Viņas kleitu Kima Kardašjana atrada pati. Katja Šehurina par ceļu no Rīgas līdz Holivudai
Rīdzinieces Katjas Šehurinas radītās kleitas izvēlas pasaulslavenas zvaigznes, tostarp Kima Kardašjana, Nellija Furtado un Kristīna Hendriksa. Kā modes dizainerei no Latvijas to izdevies panākt?
Ar modes zīmola “Katya Katya” un “BAE by Katya Shehurina” dizaineri Katju Šehurinu tiekamies viņas jaunajā studijā Rīgas Klusā centra sirdī. Mežģīnes, tills, pērlītes, izšuvumi, podziņas… “Viss slēpjas detaļās, un tieši mazās lietas veido lielo dzīvi,” viņa vēlāk teiks intervijā.
Kādā intervijā minēji, ka reizēm maini studiju, lai mainītu enerģiju un sāktu jaunu posmu.
Jā, kad gribas sākt jaunu posmu, es tā daru arī ar dzīvesvietu, ne tikai ar darbnīcu. Šķiet, ka pati speciāli dažreiz arī to izprovocēju, lai atjaunotos un “pamaisītu enerģiju”. Manuprāt, daudzi nemaz neapzinās, cik milzīga saistība mums ir ar telpu. Cilvēks un telpa ir viens organisms, es velku paralēles ar dzīves posmiem un saviem iekšējiem ritmiem. Ir pāri, kuri remonta laikā izšķiras, mums ar vīru ir otrādi – mēs vēl vairāk satuvināmies. Vispār, ja tā filozofiski raugās, kaut ko mainot savā vidē, tu arī uz savu dzīvi vai darbu vari paskatīties no cita rakursa.
Man šķiet, daudzi domā, ka tu dzīvo Londonā.
Jā, tā ir. Lai gan ilgtermiņā nekad tur neesmu dzīvojusi. Priekšstats laikam radies tad, kad zīmolam “Katya Katya London” tur bija veikals. Pandēmijas laikā industrija nedaudz mainījās, tāpēc tagad strādājam galvenokārt “pop-up” stilā, tad gan es lidoju uz Londonu. Trīs dienas īrējam ļoti skaistu viesnīcas numuriņu, un tur pie mums nāk klientes. Man ļoti patīk satikties ar klientēm – nezinu, varbūt šāda apziņa nāk ar vecumu, bet sadarbība un atgriezeniskā saite man šķiet ļoti svarīga. Tikšanās mani savā veidā iedvesmo, sarunas laikā es saprotu, kādu sieviete redz savu kāzu dienu un kādu sajūtu vēlas izbaudīt.
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Zīmols ar starptautisku auditoriju un darbnīcu Latvijā izklausās diezgan izaicinoši.
Londonā ar klientēm strādāju klātienē, bet citās valstīs veikali manus tērpus ir iegādājušies, paši strādā ar līgavām un tad pasūta konkrētu izmēru kleitas.
Kā tev izdodas saglabāt savu rokrakstu laikmetā, kad mode nepārtraukti mainās?
Mans rokraksts laikam ir mežģīnes. Tās ir ne tikai romantiskas un sievišķīgas, bet prot arī ļoti labi saspēlēties ar sievietes figūru – var paslēpt to, kas jāpaslēpj, un izcelt to, kas jāparāda. Pēc pandēmijas industrijā kādu laiku valdīja minimālisma stila kāzu kleitas, arī tāpēc, ka dizaineri taupīja uz auduma rēķina. Vispār kāzu industrijai kovida laikā klājās diezgan slikti. To pat varētu nosaukt par krīzi. Sāksim ar to, ka pulcēties nedrīkstēja un kāzas tika atceltas. Cieta kāzu fotogrāfi, organizatori, dekoratori, dizaineri... Diemžēl tas ietekmēja industriju vēl pāris gadu pēc tam, jo daudzi pāri izvēlējās salaulāties tikai ar lieciniekiem vai šaurā draugu lokā. Tādā gadījumā arī kleita ir vienkāršāka, pat minimālistiska. Tāpēc radās mūsu zīmols “BAE” – tā ir vakarkleitu līnija ar citu cenu politiku. Šādu kleitu var valkāt ne tikai kāzu dienā, bet arī pēc tam, to var mierīgi ielikt čemodānā, neuztraucoties, ka saburzīsies.
