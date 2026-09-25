Piciņas pazuda 5 minūtēs, ar zupas katlu bija par maz! Miķeļdienas tirdziņa idejas, kas tiešām strādā
Miķeļdienas tirdziņš tuvojas, un vecākiem atkal viens jautājums - ko pagatavot, lai bērna prece nepaliktu uz galda? Mammas dalās ar pārbaudītām idejām, kuras iepriekšējos gados izpirktas pat dažu minūšu laikā.
Jau nākamnedēļ lielākajā daļā Latvijas bērnudārzu svinēs Miķeļdienu, tas nozīmē, ka ģimenēs gaidāma pamatīga rosība. Tiks cepti kēksiņi, taisītas konfektes, vērtas krellītes un veidoti mākslas darbi. Un kā nu ne – Miķeļdiena būs klāt, līdz ar to arī tirdziņi gan bērnudārzos, gan skolās.
Jautājums, ko lai šogad pagatavo, nomoka ne vienu vien mammu. Jo skaidrs taču, ka gribas, lai mazajam "tirgotājam" tas rūpals iet no rokas…
Kā brīvprātīgā mamma esmu dežurējusi sava bērna dārziņa tirdziņā, šķiet, četrus gadus pēc kārtas, un jāteic, ka arī šajos tirdziņos modes tendences nāk un iet. Pirms četriem gadiem absolūts hits bija pašgatavotas konfektes uz kociņa, tad nāca modē krāsainais popkorns skaistās pašgatavotās turziņās, vēlāk savu slavas stundu piedzīvoja pašgatavotu limonāžu tirgošana, bet pagājušajā gadā "uz urrā" pirka antistresa bumbiņas, kas pagatavotas no baloniem un kartupeļu cietes. Tās bija tik populāras, ka visiem gribētājiem pat nepietika.
Kas mūs sagaida šogad, to droši vien rādīs laiks. Tomēr mani četrus gadus ilgie novērojumi ir izkristalizējuši dažas tendences, ko vislabprātāk bērni iegādājas:
- Vispirms jau spilgtas un spīdīgas lietas. Protams, tas nav nekas slavējams, bet bērniem reizēm iepakojums ir krietni svarīgāks nekā saturs.
- Ja tiek plānots cept kādu saldo našķi, ļoti svarīgi, lai tas būtu kārtīgi izdekorēts. Keksiņi tirdziņā tiks pārdoti krietni veiksmīgāk, ja būs izrotāti ar košām konditorejas pērlītēm un tamlīdzīgiem nieciņiem.
- Dzērienu tirgošana ir ļoti laba ideja, jo bērni, saēdušies cukurotos našķus, beigu beigās sapņo tikai par nesaldinātiem dzērieniem.
- Bērni ļoti labprāt iegādājas dažādas rotaļlietas – paštaisītas mašīnītes, spēlītes, rotaļlietu lādītes un tamlīdzīgi. Protams, darbs jāiegulda lielāks, bet arī pircēji garantēti.
- Sāļie gardumi patiesībā ir ļoti populāri. Atceros kraukšķīgus siera pīrādziņus, dievīgi smaržojošas picmaizītes un pat mazas, apaļas desu maizītes. Viss iepriekš minētais tika izpirkts pa tīro. Garās rindās pie šīm precēm stājās arī pedagogi un vecāki.
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Kādas radošas idejas ir citām mammām?
Sociālajā platformā Threads šogad izveidojušās vairākas diskusijas par Miķeļdienas tirdziņu plāniem. Jāsaka, radošu ideju te netrūkst:
- Arī puikas pina auklu rokassprādzes (Pinterest - paracord bracelet). Bija uz izķeršanu, bet diezgan dārgi sapirkt materiālus. Tad sāka nākt pie manis uz darbnīcu un taisīt porcelāna piespraudes un kaklarotiņas. Paši sagatavojās, nopelnīja nelegāli daudz, bija jau arī superīgi izdomājuši!
- Lielie (garie) ķiplokgrauzdiņu stienīši, kas ierīvēti ar ķiploku un tiek tirgoti pa vienam.
- Pagājušajā gadā ar meitu sacepām mini piciņas – pazuda pirmajās 5 min. Šogad arī cepsim piciņas un vēl siera bulciņas.
- Mēs ar jaunāko dēlu vienu gadu savārījām mazcukura ābolu zaptītes un sasaiņojām kopā ar karotīti. Lielie vidusskolēni izķēra piecās minūtēs, dēls laimīgs ar ietirgoto naudu varēja pats iet iepirkties.
- Pirms gada meita tirgoja soļanku. Pazuda vienā mirklī, ar katlu bija par maz.
- Ņemot vērā, ka būs daudz dažādu ēdamu lietu, mēs pagatavojām limonādi! Un izķēra uz urrā, noformējām inčīgi, un bērns labi nopelnīja!
- Ar meitu pagājušajā gadā taisījām svečturīšus. Mazās burciņas, ar PVA līmi dekupāžas veidā pielīmētas krāsainās rudens lapas un iekšā LED tējas svecīte.
- Vienu gadu dēls taisīja supervaroņu maskas no flīsa. Ļoti vienkārši – trafareti izdrukā, izgriež no flīsa, ar flomāsteru piezīmē, ko vajag.
- Ļoti viegls variants bija tirdziņā iekārtot tetovējumu studiju – sagādāt kaudzīti un tad bērns ar slapju lupatiņu palīdzēja klientiem izvēlētos uzlīmēt.