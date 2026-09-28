Olga Muhina: Kad hobijs kļūst par adresi Milānā
Pirms divpadsmit gadiem tas bija hobijs, bet šodien – Latvijas rotu zīmols, kura vārds izskan arī vienā no pasaules nozīmīgākajām modes galvaspilsētām. pas de marque radītāja Olga Muhina savu zīmolu veidojusi soli pa solim, līdz šoruden tā kolekcijas nonākušas Milānas “šovrūmos” un pašā pilsētas modes sirdī – Via della Spiga. Sarunā ar Olgu par to, kā hobijs pārtapa biznesā, kāpēc pienācis īstais brīdis starptautiskajam tirgum un ko pas de marque gatavo jaunajai sezonai.
Īsā laikā pas de marque ir kļuvis par pamanāmu un iecienītu zīmolu Latvijā. Kāda ir zīmola pamatideja, kādai sievietei radītas šīs rotas?
Tā var izskatīties, ka tas notika īsajā laikā. Īstenībā zīmolam šomēnes paliek 12 gadu. Vienkārši pirmajos gados tas man bija kā hobijs, turklāt pa šo laiku man piedzima divi bērni. Tikai pēdējo piecu gadu laikā man ir bijusi iespēja strauji attīstīt pas de marque.
Tā pamatā ir ideja par mūsdienīgu eleganci un izteiksmīgu minimālismu. Šīs kolekcijas ir radītas sievietei, kura novērtē dizaina tīrību, kvalitāti un pamanāmu individualitāti. Viņa izvēlas lietas ar raksturu un vērtību. Viņa var valkāt mūsu rotas gan ikdienā, gan vakara pasākumā un justies pašpārliecināta un brīva savā stilā.
Šī sezona zīmolam pas de marque ir pavērsiena punkts – jūs izejat starptautiskajā tirgū un paziņojat par klātbūtni Milānā. Pastāstiet vairāk par šo lielo soli!
Šis solis, kā arī visi nozīmīgie notikumi zīmola vēsturē, ir nācis pats par sevi un ļoti organiski. Man pat dažreiz šķiet, ka kaut kas tāds notiek bez manas dalības. Bet tad atceros, cik daudz es par to sapņoju un cik ilgi un cītīgi pie tā strādāju.
Olga Muhina: Kad hobijs kļūst par adresi Milānā
Vasaras beigās ar mani sazinājās divi Milānas “šovrūmi” ar piedāvājumu izvietot pie viņiem pas de marque kolekciju – vienā uz Milan Fashion Week norises laiku, otrā vēl sešus mēnešus pēc tam. Tas nozīmēja – mēs esam pamanīti! Noslēdzām līgumus, es aizvedu uz Milānu paraugus, un sākās darbs – “šovrūmi” prezentē manas rotas gan presei, gan potenciālajiem iepircējiem, kuri savukārt izvēlas papildināt savu konceptveikalu vai interneta veikalu sortimentu ar pas de marque. Un es jau redzu pirmos rezultātus.
Turklāt viens “šovrūms” reizi mēnesī nodos visas savas telpas manā rīcībā. Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā pašā Milānas sirdī, Via Della Spiga, katru mēnesi notiks pas de marque prezentācijas un citi pasākumi. Vēl pirms pāris mēnešiem es nevarēju atļauties pat sapņot par kaut ko tādu.
Milāna ir pasaules modes galvaspilsēta ar ļoti augstām prasībām. Kāpēc jums bija svarīgi spert šo soli tieši tagad? Un kā starptautiskie iepircēji uztver Baltijas dizainu?
Sapratu, ka Latvijā mēs jau esam sasnieguši diezgan nopietnu līmeni un apgrozījumu. Un zīmolam ir jāaug tālāk. Es zinu, ka tas, ko mēs ražojam, ir unikāls produkts, kas ir tā vērts, lai par to uzzina arī ārpus Latvijas. Un mērķis iziet starptautiskā tirgū bija ierakstīts milzīgiem burtiem 2026. gada plānā. Gada sākumā mēs mēģinājām sazināties ar ārzemju iepircējiem arī pašu spēkiem, taču izrādījās, ka bez aģentu starpniecības šim procesam gandrīz nav jēgas un rezultātu. Un tad nāca piedāvājumi no Milānas.
Tā reakcija, ko ieraudzīju, kad atvedu paraugus uz Milānu, lika man just milzīgu lepnumu par to, kāds pas de marque ir kļuvis tagad. Es redzēju īstu sajūsmu un apbrīnu aģentu acīs – un tie ir cilvēki, kas strādā modes industrijā jau desmitiem gadu un ir redzējuši visu ko.
Novembra sākumā plānojat prezentēt jauno kolekciju. Ar ko tā pārsteigs?
Galvenais, ko varu pastāstīt tagad, – būs daudz jaunu formu. Piemēram, beidzot tapa kaffa auskari (earcuffs), ko es sapņoju pievienot kolekcijai jau kādus septiņus gadus, bet nezināju, kā to paveikt tehniskajā ziņā. Pamatnes kaffiem es atradu pie piegādātājiem jau ļoti sen, bet kā pievienot klāt sudraba pērlītes, turklāt vēl tā, lai tas atbilstu mūsu atpazīstamajam dizainam, es nekā nevarēju izdomāt. Un šajā kolekcijā man tas izdevās. Tik ļoti, ka būs ap desmit kaffu dizainu.
Tuvojas svētku laiks. Vai plānojat kaut ko īpašu arī Ziemassvētku un jaunā gada sezonai?
Jā, nolēmām decembrī izlaist svētku minikolekciju, lai gan decembris pie mums tradicionāli jau tā ir ļoti noslogots mēnesis. Noteikti paziņosim par to mūsu sociālajos tīklos. Starp citu, tā minikolekcija tiks prezentēta arī Milānā.
Rotaslietas vienmēr ir kaut kas vairāk par vienkāršu aksesuāru. Ko jūs izjūtat, redzot pas de marque rotas citām sievietēm?
Es pie tā nekādi nevaru pierast. Ar prātu saprotu, ka mēs pārdodam daudz rotu. Ļoti daudz rotu. Bet katru reizi, kad redzu pas de marque nepazīstamiem cilvēkiem, es vispirms jūtu izbrīnu un tad milzīgu prieku. Man gribas pieiet klāt katrai sievietei un izteikt pateicību par to, ka viņa ielaidusi mūsu rotaslietas savā dzīvē.
Iepazīsties ar ‘pas de marque’ :