Magnuss Eriņš tagad uz dzīvi raugās citādi: "Biju kā robots, kā pasažieris"
Magnuss Eriņš ir radio balss, dīdžejs un televīzijas raidījumu vadītājs, kurš nebaidās mesties jaunās pieredzēs. Viņa galvenais princips ir - nepalaist dzīvi garām autopilotā.
Šī ir Magnusa Eriņa pirmā lielā intervija žurnālam, bet no jaunām pieredzēm viņš nevairās un nebaidās. Tieši tādā veidā – nebaidoties uzdrīkstēties darīt to, ko ir nodomājis, – Magnuss sāka dīdžeja karjeru, ierunāja televīzijas raidījumu Ķepa uz sirds un dara to joprojām, kā arī kļuva par Latvijas Radio 5 – Pieci.lv ētera balsi un piekrita vadīt erudīcijas spēli 15 jautājumi.
Šis rudens mazliet atšķirsies no iepriekšējiem diviem – bez 15 jautājumiem. Bet vai tādēļ Magnuss būs mazāk aizņemts? Noteikti ne! Viņš skries pēc sava kumosa. Un pats cer, ka darīs to gudri.
Tavā Instagram kontā pamanīju video no Maļorkas Spānijā, kur redzams pilns Saules aptumsums. Spontāni izdomāji, ka jābrauc, vai tas bija ilgi plānots ceļojums?
Es turp braucu divu iemeslu dēļ. 13. augustā man bija dzimšanas diena, savukārt dienu iepriekš – pilnais Saules aptumsums, ko ļoti gribēju redzēt savām acīm. Patiesībā stāstam par šo braucienu ir vairākas daļas. 1999. gadā, kad biju deviņus gadus vecs, Latvijā varēja vērot daļēju Saules aptumsumu. Skatījāmies caur disketēm – atplēsām vaļā apvalku un tad caur to melno riņķīti vērojām aptumsumu. Šķiet, tā bija pirmā reize manā mūžā, kad izjutu tādu wow! sajūtu. Tu jau tā esi mazs puika un sajūties vēl mazāks, kad noraugies, kā Mēness daļēji aizsedz Sauli.
Pēc daudziem gadiem YouTube noskatījos video, kur Amerikas dienvidos, tuksnesī, cilvēki bija nofilmējuši pilno Saules aptumsumu. Tajā laikā jau strādāju radio un, skatoties šo video, pie sevis nodomāju – kad nākamreiz būs šāds notikums, es arī braukšu to skatīties klātienē. Šā gada sākumā es par to sāku domāt vēl vairāk, jo erudīcijas spēlē 15 jautājumi piedalījās astronoms Ilgonis Vilks. Viņu ieraugot, man uzreiz bija – hei, es plānoju braukt skatīties! Mani pievienoja aptumsuma vērotāju grupai, un tad jau brauciena plānošana kļuva super vienkārša. Tiku pie precīzām instrukcijām, kur labāk doties, kurā virzienā skatīties, kas jāņem vērā. Sākotnējā ideja bija lidot uz Barselonu vai Valensiju, noīrēt auto un braukt dziļāk Spānijas vidienē, bet tad iedomājos, ka nekad neesmu bijis Maļorkā. Vācu seriālos to attēlo kā foršu vietu – tad kālab neaizbraukt turp? (Smejas.) Tā kopā ar draudzeni aizbraucām atpūsties, un savu dzimšanas dienu sāku svinēt jau iepriekšējā vakarā, gaidot Saules aptumsumu.
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Cik gadu tev palika?
Trīsdesmit seši. Esmu jau tuvāk 40 nekā 20, bet nesūdzos.
Mazliet baidies no maģiskā skaitļa 40?
Nē, absolūti ne! Man šķiet, ka tā ir sevis noskaņošana, kas turklāt ļoti labi strādā. Mēs mēdzam iztēloties dažādus scenārijus, lielākoties visa komunikācija, kas notiek reālajā dzīvē, pirms tam prātā ir iztēlota un izrunāta 90 dažādos variantos. Bet ne vienmēr tas, ko esi iztēlojies, sakrīt ar realitāti. Tad kādēļ man sevi gruzīt par to, ka tuvojas četrdesmit? Ak vai, mugura vairāk sāpēs? Labāk es šodien vairāk pavingrošu, lai rīt mugura nesāpētu. Mana pieeja dzīvei ir tāda – ja domā par nākotni, tad mēģini domāt tikai labākās lietas, ko no tās gribi.
