Dzīvesstils
Sveicam!
Šodien 06:21
Šonedēļ populārākie vārdi - Sergejs, Svetlana un Dmitrijs
Sveicam Miķeļus, Lāsmas, Mikus, Elzas, Zandas, Svetlanas, Lanas, Sergejus, Frančus, Mihailus, Dmitrijus, Ilmas un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Sergejs (18238), Svetlana (16116) un Dmitrijs (10668).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Mihails (6735), Elza (3593), Lāsma (2165), Miks (1690), Miķelis (1356), Zanda (1269) un Mikus (1256). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Elna (3), Ilizana (5), Skaidris (8), Menarda (9), Jumis (25), Zandis (27) un Elma (78).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 877 Lanas, 466 Franči, 176 Ilmas un 171 Modra.