Vēl viena kāzu tendence ir ātrums. Agrāk Londonā līgavas meklēja kāzu kleitas gadu vai pat divus gadus iepriekš, tagad tērpu izvēlas mēnesi pirms kāzām. Cilvēki nezina, kas ar viņu dzīvēm notiks pēc gada vai diviem, tāpēc vairāk dzīvo šodienai. Varbūt uz pēdējo gadu notikumu fona cilvēks ir aizdomājies, ka viss ir netverams. Bet tā jau tas ir bijis vienmēr… Dzīve ir tāda, kāda tā ir, un neviens negarantē, ka tā reiz kļūs labāka. Mēs taču nezinām, cik mums būs ļauts dzīvot, un tieši tas ir tas dzīves interesantums.
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Nellija Furtado, Kima Kardašjana, Kristīna Hendriksa... Tev nešķiet neticami, ka tavās kleitās tērpjas Holivuda?
Starp citu, Kima Kardašjana pati atrada mūsu kleitu Romas veikalā. Tas bija liels pārsteigums, kad asistente atsūtīja bildi, ko bija pamanījusi sociālajos tīklos. Toreiz es biju jaunāka un mana sajūsma skaļāka, bet nedaudz sirreālas sajūtas tās, protams, ir. To, kā kleitu izvēlas Kristīna Hendriksa, piedzīvoju dzīvē, viņas viesnīcas numuriņā Londonā. Kad biju stāvoklī, noskatījos visu seriālu “Mad Man”, un viņa bija viena no tām zvaigznēm, kas man patiešām patika, – viņai ir savs stils, viņa nebaidās būt citāda. Manuprāt, tieši tas ir viņas šarms. Viņa pati mūs atrada, sāka sekot “Instagram” un pati uzrakstīja: “Es jūs atradu “Pinterest”, un jūsu kleita ir tieši tas, ko es meklēju.” Viņa gan uzreiz brīdināja, ka viņai esot jau sarunāta “Vivienne Westwood” kleita, uzšūta pēc pasūtījuma, tāpēc “Katya Katya” kleitu viņa izmantos kā otro. Mums tas, protams, derēja, jo… būsim godīgi, kur uz modes kartes esam mēs un kur – Vestvuda? (Smejas.) Un tad nedēļu pirms kāzām viņa šo Vestvudas kleitu tomēr atcēla un izlēma laulāties mūsu zīmola kleitā...
Šis varētu būt tāds kā bērnības sapņa ekranizējums.
Bērnībā es tiešām sapņoju, bet pieauguši mēs pārtraucam sapņot, jo mums šķiet, ka nekas nav iespējams. Tomēr pēdējos gados es vairāk atgriežos pie sevis, mazāk domāju par industriju, par pielāgošanos, par to, ko domās citi. Cenšos radīt to, kas nāk no manas sirds. Iespējams, es vienkārši beidzot ļauju sev būt.
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Vai ir kāda kleita vai notikums, ko var uzskatīt par krasa pagrieziena punktu tavā karjerā?
Man šķiet, ka tieši tas, kā mainījās mana uztvere par sievieti, ir mans pagrieziena punkts. Es tagad katru sievieti uztveru kā Holivudas zvaigzni, jo katra no mums ir īpaša, katrai ir savs stāsts un katrai sievietei kāzu diena ir viena no svarīgākajām dienām mūžā. Un ir tik skaisti apzināties, ka tu esi daļa no kāda mūža īpašākās dienas! Es te nerunāju par sava ego svarīgumu. Es runāju par notikuma svarīgumu un iespēju, kas cilvēkam ļauj šo notikumu piedzīvot pēc iespējas skaistāk un izjustāk, emocionālāk.