Un tad, kā jau dzīvē tas iekārtots – ne visu varam paredzēt un kontrolēt...
Jā, bet viena lieta, ko zinām pavisam skaidri, ir tas, ka uzmanība, kas mums katram ir, jātērē ļoti rūpīgi un vērīgi. Manuprāt, ir svarīgi nedzīvot autopilotā. Saules aptumsuma vērošana spēj kolosāli izsist no šī autopilota, jo tu apzinies, cik patiesībā maza niecība esi uz visa apkārtējā milzīgā fona. Debess ķermeņi parāda priekšā, cik mazs puteklītis tu, cilvēk, esi. Tomēr arī katram puteklītim ir sava pieredze, savs stāsts. Lielāks vai mazāks, garāks vai īsāks, bet ir. Un katram viņa stāsts ir pats svarīgākais. Beigu beigās mēs paši šos stāstus veidojam. Es domāju par to, ko pats varu darīt, lai man būtu vieglāk, foršāk un patīkamāk.
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Runājot par patīkamo – laikam esi liels ceļotājs un sajūtu mednieks?
Sevi nesauktu par lielu ceļotāju, varētu vairāk, bet man patīk pabūt ārzemēs un redzēt, kā cilvēki dzīvo citur. Kā viņi jūtas, kāda ir viņu ikdiena. Kad esmu kādā izbraukumā, vislabāk man tīk dienas vidū apsēsties pie galdiņa kādā kafejnīcā un vērot cilvēkus viņu ikdienas gaitās. Kā viņi izskatās – priecīgi vai norūpējušies? Kāda ir ķermeņa valoda? Par ko viņi runā? Tas ir ļoti interesanti, turklāt diezgan bieži šādā veidā sanāk ar kādu vietējo iedzīvotāju parunāties tā pamatīgāk.
Reiz Rimini iepazinos ar itāļu kungu, vārdā Mauro Gregorio, viņš strādāja kafejnīcā par viesmīli. Agrāk pašam piederēja viesnīca, bet tad viņš šo biznesu pārdeva, nopirka jahtu un tagad lielākoties burā apkārt. Kad ir tūrisma sezona, atgriežas Itālijā, sapelna naudu un atkal brauc tālāk. Joprojām spilgti atceros viņa sacīto, ka jūrā ir daudz atbilžu un ka varbūt nemaz nevajag sevi ielikt korporatīvās pasaules 9–17 rāmītī. Ne visiem to vajag, jo var arī citādi. Forši to dzirdēt no cilvēka, kurš pats ir izgājis cauri tik dažādām pieredzēm, – vispirms bijis tajā rāmītī, bet tad sapratis, ka viņam vairs nevajag to stresu un problēmas, ka patiesībā viņš vēlas savu dzīvi vairāk veltīt sev.
Zini, ar sajūtām ir tā, ka patiesībā mana dzīve diezgan daudzus gadus ir aizritējusi uz skatuves. Jau kopš mazām dienām spēlēju saksofonu, biju mūzikas skolas orķestrī, kvartetā, izpildīju arī solo. Tur sajūtu netrūka. Vēl nesen kopā ar Lindu Samsonovu, kura arī ir dīdžejs, izklaidējām cilvēkus Rīgas svētkos 11. novembra krastmalā. Milzīgs pūlis cilvēku, kurus tu iedvesmo kustēties, priecāties, smaidīt, dejot un kaut mazlietiņ aizmirst par savām rūpēm. To redzot, arī tu pats nevari justies slikti, tieši otrādi – sajūta ir lieliska. Un tev vēl par to maksā. Labākais darbs pasaulē!
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Kā tu nonāci līdz atskārtai – gribu būt dīdžejs?
