināja tur būt. Nebija pat kauna. Vairs neesam kopā, man nervi neizturēja. Ģļēvulis un melis. Bildītes tikai skatoties... ar norādi ilgstošām attiecībām un 4 savām bildēm.
- Es šitā uzrāvos uz viena, kas mani uzrunāja veikalā, bez gredzena, nekā. Uzreiz pajautāja man, vai es precēta. Es savā naivumā un, redzot, ka nav gredzena, pieņēmu, ka, protams, šis arī nav. Pirmajā randiņā noskaidrojām, ka bija jau 19 gadi laulībā, un džekiņš kārtīgi paraudāja, kā viņš, nabadziņš, cieš. Gribēju atrast sievu online, bet viņš bija visur private.
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- Ja vīrietis ir tendēts uz krāpšanu, viņš to darīs jebkurās attiecībās. Tas nenozīmē, ka viņam nav seksa mājās. Tam, ar ko krāpj, nav jābūt obligāti skaistākai vai labākai. Viņš nemeklē sev jaunu sievu vai citu bērnu māti. Tas ir tikai īslaicīgs dopamīns. Bet viņi riskē tik un tā. Riskē vienā dienā zaudēt VISU. Visu, kas būvēts gadiem, laulību, bērnus. Un tad skraida apkārt un ķērc kā pagasta tante – sieva mani pameta, atņēma bērnus utt.
- Par Tinder utt. precētajiem personāžiem – leliska ideja par atmaskošanu un bilžu publiskošanu šeit. Un arī tos, no kuriem būtu jāuzmanās un jāizvairās savas drošības pēc. Sargājam viena otru.
Šobrīd potenciālā krāpēju atmaskotāju grupiņa aktīvu darbu vēl nav uzsākusi, un vai vispār uzsāks – rādīs laiks. Taču skaidrs, ka problēma mūsu sabiedrībā šobrīd diemžēl ir vairāk nekā aktuāla.