22 gadu vecumā tu devies uz Franciju mācīties modes dizainu. Kā Francija ir iespaidojusi tavu estētisko vai dzīves skatījumu?
Francijā cilvēki ir diezgan noslēgti, viņus neinteresē ne tu, ne vieta, no kurienes tu esi atbraucis. Es neteiktu, ka tā ir arogance. Tā vairāk ir viņu pašpietiekamība. Nemaz negaidīju, ka studiju laikā nodibināšu kādu draudzību, taču jau kopš pirmās dienas sadraudzējos ar Adelīnu, meiteni no Francijas dienvidiem, kurai bija arī itāļu saknes. Viņu par mani interesēja pilnīgi viss. Kā bija dzīvot padomju laikos? Kā pēc padomju laikiem? Kādā valodā jūs runājat ģimenē? Es viņai biju eksotiska būtne. Adelīna visu laiku gribēja ar mani runāt, un jau pēc trim mēnešiem es gandrīz labi runāju franču valodā. Sākumā gan tā vairāk bija zīmju valoda ar angļu valodas iestarpinājumiem. (Smejas.) Braucām pie viņas vecākiem uz dienvidiem, redzēju, kāda ir īstā ikdienas dzīve Francijas laukos. Mani ļoti uzrunā tas, kā viņi novērtē detaļas: viņi priecājas par vismazākajām lietām, un tieši tās mazās lietas arī veido dzīvi. Viņi var glabāt kādu vecvecmāmiņas lietu un par to stāstīt no paaudzes paaudzē, jūsmot par kaut ko šķietami vienkāršu, bet ar milzīgu vērtību. Es domāju, ka tas arī savā ziņā izveidoja manu rokrakstu. Mana meita tagad mācās franču skoliņā, un es kopā ar viņu cenšos uzturēt savas franču valodas zināšanas.
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Mani ļoti iedvesmo arī Anglija. Viktorijas laikmeta stilistika, apkaklītes, garās piedurknes, mežģīnes. Tāda vēsturiska noskaņa, ko varam izstāstīt laikmetīgā un pārlaicīgā versijā. Starp citu, atgriežoties pie tendencēm, patlaban līdz ar minimālismu ļoti aktuāls ir arī maksimālisms: karaliski greznas kleitas, mežģīnes, izšuvumi un vēsturiskas garšas notis.
Kā tevī sadzīvo dizaineres un uzņēmējas lomas?
Viss dzīvē ir līdzsvarā. Mēs dzīvojam materiālā pasaulē, būtu jocīgi, ja es domātu tikai par mākslu. Man ir paveicies ar kolēģi Marinu, kopā strādājam jau 20 gadus. Viņa dzīvo Londonā. Marina ir tā klusā un praktiskā puse, kuru pārējie bieži vien neredz, savukārt es esmu radošā. Darbnīcā taisām prototipus, pirmos paraugus un īpašos pasūtījumus. Pati iesaistos gandrīz visu kolekciju pirmo prototipu radīšanā.
Kur jūs meklējat audumus?
Parīzē vienlaikus noris divas lielas izstādes, uz kurām braucam reizi gadā. Ar audumiem ir tāpat kā ar ikdienas garderobi. Dažreiz atliekt nopirkt vienu īpašu apģērba gabalu, un tu, ar to kombinējot, vari atsvaidzināt visu savu garderobi. Tieši tāpat viens interesants audums spēj pavērst visu kolekciju pavisam citā virzienā.
Man dažreiz patīk eksperimenti. Tāpēc šogad notika zīmola “BAE” skate kopā ar “Adidas Riga”, tāds foršs kontrasts – ielas un sportiskā mode kopā ar greznām kleitām. Man šķiet, ka zīmols “BAE” ļauj man paeksperimentēt un paskatīties citos virzienos. Tie ir pavisam citi procesi, kaut vai tiešsaistes tirdzniecība, piemēram. “Katya Katya” ir klasiskāka dāma, savukārt “BAE” ir kā mazs bērniņš, kurš vēl aug un attīstās, – mēs vēl nemaz nezinām, kas no viņa sanāks, kad viņš izaugs liels. Un “BAE” vairs nav nišas produkts, tas interesē plašāku auditoriju. Arī šī pārslēgšanās man patīk. Veidojot jaunu “BAE” kolekciju, es ar svaigu skatījumu un no citas perspektīvas paskatos arī uz “Katya Katya”. Man šķiet, ka šādu pārmaiņu noderīgumu piedzīvo jebkurš cilvēks jebkurā profesijā.