Varētu teikt, ka līdz tam mani aizveda saksofons. Kad mācījos Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, sapratu, ka tas tomēr nav mans, vairs negribējās spēlēt klasisko mūziku. Paldies manam ģeniālajam pasniedzējam Artim Sīmanim, kurš laikam to pamanīja un uzdeva tiešu jautājumu: “Vai tev šis tā pa īstam patīk vai nepatīk? Ja nepatīk, tad godīgi pasaki.” Tā bija mana pirmā godīgā saruna pašam ar sevi. Nomainīju skolas, pārgāju uz Rīgas Angļu ģimnāziju. Pēc tam mazliet arī pastudēju, bet aizgāju no Universitātes, jo negribējās pašam maksāt par studijām. Strādāju dažādus darbiņus, bet mūzika joprojām bija viena no manas dzīves kaislībām, un jutu, ka tai sevi kaut kā ir jāizpauž.
Pienāca 2012. gads. Gadu mija jau nosvinēta, un, kā jau agrajos 20 gados bija ierasts, kopā ar draugiem nedēļas nogalē ballējāmies klubā. Pulkstenis bija seši no rīta, klubu tūdaļ vērs ciet. Iedegās lielās gaismas, dīdžejs spēlēja Swedish House Mafia dziesmu, un es sapratu – viss, man ir apnicis ballēties! Man tas vairs nesagādā prieku. Toties, skatoties uz dīdžeju, prātā iešāvās doma – es arī tā varētu! Es zinu mūziku, tā man ir asinīs.
Tas, kas sekoja tālāk, savā ziņā bija muļķu drosme. Es nopirku datoru un iekārtu, ar ko miksēt dziesmas, iegādājos licenci programmatūrai. Pirmā spēle man bija Vecrīgā, Spot Cafe; pazinu īpašnieku un sarunāju, ka uzspēlēšu. Aizgāju ar visu savu aparatūru, licence nopirkta, 200 dziesmas salasītas, šķita, ka esmu gatavs. Man bija jāspēlē no desmitiem vakarā līdz sešiem rītā, par to dabūju 15 latu un trīs bezmaksas dzērienus. Protams, tagad, atskatoties uz to vakaru, saprotu, ka mans sniegums bija diezgan briesmīgs. Tomēr es nepadevos, turpināju meklēt jaunu mūziku un pilnveidot prasmes. Reizē ar dīdžejošanu sāku Latvijas Televīzijā ierunāt raidījumu Ķepa uz sirds.
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Kā tavā dzīvē ienāca radio?
To, ka labprāt strādātu radio, zināju jau vidusskolas laikā. Krustmāmiņai savulaik piederēja izdevniecība, kas izdeva žurnālus jauniešu auditorijai. Viņa man piedāvāja pamēģināt, kā tas ir – būt žurnālistam un intervēt cilvēkus. Tā sagadījās, ka intervēju Tomu Grēviņu, kurš tolaik strādāja Radio SWH. Bija iespēja aizbraukt pie viņa uz darbu un apskatīties, kāda ir radio studija un ko tur dara. Saruna ar Tomu un viss redzētais manī nostiprināja pārliecību, ka šis tiešām būtu tas, ko gribētu darīt. Pagāja seši gadi kopš tās intervijas, un 2014. gada martā sāku strādāt Latvijas Radio 5 – Pieci.lv. Protams, bija jāiztur nopietns konkurss, tāpat vien iespēja no gaisa nenokrita.
Pašam patika, kā izklausījās tava balss radioviļņos? Dzirdot savu ierakstīto balsi, daudziem šķiet, ka tā skan savādi, svešādi.
Tajā laikā man ļoti patika, paklausoties tagad... bišķiņ kauns. (Smejas.) Runāju atbilstoši tā brīža prasmēm. Tomēr jau tad apzinājos – lai būtu patiešām labs tajā, ko daru, man ir svarīgi pēc iespējas ātrāk izkopt runu. Mums bija dots uzdevums reizi vai divas nedēļā iet mācīties pie runas pedagoga, reizi gadā bija jānokārto tests – jāuzraksta teksts, jānovada intervija. Tas nāca par labu, es jutu, cik ļoti uzlabojās dikcija un spēja dzīvajā ēterā loģiski virknēt vārdus. Ļoti daudz iemācījos arī no kolēģiem un radio leģendām, viņi nekad neatteica, ja lūdzu padomu, varēju uzdot jebkuru jautājumu par radio. Par to esmu un vienmēr būšu pateicīgs.
