Skaistuma resurss
Mūsdienīga pieeja ādas un matu kvalitātei sniedzas tālāk par ierasto kopšanas rutīnu. Uzturvielu atbalsts, kolagēns un mērķtiecīga galvas ādas kopšana veido kompleksu skaistumkopšanas pieeju.
GOLD COLLAGEN® FORTE AGELESS ir Japānā ražots dzeramais kolagēns ar 23 aktīvajām sastāvdaļām. Vienā 50 ml dienas devā ir 12 000 mg hidrolizēta jūras kolagēna – lielākais kolagēna daudzums GOLD COLLAGEN® produktu klāstā. To papildina 150 mg hidrolizēta elastīna, keramīdi, hialuronskābe, koenzīms Q10, antioksidanti, vitamīni un minerālvielas. Daudzkomponentu sastāvs veidots ādas struktūras, elastības un mitruma līmeņa atbalstam. Ražotājs norāda, ka, lietojot produktu regulāri, izmaiņas ādas mitrināšanā novērojamas aptuveni pēc trim nedēļām, gludumā – pēc sešām, tvirtumā – pēc deviņām nedēļām.
Matu kvalitātei GOLD COLLAGEN® piedāvā divu virzienu pieeju. HAIRLIFT darbojas kā uzturvielu atbalsts organismam – 50 ml dienas deva satur 4000 mg hidrolizēta jūras kolagēna, 100 mg hidrolizēta keratīna, biotīnu, cinku, selēnu un augu ekstraktus. Biotīns, cinks un selēns palīdz uzturēt normālu matu veselību, bet C vitamīns veicina normālu kolagēna veidošanos. Ņemot vērā matu augšanas ciklu, ražotājs iesaka HAIRLIFT lietot vismaz trīs mēnešus.
Ikdienas rutīnu papildina SCALP REVIVAL SERUM – neskalojams galvas ādas serums ar hidrolizētu keratīnu, sojas proteīnu, hialuronskābi un augu ekstraktu kompleksu. Tas palīdz uzturēt galvas ādas mitrumu un komfortu, rūpējoties par vidi, kurā aug mati.
Produktus var iegādāties: Azaryan Medical Clinic Rīgā; Lāzerplastikas klīnikā Rīgā
Baltic Beach Hotel & SPA Jūrmalā un Saules aptiekās Rīgā.