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Ko tu ieteiktu jaunajiem dizaineriem, kuri lasa šo interviju?
Izdzīvot bez starptautiskā tirgus latviešiem ir gandrīz neiespējami, jo mūsu tirgus diemžēl ir ļoti mazs. Biju uz LMA skatēm un redzēju dažus jaunos talantus, kuri man ļoti patīk un ar kuriem es gribētu sadarboties.
Jā, arī man ir bijuši dažādi dzīves posmi, kad esmu sēdējusi un domājusi – kāpēc es neizmācījos amatu tā, lai strādātu par couture meistari “Chanel” modes namā?! (Smejas.) Dzīvotu kā normāls cilvēks, ietu uz darbu un vakarā atpūstos. Bet tādi posmi diezgan ātri beidzas. Es domāju, ka mums katram ir savs ceļš, un es ticu, ka ir arī katram savs liktenis. Nevar jau dzīvi izrēķināt vai izdzīvot tā, kā ir pareizi. Jāredz, jāsajūt un jārīkojas – laikam tāds ir mans princips. Man patīk pārmaiņas. Nevajag no tām baidīties, jo pārmaiņas reizēm aizved tevi tieši turp, kur tev jābūt.
Man šķiet, ka brīdī, kad tu domā par savu neizdevušos couture meistares karjeru kādā no augstās modes namiem, svarīgi, lai blakus ir saprotošs partnera plecs.
Man ir paveicies, ka mans vīrs arī ir radoša personība. Agrāk uzskatīju, ka divi radoši cilvēki nevar būt un dzīvot kopā, taču tā nav. Mēs esam radoši, bet dažādos virzienos. Vīrs pašreiz vairāk strādā ar produktu dizainu. Pieļauju, ka tieši tā mēs viens otru papildinām. Es esmu emocionālāka, viņš – racionāls, kaut kāds līdzsvars tur rodas.
Vai teicienā par kurpnieku bez kurpēm ir daļa taisnības? Kā tu raksturotu pati savu stilu?
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Īpašos dzīves notikumos man nav daudz jādomā, ko vilkt, jo man ir “BAE” kleitas. Ikdienā ir svarīgi, lai man ir ērti. Kad strādāju studijā, man ļoti nepatīk, ja apģērbs mani ierobežo. Kādā brīdī sapratu, ka man skapī stāv padsmit žaketes, ko ikdienā nevelku, jo tās man traucē. Teikšu tā: pašas dzīvē man tagad ir skapja minimālisms. Kad braucu uz Londonu, man svarīgi, lai apģērbs neaizņem daudz vietas somā. Ikdienā varu uzvilkt arī “Zara” vai “COS” drēbes. Starp citu, bieži vien masu tirgū var atrast ļoti kvalitatīvas lietas, savukārt dārgos zīmolu veikalos – nepavisam ne tik kvalitatīvas.
Bet tu noteikti esi no tiem cilvēkiem, kuri izpēta, kā tās vīles ir sašūtas.
Jā. Arī audums man ir svarīgs un sastāvs. Bieži vien silueti, materiāli vai detaļas rodas, domājot par to, kā uzšūt apģērbu, kas būs elastīgs un plūstošs, kā tas pielāgosies cilvēka kustībām. Arī savu dizainu veidoju tā, lai kleitas valkātāja jūtas ērti. Komforta līmenis samazinās jau brīdī, kad tu uzvelc garu kleitu un vēl augstpapēžu kurpes, tāpēc manas kleitas nav ļoti smagas. Arī korsete veido struktūru, lai nav jādomā par vēderiņu, bet ir diezgan elastīga. To jau fotogrāfijā neredz, to var saprast, tikai pielaikojot.