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Man šķiet, lai strādātu radio, vajag tādu... pat neprotu izskaidrot... būt bišķīt loco (traks, neprātīgs – no spāņu val.). Pozitīvā nozīmē. Tu esi viens pats telpā, spēlē mūziku, skaļi runā un jūti to mistisko saikni ar klausītāju, kuru tu neredzi, nezini, kā viņš izskatās, ko tobrīd dara, bet zini, ka viņš tur ir. Apzinies, ka tevi klausās desmitiem tūkstošu vai pat simtiem tūkstošu cilvēku, kā tas ir Dod pieci! maratona laikā. Šī saikne ir kaut kas pārdabisks.
Tev tā vienmēr bijis – ja ir ideja, tad mērķtiecīgi uz to iesi?
Ne vienmēr, jo gribu tik daudz, ka visam nepietiek laika. Pārāk daudz mērķu vienlaikus izsūc visu enerģiju, tādēļ kaut kas ir jānoliek maliņā. Bet tas nenozīmē, ka jāatliek pavisam. Man ir vairākas lielākas idejas, ko nākotnē gribētu attīstīt, saistītas ar sociālo uzņēmējdarbību. Ļoti patīk šis virziens. Uzskatu, ka mums kaut kas ir jādod atpakaļ. Kaut vai caur pakalpojumu – jā, ar to kaut ko nopelnot, bet tajā pašā laikā arī dodot. Zinu, ka izdomāšu, kā to īstenot.
Kāds ir tavs tuvākais mērķis – vienalga, liels vai mazs?
Labs jautājums. Ir viens, ko lēnām un jau ilgi čibinu. Gribu iemācīties miksēt vinila plates. Bez ekrāniem, bez jebkā digitāla, liekot lietā tikai savu dzirdi. Tas ir ļoti sarežģīti. Kāpēc es to gribu darīt? Pirmkārt, pierādīt sev, ka to varu. Otrkārt, šādā veidā man gribas izrādīt godu savam arodam un tiem džekiem un dāmām, kuri to vispār sāka darīt. Man ir vēl viens mērķis, biznesa ideja, bet par to pagaidām skaļi nerunāšu.
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Esi teicis: “Strādājot radio, svarīgākais ir nesačakarēt cilvēkiem dienu.” Kas var sačakarēt tavu dienu? Un kas palīdz to uzlabot?
Sačakarēt manu dienu var diezgan absurdi – ar visu to šļuru, ko var izlasīt internetā. Cenšos no tās izvairīties, bet ne vienmēr sanāk. Reizēm pamanu tādus ierakstus, kas liek brīnīties – vai tiešām cilvēks, kurš to rakstīja, nesaprot, ka šauj pats sev kājā? Ja lasot vēl piedevām esmu iegājis autopilota režīmā, kā es saucu dzīvošanu bez apzinātības, tad sanāk uzvilkties, un daļa manis stulbi uz to noreaģē. Bet tikai es pats esmu atbildīgs par savu reakciju, vai ne?
Okei, būšu pavisam godīgs – mani tiešām kaitina satiksme Latvijā. Šķiet, ka mums visiem vajadzētu bišķi vairāk paelpot, nomierināties un tikai tad sēsties pie stūres. Baigi daudz agresijas! Reizēm pats sevi pieķeru, ka pavelkos līdzi un sāku tizlāk braukt. Te sākas stāsts par dienas uzlabošanu. Manai mašīnai gadījās tehniska ķibele, tāpēc bija jāuzmanās ar pārāk dedzīgu gāzes pedāļa spaidīšanu. Ja uzgāzētu par stipru, motors izmestu kļūdu un teiktu, ka ir ierobežota jauda, nevarēsi vairs pabraukt. Tā nu es pārvietojos ļoooti (lēnām un izteiksmīgi pavelk “o” garāku) nesteidzīgi un sapratu, cik muļķīgi esmu pārvietojies tik daudzas reizes. Šis uzlaboja manu dienu, neraugoties uz to, ka bija jāsamaksā par auto remontu. Ieguvu jaunu atziņu pats par sevi.
Kāds autovadītājs tu esi?
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Dinamisks. Bet bez kaut kādiem idiotiskiem gājieniem. Ja ceļš nav labi pārredzams un neesmu pilnībā pārliecināts, ka veiksmīgi apdzīšu, neriskēšu. Ieslēgšu kruīza režīmu, uzlikšu fonā kādu jauku dziesmu, skatīšos uz priekšā braucošā auto numura zīmi un stūrēšu tālāk.
Esi teici, kas tev patīk lasīt grāmatas, sevišķi iedvesmojoša savulaik šķitusi Ričarda Brensona Losing my Virginity. Arī es to esmu lasījusi, pat vairākas reizes, un joprojām atceros dažas Brensona atziņas, piemēram, “es skaidri zinu, ka smiekli bagātina dvēseli”, “biznesā tāpat kā dzīvē – svarīgi ir darīt labu”, “mans pašlepnums nekad netraucē atzīt savas kļūdas”.
Kļūdu atzīšana ir ļoti svarīga lieta! Tas jāmācās visu dzīvi. Man šķiet, lielākais kritiķis, kas man var būt, esmu es pats. Darbs radio šajā ziņā deva labu rūdījumu, jo iemācījos paškritiski sevi novērtēt, klausoties ēterus, un saprast, kas jādara, lai es kļūtu labāks tajā, ko daru.
Vispār kritika ir interesanta padarīšana. Mums katram ikdienā ir dots daudz iespēju parādīt, kādi cilvēki esam, – citiem, bet galvenokārt jau sev. Bet tad ierunājas iekšējais kritiķis, kurš saka: tev neizdosies; šis tev nesanāks; kāpēc tu to vispār dari; kāda no tā jēga... Man šķiet, šādos brīžos ir svarīgi šo kritiķi apklusināt. Jo citādi var būt tā, ka tu kaut ko neizdari tikai tādēļ, ka iekšējais kritiķis ideju ir nogalinājis jau saknē. Tev ir jāpamēģina, vismaz sevis dēļ, lai tiešām saprastu, vai ir vērts to darīt vai ne, vai tam ir kāds pienesums. Pat ja beigās nekas neizdosies, laiks, ko būsi pavadījis mēģinot, nebūs velti izšķiests, jo būsi ieguvis pārliecību, kāpēc to tiešām nevajag.
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Kāds šodien ir Magnuss Eriņš, kurš sēž kopā ar mani pie galda un dzer melno tēju ar mazliet cukura?
Mazliet noguris, bet tajā pašā laikā entuziasma pilns. Joprojām neesmu zaudējis ticību labajam pasaulē. Ikdienā satieku cilvēkus – gan turīgus, gan ne tik turīgus – un redzu, cik daudz laba var izdarīt un kā viņi to dara. Ziedo, palīdz… Arī tie, kuri nedara sliktu citiem, ir labi. Nenoliegšu, pasaulē notiek vājprātīgas lietas un, globāli raugoties, ir daudz sliktu un pretīgu cilvēku. Pirmo reizi tā līdz kaulam to sapratu, kad tika publiskoti Epstīna faili. Tas pamatīgi mainīja manu skatpunktu – neesi tik naivs! Ļaunais ir. Bet ļaunajam līdzās stāv arī labais.
Pēdējos gados savā dzīvē krietni vairāk esmu ieviesis apzinātību. Mācījos kursos pie Anša Jurģa Stabinga – tas bija ko vērts! Bet nav viena vienīga ceļa, kā pie tā nonākt, katrs var atrast savējo. Tas, ko tagad ikdienā daru un pie kā piedomāju, – brīžos, kad jūtu, ka atkal esmu iegājis autopilotā, mēģinu sevi no tā dabūt ārā. Lūk, tipiska situācija, kurā sevi pieķeru visai regulāri. Pamostos no rīta, paķeru telefonu, sāku tur kaut ko bakstīties un esmu izbesījies jau pirmajās desmit minūtēs. Pieceļos, tīru zobus, eju dušā, vāru tēju un piepeši attopos – o, virtuvē ir kļuvis gaišāk, esmu pieslēdzies visam, ko redzu un dzirdu. Esmu šeit un tagad, bet viss, kas bijis līdz tam, pagāja pilnīgā autopilotā. Biju kā robots, kā pasažieris. Toties tagad es jūtu savu ķermeni, apzinos, ko daru, viss ir forši. Piesēžos pie datora, joprojām viss forši, līdz pēkšņi saprotu, ka atkal esmu nokļuvis feisbukā. Jāsit sevi ārā no šitā! Tās ir vecās programmas, ko prāts izveidojis un kas atkal un atkal velk atpakaļ, kamēr nesāc rīkoties apzināti.
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Ļoti svarīga, manuprāt, dzīvē ir garlaicība – kaut vai pusstundu katru dienu. Šajā garlaicībā rodas idejas un atbildes, jo tev priekšā nav ekrāna, kas visu laiku stimulē smadzenes. Bērnībā taču tā bija. Piedzimu 1990. gadā un vēl piedzīvoju analogo pasauli. Bija dienas, kad uznāca garlaicība, bet tad pēkšņi izdomāju kaut ko jaunu un foršu, kā pilnveidot ikdienu. Tu trenē savu prātu, un notiek darbība, kas būtībā ir notikusi tik ilgi, cik ilgi vien pastāv cilvēce. Smadzenēs veidojas jauni neironu ceļi, un notiek attīstība.
Ar ko tev visspilgtāk palikusi atmiņā bērnība Koknesē?
Tas bija foršs laiks, piepildīts ar dažādām aktivitātēm. Ziemā uz dīķa ledus spēlējām hokeju, braucām ar ragaviņām lejā no kalna. Dzīvojot privātmājā, neizpalika zāles pļaušana, kartupeļu stādīšana, darbiņi siltumnīcā, ziemai malka jāgādā, jāskalda un jākrauj grēdās… Tas viss ir darīts. Mācības un mūzikas skola arī aizņēma gana daudz laika.
Esi vienīgais bērns?
Nē, man ir divi jaunāki brāļi.
Kā tu jūti un saproti vecākā brāļa lomu?
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Pateikt stop, kad vajag, reizēm aiztaisīt puikām mutes, kad par daudz sāk runāt muļķības. (Pasmaida.) Tajā pašā laikā viņus iedrošināt un ar savu piemēru parādīt, ka var rīkoties šādi. Dari, kā vēlies, bet var arī tā. Palīdzēt. Turēt rūpi par savējiem. Man tas šķiet pašsaprotami, ka katram tā ir jādara. Ģenētiski tev neviens nevar būt tuvāks par brāļiem un māsām, tā ir saikne uz visu dzīvi. Šīs attiecības ir ļoti jākopj – nevar laist pašplūsmā, bet nevajag arī mikromenedžēt.
Robeža starp pašplūsmu un mikromenedžmentu ir smalka, vai ne?
Jā, bet tāpēc mums ir dota spēja sazināties un komunicēt vienam ar otru. Ir labi zināt, kur sākas vienas robežas un beidzas otras, kur ir tā zona, kurā negribam nokļūt. Tas ir godīgi pret sevi un apkārtējiem.
Kāds tu esi romantiskajās attiecībās?
Dzīve ir likusi iemācīties, kā uzticēties cilvēkiem. Attiecībās ir svarīgi būt patiesam, nav jēgas uzdoties par to, kas tu neesi. Tas ir vienīgais, kas tiešām strādā, – esi tu pats. Vēl viena lieta, par ko esmu pilnīgi pārliecināts, – neko nevajag sasteigt.
Attiecībās esmu ļoti dāsns, tā ir viena no manām mīlestības valodām. Iedomājies, es zinu, kas ir mīlestības valoda! Un tādas ir pat vairākas! (Garšīgi smiekli.) Kad šo apguvu, atskārtu, ka tikpat svarīgi, kā zināt sava mīļotā cilvēka mīlestības valodu, ir saprast, kas tev pašam patīk, un darīt to zināmu otram cilvēkam. Mazliet var pateikt priekšā – ja tu mani gribi iepriecināt, vari darīt šo un šo. Bet, ja gribi iepriecināt mani tā, kā tu to vēlies, lūdzu, ar lielāko prieku! Viens no veidiem, kā man patīk izpaust savu mīlestību, ir dāvināt dāvanas.
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Tas var būt gan kaut kas taustāms, gan mērāms emocijās?
Gan, gan. Reizēm kārbiņa ar pērlēm ir tieši tas, kas vajadzīgs, bet citreiz ļoti forša dāvana ir pieredze. Piemēram, tagad man ir jāieplāno laiks, kad izlietot Ziemassvētku dāvanu no draudzenes – pieredze ar superauto Biķernieku trasē. Būs jāizbrauc ar Ferrari, Lamborghini. Nekad šādos superauto neesmu sēdējis, tas man būs kaut kas jauns un interesants.
Viens no maniem hobijiem ir auto simulatori, visvairāk man patīk tieši sacīkšu simulatori. Mājās ir Play Station, reizēm pabraucu Gran Turismo.
Kāds tev solās būt šis rudens saistībā ar dažādiem projektiem? Kur būsi redzams un dzirdams?
Joprojām būšu raidījumā Ķepa uz sirds, tāpat kalendārā ir daudzi privātie un korporatīvie pasākumi, ko vadīšu, jāspēlē dīdžeja seti. Darba netrūks!
Kāda ir pēcgarša pēc četrām sezonām 15 jautājumos? Šoruden raidījums vairs nebūs ēterā.
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Pateicoties 15 jautājumiem, man tagad ir foršs veids, kā varu iesākt pasākuma vadīšanu. Esiet sveicināti, mani sauc Magnuss Eriņš, ikdienā jūs mani varbūt esat redzējuši raidījumā 15 jautājumi. Parasti man ir 15 jautājumi, bet šoreiz tikai viens – kā jūs šovakar jūtaties? (Pasmaida.) Jūtos ļoti gandarīts par pieredzi, ko ieguvu, vadot šo raidījumu. Sevi nebūt neuzskatu par erudītāko cilvēku uz planētas, man vienkārši interesē lietas. Šis tas no visa, ko dzirdēju spēles laikā, kaut kur prātā ir aizķēries. Uzreiz atceros, ka Cēzara salāti nāk no Meksikas. Bet zini, kas bija ne mazāk vērtīgi? Ejot cauri tēmām, saprast, cik daudz es vēl nezinu. Viens piemērs – arhitektūra. Pilnīgs tukšums! Vienmēr esmu novērtējis, cik skaisti izskatās ēkas, kas vēl saglabājušās no seniem laikiem, brīnījies, kā tolaik tādas varēja uzbūvēt, bet kā sauc konkrēto detaļu neogotikas stilā zem loga virs trešās palodzes, nav ne jausmas! Forši un vērtīgi apzināties, ka ir vēl daudz ko lasīt, redzēt un pētīt. Man patīk YouTube skatīties video par zinātni, vēsturi, ģeogrāfiju – dažnedažādām lietām.
Tagad parunāsim par ķepu tēmu! Tev ir kaķis Žanis. Vairāk esi kaķu, nevis suņu cilvēks?
Man patīk arī tie, bet līdz šim nekad nav bijis laika sunim. Bērnībā mums bija suņi, ir palikušas dažas rētas uz rokām.
No kā?
Mani sakoda savs suns. Bērnībā bija vairāki nepatīkami piedzīvojumi ar suņiem. Reiz kartupeļu talkas laikā radu suns man iekoda dibenā, jo es, šķiet, aizgāju pēc prjaņikiem vai cepumiem. Pēc tam iekoda savējais. Tad, ejot mājās no skolas, sastapos ar suni, kurš bija norāvies no ķēdes. Laikam viņi visi gribēja mani pagaršot. (Smejas.)
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Vai pēc tam nebija no suņiem bail?
Bija bišķiņ bail, bet ātri tiku tam pāri – savā veidā. Manai krustmāmiņai bija riktīgi foršs vācu ganu suns – kā suns terapeits. Viņš man parādīja, ka suņiem ir arī draudzīgā puse, ka es varu uzticēties. Kad mācījos vidusskolā, pēc skolas vēl strādāju, tāpēc mājās braucu ar pēdējo vilcienu pusdivpadsmitos vakarā. Gāju pa Pļavu ielu, tur vienai mājai vārti atstāti vaļā un pa tiem ārā uz ietves iznācis milzīgs suns. Varēju iet atpakaļ un mest līkumu, kas prasītu papildu pusstundu, vai arī saņemties un mierīgi paiet garām. Saņēmos.
Dzīvnieki man ir sirdij ārkārtīgi tuva tēma. Tās ir dvēselītes, par kurām mums jārūpējas. Ja reiz esam uzņēmušies rūpes par mājdzīvniekiem, pieradinājuši viņus, tad jādara viss iespējamais, lai cilvēkiem būtu izpratne par dzīvnieku tiesību aizsardzību un negribētos darīt viņiem pāri, turēt nepiemērotos apstākļos. Brīdim, kad cilvēks pieņem lēmumu, ka viņam vajag mājdzīvnieku, jābūt tādam, ka viņš savu dzīvi bez mājdzīvnieka nevar iedomāties. Ja tā nav, tad nevajag. Ķepā gadiem runājam par to, ka dzīvnieku patversmes Latvijā ir pilnas. Mājdzīvniekus likuma izpratnē joprojām traktē kā mantas, kā lietas, kas pēc būtības tā nav; šī sistēma ir nepareiza. Tas, kas ir forši, – cilvēki aizvien vairāk sāk uzskatīt mājdzīvniekus par ģimenes locekļiem.
Kā tavā dzīvē ienāca Žanis?
Viņš pieklīda, un man bija jāreaģē. Saproti, pasaulē ir tāda kaķu izplatīšanas sistēma. Tas ir tā – tu izej ārā, lai iznestu miskasti, un pēkšņi pie kājām ir kaķis, kurš skatās uz tevi un bez vārdiem saka: hei, cilvēk, man ir kaklasiksniņa, bet esmu viens ārā, tumsā, palīdzi man! Paņēmu viņu un uznesu augšā uz dzīvokli. Protams, ieliku sociālajos tīklos informāciju, ka atrasts kaķis, izdarīju visu nepieciešamo. Man piezvanīja cilvēks, kuram kaķis it kā piederēja, bet pēc pāris sarunām secināju, ka nevaru atdot viņam kaķīti atpakaļ. Nevarētu sadzīvot ar sevi, ja būtu to izdarījis. Par laimi, šim cilvēkam nebija iebildumu, ka kaķis paliek pie manis, viņš saprata, kādēļ tas tā ir. Nākamajā dienā aizvedu pie veterinārārsta, Žanim ielika čipu un piereģistrēja.
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Kā tev šķiet, kas mums no dzīvniekiem būtu jāmācās?
Patiesums un miers. Es aizeju mājās, kur mani sagaida 53 jauni e-pasti, seši WhatsApp čati, vēl jāizraksta vairāki rēķini. Galva ir sakarsusi, un viss, ko gribas, ir vienkārši apsēsties dīvānā un neko nedarīt. Tad es paskatos uz savu kaķi, kurš, guļot uz palodzes, laiski izstaipās un raida nepārprotamu signālu – cilvēk, atnāc un pabaro mani, visas tavas problēmas ir štrunts! Nāc, kalpo man! Un iestājas miers. Vēl – tā kā lielākā daļa dzīvnieku ir plēsēji, pieļauju, ka arī tur ir ko pamācīties. Piemēram, kā izvērtēt kumosu, pēc kā skriet. Iedomājies gepardu, kurš sēž, paslēpies garā zālē, un vēro antilopi. Viņš var ļoti īsā laikā attīstīt lielu ātrumu, lai noķertu savu upuri. Antilope ir lēnāka, toties var skriet daudz ilgāk. Tagad gepardam ir jāsaprot, vai skries, patērēs enerģiju, un viņam būs ko ēst, vai arī skries, patērēs enerģiju, bet beigās nebūs ko ēst un enerģija būs iztērēta veltīgi. Dzīvniekam tas ir dabisks instinkts, bet mums tas ir jāattīsta un jāmācās visu mūžu – ko un kā vēl dzīvē izdarīt sev par labu.